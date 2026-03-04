Từ năm 2024, khi ra mắt Galaxy S24 và chính thức đặt nền móng cho khái niệm “AI Phone”, Samsung đã sớm định vị mình là một trong những nhà sản xuất tiên phong trong kỷ nguyên điện thoại tích hợp trí tuệ nhân tạo. Galaxy S24 không chỉ mang AI vào các tác vụ hằng ngày mà còn hỗ trợ tiếng Việt ngay từ nhóm 13 ngôn ngữ đầu tiên - một tín hiệu cho thấy Đông Nam Á là thị trường trọng tâm trong chiến lược toàn cầu của hãng. Đến Galaxy S25, Samsung tiếp tục đẩy mạnh khái niệm “Human-like AI Phone”, với khả năng xử lý và phân tích tác vụ gần với tư duy con người.

Và nay, với Galaxy S26 được định vị là “Agentic AI Phone”, tham vọng tiến thêm một bước: AI không chỉ hỗ trợ mà còn có thể chủ động thực hiện một số tác vụ thay người dùng.

Tuy nhiên, hành trình đó diễn ra trong bối cảnh thị trường Đông Nam Á - một trong những khu vực năng động và trẻ nhất thế giới - đang đối mặt với nhiều thách thức. Người dùng ngày càng kỳ vọng cao hơn về trải nghiệm AI, camera và hiệu năng, trong khi ngành công nghiệp phải xử lý áp lực từ biến động giá linh kiện, yêu cầu bảo mật ngày càng khắt khe và những dự đoán xoay quanh vai trò của chiếc smartphone tương lai trong kỷ nguyên mới.

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với chúng tôi, ba đại diện của Samsung đã chia sẻ cách hãng nhìn nhận vai trò của AI, chiến lược phần cứng, bài toán giá bán cũng như tầm nhìn dài hạn cho hệ sinh thái Galaxy tại Đông Nam Á và Châu Đại Dương.

Buổi phỏng vấn với sự tham gia của: Ông TM Roh, CEO, Chủ tịch kiêm Giám đốc Bộ phận Trải nghiệm Thiết bị (DX), Samsung Electronics. Ông CU Kim, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Samsung khu vực Đông Nam Á & Châu Đại Dương Ông Carl Nordenberg - Phó Chủ Tịch kiêm Giám Đốc Ngành Hàng Trải Nghiệm Di Động, Cty Điện Tử Samsung khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương

Bài phát biểu mở đầu của ông TM Roh

Đông Nam Á và Châu Đại Dương là những thị trường năng động hàng đầu thế giới, đồng thời cũng là khu vực tiếp nhận các đổi mới về AI nhanh chóng nhất. Các khảo sát cho thấy 9 trên 10 người trẻ tại Đông Nam Á sử dụng AI trên thiết bị di động mỗi ngày, và 7 trên 10 tin rằng AI sẽ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống. Sự cởi mở và tinh thần đón nhận công nghệ này cho thấy khu vực thực sự sẽ trở thành trung tâm của sự phát triển AI trong tương lai.

Đối với Samsung, Đông Nam Á và Châu Đại Dương là những cứ điểm chiến lược quan trọng. Ba trung tâm R&D tại Indonesia, Việt Nam và Philippines đang tối ưu hóa Galaxy AI phù hợp với ngôn ngữ và môi trường địa phương. Đồng thời, Việt Nam và Indonesia cũng đóng vai trò then chốt trong chuỗi sản xuất toàn cầu của các sản phẩm Galaxy.

Quan trọng hơn hết, người dùng tại Đông Nam Á và Châu Đại Dương là những khách hàng am hiểu công nghệ và luôn kỳ vọng cao vào các đột phá mới. Nhờ sự quan tâm và ủng hộ đó, Galaxy S25 năm ngoái đã vượt doanh số thế hệ tiền nhiệm, với động lực tăng trưởng tiếp tục được củng cố nhờ các đánh giá sử dụng thực tế và hiệu ứng lan truyền tích cực. Đáng chú ý, 67% số lượng Galaxy S25 bán ra tại khu vực này là phiên bản S25 Ultra.

