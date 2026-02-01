Phỏng vấn Tiển Triển - Hot boy 6 múi viral khắp cõi mạng: "Mồ hôi và máu trên sàn đấu dạy tôi sự bền bỉ"

Nếu có một khung hình tóm gọn sức hút của SEA Games 33, đó hẳn là khoảnh khắc mái tóc bạch kim của Nguyễn Tiến Triển rực sáng dưới ánh đèn nhà thi đấu, đối lập gay gắt với bộ Gi thấm đẫm mồ hôi. Chàng trai sinh năm 2003 không chỉ mang đến những đòn siết nghẹt thở, mà còn trình diện một định nghĩa mới về VĐV thế hệ mới: Đẹp, sắc sảo và kỷ luật. Bước vào năm 2026, cùng trò chuyện với "nam thần Jujitsu" để thấy sau hào quang là một bản lĩnh thép.

Sau SEA Games 33, cái tên Nguyễn Tiến Triển phủ sóng khắp các mặt báo. Người ta nói về visual của anh nhiều như cách họ nói về những đòn siết. Đứng trước sự yêu mến đột ngột đó, Triển vẫn giữ cho mình một cái đầu lạnh.

SEA Games 33 được yêu mến nhiều hơn, Triển có bất ngờ không?

Thật sự là bất ngờ. Mình chỉ tập trung thi đấu, không nghĩ mọi người sẽ quan tâm nhiều đến vậy. Cuộc sống có thay đổi, nhưng mình luôn nhắc bản thân: ánh đèn sân khấu không được làm lu mờ mục tiêu trên thảm đấu.

Hình ảnh mái tóc bạch kim của Triển đã trở thành một thương hiệu. Đây là sở thích cá nhân hay là cách bạn tìm kiếm sự may mắn?

Ban đầu là muốn tạo dấu ấn cho bản thân. Sau đó, nó trở thành một kiểu "đánh dấu tinh thần" – mỗi lần nhìn vào gương là nhắc mình phải chiến đấu hết mình.

Tiến Triển gây sốt tại SEA Games 33 vì visual điển trai

Sự chỉn chu của Triển không chỉ nằm ở mái tóc. Ngay cả khi vừa rời thảm tập vắt kiệt sức lực, bạn vẫn toát ra một thần thái đặc biệt. Làm sao để luôn dữ thần thái khi bước ra sàn đấu?

Ngủ đủ, ăn uống kỷ luật và quan trọng nhất là tinh thần. Khi mình nghiêm túc với bản thân, thần thái tự nhiên sẽ có.

Với visual này, Triển có nghĩ đến hướng influencer hay quảng cáo?

Mình sẵn sàng nếu nó song hành với thể thao và giá trị tích cực. Nhưng võ thuật vẫn là gốc rễ mình không bao giờ rời.

Gi đẫm mồ hôi hay suit lịch lãm, phiên bản nào mới thực sự là con người của Triển?

Cả hai. Bộ Gi là con người thật của mình, mồ hôi, va chạm, nỗ lực. Bộ suit là phiên bản mình hướng tới trưởng thành, bản lĩnh và sẵn sàng bước ra ngoài võ đài.

Một ngày bình thường của VĐV võ thuật diễn ra thế nào?

Minh nghĩ là tập – ăn – hồi phục – tập tiếp. Nghe đơn giản nhưng lặp lại mỗi ngày mới là điều khó nhất.

Ở Jujitsu có gì đặc biệt khiến Triển theo đuổi đến tận bây giờ?

Jujitsu dạy mình không chỉ cách thắng đối thủ, mà là cách thắng chính mình. Mỗi ngày lên thảm tập là một lần học cách kiên nhẫn, kỷ luật và không bỏ cuộc – đó là thứ giữ mình ở lại đến hôm nay.

Triển nghĩ sao về quan niệm "Gen Z ngại khổ"?

Mình không nghĩ vậy. Gen Z chỉ cần một lý do đủ lớn. Với mình, mồ hôi và cả máu trên sàn tập cho mình giá trị của sự bền bỉ – thứ không trường lớp nào dạy được.

Nhưng đằng sau những tấm huy chương và hào quang là những khoảng lặng ít người thấy. Có bao giờ Triển thấy cô đơn không?

Có. Rất nhiều. Nhưng mình học cách chấp nhận cô đơn như một phần của hành trình trở nên mạnh mẽ.

Nhìn lại năm 2025, Triển thấy mình đã đạt được gì và còn điều gì tiếc nuối?

2025 là năm mình trưởng thành rõ rệt, cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh. Có thành tích, có sự ghi nhận, nhưng cũng tiếc vài thời điểm bản thân chưa thật sự bùng nổ như mong muốn. Tuy nhiên, mình coi đó là động lực cho chặng tiếp theo.

Tiến Triển có một năm 2025 thành công

Triển đối diện với thất bại như thế nào để luôn giữ vững tinh thần?

Mình cho phép bản thân buồn, nhưng không cho phép dừng lại. Thua để biết mình thiếu gì, rồi quay lại tập chăm hơn.

Triển có nghĩ đến "bao giờ cưới vợ chưa"?

Hiện tại mình ưu tiên sự nghiệp. Khi đủ vững vàng, mình tin mọi thứ sẽ đến đúng lúc.

Tiến Triển của 2026 sẽ ra sao?

Năm 2026 mình sẽ cố gắng tập trung hơn, bản lĩnh hơn và tham vọng hơn. Mục tiêu của mình là thành tích cao hơn và trở thành một VĐV mà khi nhắc tới, người ta nghĩ đến sự kỷ luật và nỗ lực thật sự.