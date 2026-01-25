Phỏng vấn bố Hiểu Minh U23 Việt Nam: Rớm nước mắt hé lộ lời động viên con trai chấn thương

Sau chấn thương nghiêm trọng trong trận bán kết U23 Châu Á, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh đã chính thức trở về Việt Nam tối 24/1 để bắt đầu hành trình hồi phục. Giữa những nỗi lo về sự nghiệp sân cỏ, điểm tựa lớn nhất của cầu thủ sinh năm 2004 lúc này chính là sự đồng hành sát sao từ gia đình.

Chia sẻ của bố Hiểu Minh ngày con trở về (Vide: Như Hoàn)

Trận bán kết U23 Châu Á, phút 30 của trận đấu, sau một nỗ lực truy cản, Hiểu Minh đã phải rời sân bằng cáng và được xác định chấn thương dây chằng.

Chia sẻ về khoảnh khắc đó, bố của Hiểu Minh vẫn chưa giấu nổi sự xúc động: "Khi con gặp chấn thương, gia đình rất buồn. Ngay sau trận bán kết, biết tin con bị thương, gia đình đã tìm cách liên lạc ngay nhưng phải mấy tiếng sau mới gọi được cho con. Chúng tôi chỉ biết động viên con hãy tiếp tục đồng hành cùng toàn đội, rồi sau đó mới trở về với gia đình".

Trong mắt người hâm mộ, Hiểu Minh là một chiến binh quả cảm với những pha giải nguy xuất sắc. Nhưng dưới góc độ một người cha, nhìn con đối mặt với chấn thương nặng là một thử thách tâm lý cực lớn.

"Nói thật, người hâm mộ cũng cảm thấy thương Hiểu Minh, còn tôi là phụ huynh nên càng xót con hơn. Biết con như vậy, tôi chỉ biết khuyên con cố gắng giữ vững tinh thần," bố Hiểu Minh bộc bạch.

Hiểu Minh về trong vòng tay yêu thương của người hâm mộ (Ảnh: Như Hoàn)

Bố mẹ Hiểu Minh ra sân bay đón con trai (Ảnh: Như Hoàn)

Dù đau xót, chính sự điềm tĩnh của người cha đã giúp Hiểu Minh giữ vững tâm lý. Ngược lại, chính sự mạnh mẽ của anh cũng là sự an ủi với cha mẹ: "Hiểu Minh cũng động viên ngược lại để bố mẹ yên tâm. Con khẳng định với gia đình rằng con nhất định sẽ cố gắng để quay trở lại", bố Hiểu Minh tiết lộ.

Ngay khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài, Hiểu Minh đã được đại diện VFF hỗ trợ tối đa. Hiện tại, kế hoạch điều trị cho trung vệ trẻ đã được vạch ra rõ ràng để đảm bảo anh có điều kiện phục hồi tốt nhất.

Gia đình cho biết: "Trước mắt, khi Hiểu Minh về, VFF sẽ sắp xếp cho con đi chụp chiếu để lên phác đồ điều trị. Chúng tôi sẽ bàn bạc kỹ với VFF để tìm ra phương án tốt nhất, giúp con sớm trở lại".