Ông TM Roh tại sự kiện Galaxy Unpacked 2026 - Nơi Samsung trình làng những sáng tạo lớn nhất trong lĩnh vực di động.

Vì vậy, để đáp lại sự mong đợi của người dùng, Galaxy S26 sẽ được ra mắt trong đợt mở bán toàn cầu đầu tiên tại 5 quốc gia gồm Thái Lan, Úc, Việt Nam, Malaysia và Singapore.

Galaxy S26 được xây dựng trên nền tảng hiệu năng mạnh mẽ nhất từ trước đến nay, nâng tầm trải nghiệm camera, đồng thời tích hợp Galaxy AI được cải tiến toàn diện, giúp kết nối các tác vụ hằng ngày nhanh hơn và tự nhiên hơn.

Tuy nhiên, việc ra mắt sản phẩm không phải là điểm kết thúc. Samsung sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các trung tâm R&D địa phương để không ngừng nâng cấp, bảo đảm trải nghiệm được tối ưu hóa phù hợp với ngôn ngữ và thói quen sử dụng của khách hàng tại Đông Nam Á và Châu Đại Dương.

Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm và ủng hộ của quý vị. Xin cảm ơn.

Trước đó ông có đề cập rằng Đông Nam Á và Châu Đại Dương là một trong những khu vực đón nhận đổi mới AI nhanh nhất. Vì vậy tôi muốn biết, khi nói đến Galaxy AI, đâu là những tính năng mà người dùng thực sự yêu thích và mong muốn nhất trên thiết bị của Samsung? Ngoài ra, tôi cũng muốn nghe thêm về chiến lược của Samsung trong việc mở rộng Galaxy AI sang các sản phẩm ngoài smartphone.

Ông TM Roh: Tại Đông Nam Á, tỷ lệ người dùng trẻ sử dụng Galaxy AI khá cao. Nhóm khách hàng trẻ này có mức độ quan tâm và ưu tiên sử dụng AI rất lớn, do đó tần suất sử dụng AI cũng cao và mức độ hài lòng tương ứng cũng rất tích cực.

Theo khảo sát của chúng tôi tại Đông Nam Á, những tính năng Galaxy AI được người dùng ưa chuộng nhất bao gồm Circle to Search và Photo Assist - các tính năng cho phép người dùng tìm kiếm trực tiếp trên màn hình và chỉnh sửa hoặc xóa chi tiết trong ảnh một cách thuận tiện.

Chúng tôi cũng nhận thấy rằng theo thời gian, tỷ lệ người dùng tận dụng các tính năng AI đang tiếp tục gia tăng.

Trên Galaxy S26 Series, cả hai tính năng Galaxy AI được người dùng Đông Nam Á ưa chuộng là Photo Assist và Circle to Search đều có những nâng cấp lớn. Với Circle to Search, người dùng có thể tìm kiếm nhiều đối tượng cùng lúc trên ảnh. Còn với Photo Assist, người dùng có thể linh hoạt thay đổi bố cục & chủ thể, biến mọi bức ảnh trở nên hoàn hảo chỉ bằng những câu lệnh văn bản đơn giản.

Liên quan đến câu hỏi thứ hai về chiến lược Galaxy AI, khi chúng tôi lần đầu tiên ra mắt Galaxy AI cùng Galaxy S24, chúng tôi đã công bố chiến lược Hybrid AI.

Hybrid AI nghĩa là kết hợp giữa công nghệ AI do Samsung tự phát triển với công nghệ AI từ các đối tác chiến lược, sau đó tối ưu hóa và cung cấp cho người dùng theo từng kịch bản sử dụng cũng như theo lựa chọn của khách hàng.

Hiện nay, các công nghệ AI do Samsung phát triển không chỉ được ứng dụng trên smartphone Galaxy mà còn đã được tích hợp vào các sản phẩm khác như TV và thiết bị gia dụng Samsung. Phạm vi ứng dụng này sẽ tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới.

