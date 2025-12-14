Phỏng vấn "nữ thần" Việt Nam 2k5 lần đầu dự SEA Games đã phá kỉ lục tồn tại suốt 15 năm, còn cực xinh đẹp

Chung kết 200m nữ SEA Games 33 diễn ra vào tối 13/12 trên SVĐ Quốc gia Thái Lan đã mang đến một "cú sốc" ngọt ngào cho điền kinh Việt Nam. Lê Thị Cẩm Tú - cô gái sinh năm 2005 đến từ An Giang - đã có màn thể hiện bùng nổ trên đường chạy, cán đích với thành tích 23.14 giây để giành HCB. Không chỉ đứng trên bục vinh quang, Cẩm Tú còn làm nên lịch sử khi phá kỷ lục quốc gia 23.27 giây đã tồn tại suốt 15 năm của "tượng đài" Vũ Thị Hương, mở ra một cột mốc mới cho điền kinh nữ Việt Nam ở cự ly tốc độ.

Trước một cuộc đua có chất lượng chuyên môn rất cao, Cẩm Tú chỉ chịu thua nhà vô địch châu Á Veronica Shanti Pereira (Singapore, 23.05 giây), nhưng màn trình diễn đáng xem ấy đủ để khiến người hâm mộ phải nhắc đến cô như một ngôi sao mới đầy hứa hẹn.

Tuy nhiên, sau khi chung kết kết thúc, một lỗi nhỏ đã xảy ra khi các VĐV chờ đợi kết quả cuộc thi. Màn hình hiển thị sai kết quả, Lê Thị Cẩm Tú - người về nhì - lại xếp hạng cuối cùng. Rất may sau đó, BTC đã điều chỉnh lại kết quả cho đúng với thực tế cuộc thi. Cẩm Tú đã có được tấm huy chương bạc ngay trong lần đầu tham dự SEA Games 33.

Chia sẻ cảm xúc sau khi giành huy chương bạc 200m nữ, Cẩm Tú cho biết: "Em rất là vui ạ. Lúc chờ kết quả em hồi hộp, vui mừng nhưng cũng có chút buồn. Khi kết quả hiển thị lại và em giành HCB, cảm xúc của em bùng nổ không thể nào diễn rả. Đây là HCB cá nhân đầu tiên của em, cũng là lần đầu em dự SEA Games. Em còn thi đấu ở nội dung 4x100m nữ nữa ạ. Em đã rất nỗ lực trong tập luyện, em không gặp khó khăn gì mà chỉ biết cố gắng mỗi ngày thôi ạ.

Cẩm Tú cùng Hà Thị Thu cùng chờ đợi kết quả chung kết 200m nữ, và cảm xúc vỡ oà khi Cẩm Tú giành HCB

Cẩm Tú ăn mừng HCB SEA Games 33

