Phí Thanh Thảo chia sẻ về trận chung kết nội dung 10 m súng trường hơi cá nhân nữ SEA Games 33

Sáng 13/12, Phí Thanh Thảo cùng Lê Thị Mộng Tuyền của ĐT bắn súng Việt Nam bước vào tranh tài ở trận chung kết 10 m súng trường hơi cá nhân nữ SEA Games 33. Trước đó, Thanh Thảo đã có màn thể hiện khá tốt ở vòng loại và phá kỉ lục SEA Games nên cô cũng nhận được nhiều kì vọng. Tuy nhiên, cô chỉ xếp ở vị trí thứ 5 và không giành được thành tích như mong đợi.

Chia sẻ sau trận đấu, hot girl bắn súng Việt Nam tâm sự: "Thực ra nói chung em bước vào chung kết, em rất hồi hộp và lo lắng. Ai cũng muốn vào chung kết sẽ mang thành tích cao nhất về cho Việt Nam. Nhưng do em không giữ được phong độ nên thành tích của em không được ổn định khi vào ck. Em vẫn còn các nội dung khác, em sẽ cố gắng đảm bảo các nội dung đó có thành tích tốt nhất".

Phí Thanh Thảo trao đổi rút kinh nghiệm sau trận chung kết

Dù không giành huy chương, Phí Thanh Thảo vẫn có đánh giá gây sốc về các đối thủ ở trận chung kết này: "Ở chung kết, em đánh giá các bạn ở thang điểm trung bình thôi, cũng không phải cao lắm. Chắc mọi người cũng tâm lý, mình thì tâm lý hơn 1 chút". Cô nàng cũng cho biết phần điểm bài chung cuộc, Thanh Thảo cảm thấy thấp so với mặt bằng chung thường các năm.

Sau khi bị loại, Phí Thanh Thảo vẫn chăm chí theo dõi màn thi đấu của 4 xạ thủ có thứ hạng cao hơn mình

Nói về áp lực khi thi đấu khiến Phí Thanh Thảo không đạt được thành tích cao, cô nàng cho biết: "Áp lực của em là từng viên 1, từng viên thì phải cố gắng chắt chiu hơn, để tâm hơn. Khi xem chung kết mn sẽ thấy điểm cách nhau 0.1, 0.2 rất sát nhau nên em cảm thấy rất áp lực".

Những đồ vật đáng yêu được Phí Thanh Thảo treo trên giá đỡ

Về những đồ vật trang trí được Thanh Thảo treo trên giá đỡ súng, nàng hot girl tươi cười cho biết đó chỉ là sở thích cá nhân chứ không có ý nghĩa đặc biệt.