Thế hệ Galaxy mới được nâng cấp khá nhiều về phần cứng bên trong, điều đó chắc chắn sẽ tác động đáng kể đến giá bán. Trong khi đó, tại Đông Nam Á, người tiêu dùng rất quan tâm đến mức giá. Vậy Samsung sẽ cân bằng như thế nào giữa mục tiêu "AI for Everyone" mà ông đề cập, trong khi dòng Galaxy S vẫn là một sản phẩm thuộc phân khúc siêu cao cấp?

Ông TM Roh: Cảm ơn bạn vì câu hỏi rất thiết thực.

Tại Samsung, chúng tôi luôn nỗ lực mang đến những đổi mới có ý nghĩa và trải nghiệm thực sự giá trị cho người dùng Galaxy. Đây vẫn là mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi.

Tầm nhìn "AI for everyone" được công bố tại sự kiện Galaxy Unpacked 2026. Hình ảnh được chụp bởi Galaxy S25 Ultra.

Tuy nhiên, như bạn cũng biết, thời gian gần đây có áp lực tăng giá đáng kể do chi phí linh kiện tăng mạnh, cũng như biến động tỷ giá tại một số thị trường. Trong bối cảnh đó, chúng tôi đã cố gắng tối đa để giảm thiểu gánh nặng cho người tiêu dùng, dù ở một số khu vực, việc điều chỉnh giá là điều khó tránh khỏi.

Song song với đó, chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với các đối tác phân phối nhằm tìm cách giảm áp lực chi phí cho người dùng. Cùng với các đối tác, chúng tôi đang thảo luận và sẽ triển khai các chương trình bán hàng phù hợp với mục tiêu này.

Với ba phiên bản Galaxy S26, Galaxy S26+ và Galaxy S26 Ultra, người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn để trải nghiệm các tính năng AI mới nhất.

Mục tiêu của chúng tôi là giảm thiểu tổng chi phí sở hữu (Total Cost of Ownership - TCO) cho người dùng Galaxy. Ví dụ, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cấp và mở rộng các tính năng Galaxy AI nhằm nâng cao trải nghiệm lâu dài. Đồng thời, chúng tôi cam kết cung cấp 7 năm cập nhật hệ điều hành và cập nhật bảo mật. Điều này cho phép người dùng sử dụng thiết bị trong thời gian dài hơn, qua đó giảm chi phí sở hữu tổng thể và duy trì tính cạnh tranh về TCO.

Một điểm quan trọng khác là sức mạnh của Galaxy AI không chỉ giới hạn ở dòng S. Khi phần cứng đáp ứng được yêu cầu, các tính năng Galaxy AI cũng có thể được triển khai trên một số mẫu Galaxy A. Bằng cách đó, chúng tôi tiếp tục mở rộng AI trên hệ sinh thái Galaxy, hướng tới mục tiêu “AI for Everyone”.

Ông Carl Nordenberg: Tôi muốn bổ sung thêm một điểm. Tại sự kiện ra mắt, chúng ta đã nghe nhiều về những cải tiến mạnh mẽ về phần cứng và phần mềm. Tuy nhiên, bên cạnh đổi mới công nghệ, chúng tôi cũng tập trung vào đổi mới về khả năng tiếp cận - tức là giúp người tiêu dùng có thể tiếp cận sản phẩm với mức giá hợp lý hơn.

Một ví dụ là chương trình Samsung Finance+, nền tảng tài chính do Samsung triển khai tại khu vực, hiện có mặt tại 4 thị trường, bao gồm Việt Nam.

Trong ba năm qua, chương trình này đã hỗ trợ tài chính cho 3 triệu thiết bị với tỷ lệ phê duyệt lên tới 75%, gần gấp đôi mức trung bình của ngành. Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh chương trình này, đồng thời hợp tác với nhiều đối tác khác tại các thị trường để tìm thêm giải pháp giảm gánh nặng tài chính và giúp nhiều người tiêu dùng tại Đông Nam Á và Châu Đại Dương tiếp cận sản phẩm Galaxy hơn nữa.

