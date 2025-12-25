Trung vệ Phạm Lý Đức xuất hiện trên sân tập của U23 Việt Nam chiều ngày 24/12 cùng toàn đội chuẩn bị cho giải U23 châu Á. Đây là thời điểm cuộc sống đời thường của cầu thủ này gặp không ít những ồn ào khi vướng tin đồn có mối quan hệ trên mức tình bạn với xạ thủ Phí Thanh Thảo.

Giữa thời điểm ồn ào, Lý Đức vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp trên sân tập. Thậm chí, ngay trong ngày dân tình xôn xao về màn tương tác cực tình cảm của anh với hotgirl bắn súng, Lý Đức vẫn tự tin trả lời phỏng vấn về vấn đề chuyên môn.

Phỏng vấn Lý Đức trong buổi tập của U22 Việt Nam (Video: HĐ)

Mở đầu buổi phỏng vấn, trung vệ đang khoác áo CLB CAHN cho biết dù vừa cùng đội tuyển giành tấm HCV SEA Games 33 nhưng không chủ quan. Anh khẳng định BHL đang siết chặt kỷ luật và tập trung vào những mảng miếng chiến thuật còn tồn tại hạn chế.

"Trọng tâm của chúng tôi lúc này là củng cố những thiếu sót đã bộc lộ ở SEA Games, đặc biệt là khâu dứt điểm và tổ chức phòng ngự. Ban huấn luyện yêu cầu toàn đội phải cải thiện rõ rệt ở hai yếu tố này để sẵn sàng cho những thử thách lớn hơn tại đấu trường châu lục", Lý Đức chia sẻ.

Lý Đức tập trung vào chuyên môn giữa ồn ào tình cảm

Trung vệ sinh năm 2003 trước đó chưa từng xảy ra drama nào

Lý Đức cùng toàn đội đang cải thiện những thiếu sót ở SEA Games để chuẩn bị cho U23 châu Á

U23 Việt Nam chỉ còn một buổi tập ở Hà Nội trước khi đi Qatar tập huấn

Lý Đức tự tin cạnh tranh vị trí ở hàng phòng ngự

Đánh giá về đợt tập trung lần này, Lý Đức tỏ ra hào hứng với sự góp mặt của các tân binh và những cầu thủ trở lại sau chấn thương như Bùi Vĩ Hào hay Văn Hà. Anh cho rằng sự bổ sung này giúp hàng công lẫn hàng thủ của U23 Việt Nam trở nên dày dạn hơn. Về sự cạnh tranh ở hàng thủ, trung vệ sinh năm 2003 cho rằng đây sẽ là cơ hội để các cầu thủ chứng minh nặng lực của bản thân.

Nói về mục tiêu tại VCK U23 châu Á 2026, Lý Đức nhận định: "Chúng tôi sẽ phải đối đầu với những đối thủ hàng đầu châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc hay các đội bóng Tây Á. Đây là một cấp độ hoàn toàn khác so với SEA Games. Vì vậy, toàn đội phải tập trung tối đa, hoàn thiện lối chơi".

Ảnh: Hải Đăng