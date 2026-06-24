Phỏng vấn nóng Ronaldo sau khi lập kỷ lục lịch sử ở World Cup: Tuần qua thật đen tối, nhiều người nghĩ tôi nên giải nghệ, giờ tôi trở lại rồi!

Cristiano Ronaldo không giấu được cảm xúc sau khi lập cú đúp giúp Bồ Đào Nha đè bẹp Uzbekistan. Sau một tuần hứng chịu vô số chỉ trích, CR7 gửi thông điệp ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: "I'm back" - Tôi đã trở lại.

Cristiano Ronaldo đã có màn đáp trả hoàn hảo dành cho những người nghi ngờ anh. Trong chiến thắng đậm đà 5-0 của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan tại World Cup 2026, siêu sao 41 tuổi ghi hai bàn thắng, góp công lớn giúp đội nhà tiến gần tấm vé vào vòng knock-out. Quan trọng hơn, CR7 còn đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup liên tiếp.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, máy quay truyền hình bắt được khoảnh khắc Ronaldo nhìn thẳng vào ống kính và nói: "I'm back". Thông điệp ngắn gọn ấy lập tức gây bão trên mạng xã hội. Và khi được các phóng viên hỏi về câu nói này trong cuộc phỏng vấn sau trận, Ronaldo không né tránh: "Để họ đừng quên tôi".

Một câu trả lời ngắn nhưng đủ để nói lên tất cả. Suốt những ngày qua, đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha là tâm điểm tranh cãi sau trận hòa thất vọng trước CHDC Congo ở lượt mở màn. Nhiều ý kiến cho rằng tuổi tác đã ảnh hưởng đến Ronaldo, thậm chí đặt dấu hỏi về khả năng đóng góp của anh tại World Cup 2026.

Ảnh: Getty

Nhưng trên sân cỏ, CR7 đã trả lời bằng thứ anh làm tốt nhất: ghi bàn. Khi được hỏi liệu đây có phải lời đáp trả dành cho những chỉ trích hay không, Ronaldo tiếp tục thể hiện sự tự tin quen thuộc. "Luôn luôn là như vậy".

Dù trở thành nhân vật chính của trận đấu, Ronaldo vẫn dành sự ghi nhận cho tập thể: "Tôi rất hạnh phúc, nhưng điều quan trọng nhất là màn trình diễn của cả đội và sự tự tin mà chúng tôi thể hiện. Chúng tôi đã phải hứng chịu rất nhiều áp lực trong tuần qua. Chúng tôi biết điều đó sẽ xảy ra. Nhưng toàn đội đã làm việc chăm chỉ và tiến bộ rất nhiều".

Theo Ronaldo, chính giai đoạn khó khăn vừa qua đã giúp Bồ Đào Nha trở nên mạnh mẽ hơn. "Đôi khi những điều không tốt lại mang đến kết quả tích cực".

Hai bàn thắng vào lưới Uzbekistan không chỉ giúp CR7 lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở World Cup mà còn đưa anh vượt qua huyền thoại Eusébio để trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất cho Bồ Đào Nha tại các kỳ World Cup với 10 pha lập công.

Tuy nhiên, Ronaldo khẳng định các cột mốc cá nhân chưa bao giờ là mục tiêu lớn nhất. "Phá kỷ lục luôn rất đặc biệt. Nhưng điều quan trọng nhất là giúp đội tuyển đạt được mục tiêu của mình. Mục tiêu lúc này là vượt qua vòng bảng. Với những gì đang có, tôi nghĩ chúng tôi đã tiến rất gần đến điều đó".

Ảnh: Getty

Phần cuối buổi phỏng vấn là lúc Ronaldo trải lòng nhiều nhất. Anh thừa nhận bản thân vừa trải qua một trong những tuần lễ khó khăn nhất kể từ đầu giải.

"Đó là một tuần đen tối. Có cảm giác như nhiều người nghĩ rằng tôi đã giải nghệ khỏi bóng đá rồi".

Dù vậy, CR7 khẳng định anh chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc. "Tôi vẫn đứng vững, như tôi vẫn luôn làm. Bởi tôi tin vào công việc của mình. Tôi phải thừa nhận mọi thứ không hề dễ dàng. Nhưng chúng tôi đã trở lại".

Ảnh: Getty

Ở tuổi 41, khi nhiều đồng nghiệp cùng thế hệ đã rời xa sân cỏ từ lâu, Ronaldo vẫn đang tiếp tục viết thêm những chương mới cho sự nghiệp huyền thoại của mình. Và sau đêm lịch sử trước Uzbekistan, thông điệp "I'm back" có lẽ là lời tuyên bố đanh thép nhất mà CR7 có thể gửi tới cả thế giới.