Agentic AI có thể chuyển một phần việc sử dụng ứng dụng từ màn hình vật lý của điện thoại sang không gian hiển thị ảo và thực hiện các tác vụ ở chế độ nền. Điều đó mở ra khả năng xuất hiện những dạng thiết bị (form factor) mới, nơi vai trò của màn hình truyền thống không còn quá trung tâm và các ứng dụng có thể vận hành trong môi trường ảo. Vì vậy, tôi muốn hỏi về tác động của xu hướng này đối với kính "Galaxy Glass" - nếu thiết bị này được ra mắt - và với kính AI nói chung. Liệu chúng có thể chuyển từ vai trò thiết bị bổ trợ cho điện thoại sang thay thế điện thoại? Chúng có thể trở thành thiết bị chính, khiến người dùng không còn phải sử dụng smartphone nhiều như hiện nay? Ông có cho rằng Agentic AI, màn hình ảo và khả năng điều khiển ứng dụng mà không cần màn hình vật lý sẽ trở thành một bước ngoặt mang tính thay đổi cuộc chơi đối với các form factor mới hay không?

Ông TM Roh: Rõ ràng công nghệ AI đang phát triển rất nhanh, gần như từng ngày.

Trong bối cảnh đó, các thiết bị di động - vốn là thứ người dùng luôn mang theo bên mình - đang ngày càng trở nên quan trọng như một giao diện trung tâm để tiếp cận công nghệ và dịch vụ AI.

Chúng tôi nhận thấy Agentic AI không chỉ xuất hiện trên PC mà còn đặc biệt phù hợp với thiết bị di động - những thiết bị có tính cơ động cao và luôn ở bên người dùng. Điều đó có nghĩa là Agentic AI trên nền tảng di động (mobile Agentic AI) sẽ ngày càng quan trọng hơn.

Galaxy S26 series được Samsung mệnh danh là "Agentic AI phone".

Để khai thác tốt nhất mobile Agentic AI, yếu tố quan trọng nhất là cá nhân hóa (personalization).

Để mang đến trải nghiệm Agentic AI tốt nhất, chúng tôi cần đảm bảo ba yếu tố - cá nhân hóa (personal), thích ứng (adaptive) và tự chủ (agentic) - phải hoạt động liên kết chặt chẽ và đồng bộ với nhau mọi lúc.

Để làm được điều đó, cần có một thiết bị xuất hiện trong nhiều tình huống sử dụng nhất và có khả năng thu thập nhiều dữ liệu nhất. Trên nền tảng đó, chúng tôi có thể tiếp tục phát triển trải nghiệm người dùng với mobile Agentic AI và cung cấp các dịch vụ tốt hơn nữa. Ngoài ra, để mở rộng đa dạng các trải nghiệm AI, điều quan trọng là phải tăng cường khả năng cảm biến môi trường (environmental sensing).

Chúng tôi nhận thấy kính AI và các thiết bị chuyên biệt cho AI đang tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, các thiết bị AI chuyên biệt hoặc kính AI sẽ phát triển xoay quanh thiết bị di động - thiết bị có nhiều kịch bản sử dụng nhất và năng lực tính toán mạnh nhất.

Với những phát triển mà Samsung đã thực hiện trên Galaxy S26, điều đó có liên hệ như thế nào với thị trường châu Á?

Ông CU Kim: Trong định hướng phát triển Galaxy S26 cho thị trường Đông Nam Á, chúng tôi xác định có hai yếu tố gắn chặt với người tiêu dùng. Thứ nhất là nền kinh tế sáng tạo (creator economy). Thứ hai là thế hệ trẻ.

Năm 2024, các tính năng AI của chúng tôi đã được triển khai trên 200 triệu thiết bị. Sang năm 2025, con số này tăng lên 400 triệu thiết bị. Và đến năm 2026, mục tiêu của chúng tôi là đạt 800 triệu thiết bị Galaxy được tích hợp AI.

Điều này đặc biệt quan trọng đối với Đông Nam Á - khu vực có tỷ lệ dân số mobile-first lớn nhất, quy mô dân số đông và thời gian sử dụng mạng xã hội thuộc nhóm cao nhất thế giới.

Hai bạn trẻ tại Việt Nam trải nghiệm các tính năng mới của Galaxy S26 Ultra.

Để đáp ứng sự tăng trưởng bùng nổ của nền kinh tế sáng tạo, chúng tôi trang bị cho Galaxy bộ xử lý thế hệ mới mạnh mẽ hơn, hiệu năng camera tốt nhất và các năng lực AI cao cấp nhằm mang lại lợi ích tối đa cho các nhà sáng tạo nội dung.

Bên cạnh đó, tại khu vực có tỷ lệ dân số trẻ cao như Đông Nam Á, chúng tôi muốn mở rộng khả năng tiếp cận AI đến nhiều người dùng hơn nữa. Với dòng Galaxy S, chúng tôi cung cấp các tính năng AI cao cấp (premium AI). Với dòng Galaxy A, chúng tôi mở rộng AI trên toàn bộ danh mục A series, nhằm đảm bảo mọi người dùng đều có thể tiếp cận và sử dụng AI, qua đó thúc đẩy quá trình số hóa và nâng cao năng lực AI theo thời gian.

Tôi hiểu rằng định hướng của Samsung là không chạy theo thông số kỹ thuật chỉ vì mục đích chạy đua cấu hình. Tuy nhiên, trên thực tế, phần cứng chắc chắn vẫn sẽ cần thay đổi theo thời gian. Vậy Samsung quyết định như thế nào về việc nâng cấp phần cứng? Theo ông, trong tương lai, những xu hướng công nghệ nào sẽ đòi hỏi các thay đổi về phần cứng?

Ông TM Roh: Để mang đến và tiếp tục nâng cao Galaxy AI một cách thực chất, phần cứng mạnh mẽ là yếu tố không thể thiếu.

Như chúng ta đã trao đổi hôm nay về mobile AI và Galaxy AI, để cung cấp những tính năng AI tốt nhất, cần có nền tảng phần cứng đủ mạnh. Vì vậy, chúng tôi trang bị vi xử lý được tối ưu riêng cho các thiết bị Galaxy, giúp nâng cao hiệu năng NPU cũng như nhiều năng lực xử lý khác, nhằm tối ưu cho các tác vụ AI.

Khi AI ngày càng phát triển, các yếu tố như quyền riêng tư và bảo mật cũng trở nên quan trọng hơn. Do đó, chúng tôi tăng cường bảo mật bằng cách tích hợp các thành phần phần cứng chuyên biệt nhằm bảo vệ dữ liệu và tăng cường an toàn cho AI.

Galaxy S26 Ultra (phải) là smartphone đầu tiên trên thế giới được trang bị màn hình chống nhìn trộm Privacy Display.

Ngoài năng lực AI, khi AI tiếp tục phát triển và hiển thị ngày càng nhiều nội dung, bảo mật trên màn hình cũng trở nên quan trọng hơn. Như đã giới thiệu hôm nay, chúng tôi tích hợp tính năng privacy display (màn hình chống nhìn trộm) nhằm tăng cường bảo vệ quyền riêng tư ngay ở cấp độ phần cứng.

Tóm lại, để hỗ trợ vận hành tối ưu và khai thác tối đa các tính năng AI, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển đồng thời phần cứng, phần mềm và AI.

Việc quyết định nâng cấp hay thay đổi phần cứng trong tương lai sẽ phụ thuộc vào xu hướng công nghệ cũng như nhu cầu của người tiêu dùng. Chúng tôi luôn chuẩn bị sẵn các năng lực và phần cứng mới, và khi đạt đến mức độ hoàn thiện mong muốn, chúng tôi sẽ tiến hành nâng cấp.

Galaxy AI được đón nhận rất tích cực khu vực Đông Nam Á. Câu hỏi của tôi là: theo ông, Agentic AI sẽ đóng vai trò như thế nào trong tầm nhìn rộng hơn của Samsung về trải nghiệm di động trong tương lai? Trong quá khứ, khi chuyển từ điện thoại phổ thông sang smartphone, sự khác biệt nằm ở ứng dụng và điều hướng cảm ứng - đó là một bước chuyển đổi mang tính "paradigm shift". Vậy với Samsung, Agentic AI sẽ tạo ra bước chuyển đổi mới như thế nào?

Ông CU Kim: Trước đây, sự chuyển đổi từ điện thoại truyền thống sang smartphone đã thay đổi hoàn toàn cách chúng ta sử dụng thiết bị, nhờ ứng dụng và điều hướng cảm ứng.

Hiện nay, với AI cá nhân hóa (personalized AI agent) và điều hướng đa phương thức (multi-modal navigation), Samsung đang hướng tới một bước chuyển đổi mô hình mới.

Với Galaxy S26, thiết bị có khả năng hiểu được ý định của người dùng và chủ động phản hồi. Nhờ đó, nhiều tác vụ thường ngày có thể được đơn giản hóa, để chiếc điện thoại thực sự trở thành một trợ lý trong tay người dùng. Thông qua điều này, Samsung đặt mục tiêu tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong kỷ nguyên điện thoại AI.

Một tính năng "agentic AI" trên Galaxy S26 series, khi điện thoại có thể thay mặt người dùng thực hiện thao tác đặt xe qua ứng dụng chỉ với một câu lệnh.

Không chỉ dừng ở smartphone, Samsung còn sở hữu hệ sinh thái gồm TV, thiết bị gia dụng và thiết bị đeo. Khi các sản phẩm này được kết nối thông qua SmartThings, điện thoại AI sẽ đóng vai trò như một “nhạc trưởng” điều phối toàn bộ hệ sinh thái.

Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ là có tính năng hay ứng dụng, mà là đảm bảo AI thực sự trở thành một phần tự nhiên của cuộc sống hằng ngày. Để làm được điều đó, Samsung tận dụng nguồn lực tại khu vực. Hiện chúng tôi có 6 nhà máy với khoảng 48.000 nhân viên và 3 trung tâm R&D với khoảng 4.000 nhân sự tại khu vực Đông Nam Á. Các đội ngũ này hỗ trợ tối ưu hóa AI theo từng ngôn ngữ và phong cách sống khác nhau.

Nhờ vậy, người tiêu dùng tại Đông Nam Á có thể cảm nhận rõ sự nâng cấp trong đời sống hằng ngày thông qua năng lực AI.

Ông Carl Nordenberg: Để bạn dễ hình dung hơn, tôi xin chia sẻ một ví dụ.

Tại Indonesia, nơi Samsung có trung tâm R&D, tiếng Bahasa Indonesia là một ngôn ngữ mà ngữ cảnh đóng vai trò rất quan trọng trong việc hiểu nghĩa.

Để đảm bảo Galaxy AI nhận diện ngôn ngữ chính xác, các nhà nghiên cứu đã trực tiếp ra thực địa - đến quán cà phê, chợ, nơi làm việc - ghi nhận các cuộc hội thoại thực tế. Họ phân tích cách thay đổi ngữ điệu ảnh hưởng đến nghĩa câu nói và cách tiếng ồn môi trường tác động đến nhận diện.

Thông qua quá trình huấn luyện này, Samsung đảm bảo rằng AI có thể hiểu ngôn ngữ và môi trường địa phương một cách chính xác, từ đó mang lại trải nghiệm phù hợp và hữu ích hơn trong đời sống hằng ngày. Đây chính là cách Samsung hướng tới cải tiến liên tục cho người dùng, không chỉ tại Đông Nam Á mà trên toàn cầu.

Dòng Galaxy S26 năm nay dường như không có quá nhiều thay đổi lớn về phần cứng và phần mềm so với năm trước. Vậy hiện nay Samsung đang quan tâm đến những công nghệ camera nào? Theo ông, đâu là công nghệ có tiềm năng tạo ra một bước đột phá lớn cho camera smartphone trong tương lai gần?

Thách thức lớn nhất hiện nay với camera là làm thế nào để mang lại trải nghiệm và hiệu năng tốt nhất thông qua sự tối ưu và kết hợp giữa phần cứng và phần mềm.

Về mặt phần cứng, camera bao gồm cảm biến (sensor), ống kính (lens), khẩu độ (aperture) và module quang học - những yếu tố truyền thống quyết định chất lượng hình ảnh.

Tuy nhiên, ngày nay hiệu năng AI và xử lý hình ảnh (image processing) ngày càng đóng vai trò quan trọng. Điều này liên quan trực tiếp đến bộ xử lý (AP), cụ thể là khối phần cứng chuyên xử lý hình ảnh bên trong AP. Mức độ mạnh mẽ của khối xử lý này ảnh hưởng đáng kể đến tổng thể hiệu năng camera.

Galaxy S26 Ultra được trang bị ống kính với khẩu độ lớn hơn ở camera chính và camera telephoto, giúp cải thiện khả năng ghi hình trong điều kiện thiếu sáng.

Với Galaxy S26 Ultra, chúng tôi đã nâng cấp khẩu độ từ f/1.7 lên f/1.4, cho phép thu sáng nhiều hơn khoảng 40%. Nhờ đó, khả năng chụp ảnh và quay video trong điều kiện thiếu sáng hoặc ban đêm được cải thiện rõ rệt.

Bên cạnh đó, Galaxy S26 sử dụng bộ xử lý được tối ưu riêng cho các thiết bị Galaxy, trong đó phần xử lý hình ảnh đã được nâng cấp mạnh mẽ, giúp cải thiện tổng thể hiệu năng camera. Ngoài phần cứng, ProVisual Engine - thuật toán xử lý hình ảnh bằng phần mềm - cũng được tối ưu hóa. Sự cải tiến đồng thời về xử lý hình ảnh và AI góp phần nâng cao đáng kể chất lượng camera.

Khi Galaxy S26 chính thức ra mắt, tôi tin rằng người dùng sẽ trực tiếp cảm nhận được sự cải thiện này và có trải nghiệm hài lòng hơn so với thế hệ trước.

Ông nhìn nhận như thế nào về cơ hội đưa các giải pháp AI vào doanh nghiệp và chính phủ tại Đông Nam Á và Châu Đại Dương?

Ông CU Kim: Trên thực tế, hiện nay nhiều doanh nghiệp và cơ quan chính phủ tại Đông Nam Á đã và đang sử dụng các công cụ AI cho nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Chúng tôi cho rằng AI đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao năng suất và tăng cường bảo mật cho doanh nghiệp cũng như chính phủ.

Về năng suất, AI có khả năng hiểu ý định của người dùng và chủ động xử lý một số tác vụ, giúp đơn giản hóa công việc mà không làm giảm chất lượng. Đây là nền tảng cho việc cải thiện hiệu quả vận hành.

Tuy nhiên, khi AI được sử dụng rộng rãi hơn và liên quan đến nhiều người hơn, rủi ro về bảo mật cũng có thể gia tăng.

Để hỗ trợ cơ hội này, tại 8 quốc gia ở Đông Nam Á nơi Samsung có hiện diện, mỗi thị trường đều có đội ngũ B2B riêng và các showroom B2B. Tại đó, chúng tôi trình diễn trực tiếp các năng lực AI cho khách hàng doanh nghiệp và đại diện chính phủ, giúp họ hình dung cách triển khai vào thực tế.

Samsung cho biết một số tính năng Galaxy AI đã được ứng dụng trong khối Chính phủ và doanh nghiệp.

Ông Carl Nordenberg: AI chắc chắn sẽ tiếp tục cải thiện năng suất và tối ưu hóa quy trình làm việc trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả khu vực chính phủ. Tuy nhiên, điều quan trọng là Galaxy AI không chỉ là câu chuyện dài hạn - mà đã được ứng dụng trong môi trường doanh nghiệp ngay từ bây giờ.

Ví dụ, tại Thái Lan, đội ngũ Samsung đã hợp tác để triển khai Galaxy AI với tính năng Interpreter (Thông dịch viên) tại nhiều trung tâm thương mại. Thái Lan là quốc gia có lượng khách du lịch lớn, nhiều người không nói được tiếng Thái và gặp khó khăn khi giao tiếp trong môi trường bán lẻ.

Với tính năng phiên dịch của Galaxy AI, khách du lịch có thể giao tiếp dễ dàng hơn, mua sắm thuận tiện hơn và tận hưởng trải nghiệm tốt hơn.

Đây chỉ là một ví dụ đã được triển khai thực tế. Chúng tôi tin rằng cơ hội cho Samsung và các doanh nghiệp trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua Galaxy AI sẽ tiếp tục mở rộng trong thời gian tới.