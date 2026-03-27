Phỏng vấn Alix Trương - nàng thơ pickleball gốc Việt Top 1 thế giới: Bỏ học bác sĩ làm VĐV, hot như sao hạng A!

Lớn lên tại khu vực Northern Virginia (gần thủ đô Washington D.C) trong một gia đình gốc Việt có truyền thống hiếu học, Alix Trương thừa nhận cuộc sống thuở nhỏ của cô không chỉ có màu hồng. Bố mẹ cô luôn đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe cho con cái.

Alix bồi hồi nhớ lại: "Bố mẹ em luôn kỳ vọng con mình sẽ thành bác sĩ hay luật sư. Em và em trai (Jonathan Trương) gần như bị đặt vào thế đối đầu trong mọi thứ, từ việc học ở trường đến những buổi tập piano, nhạc kịch hay các giải đấu thể thao. Mọi thứ luôn là cuộc chiến giữa em và cậu ấy. Chính sự cạnh tranh khốc liệt đó đã nhào nặn nên một Alix cực kỳ hiếu thắng như hiện tại".

Chính tinh thần "không bao giờ bỏ cuộc" được rèn giũa từ căn bếp đến phòng khách đã giúp Alix không hề nao núng khi bước chân vào đấu trường Pickleball chuyên nghiệp - nơi đòi hỏi bản lĩnh thép và sự tập trung cao độ.

Alix Trương hiện là tay vợt nữ gốc Việt số 1 thế giới, lọt Top 8 trên BXH PPA

Trước khi trở thành ngôi sao sáng giá của PPA Tour, Alix từng là một "mọt sách" chính hiệu với mục tiêu trở thành bác sĩ chỉnh nha (Orthodontist). Cô đã dành nhiều năm để theo đuổi các lớp học khoa học nặng nề theo đúng lộ trình mà bố mẹ mong đợi. Thế nhưng, đam mê với những đường banh đã thay đổi tất cả.

"Em đã phải trải qua một cuộc trò chuyện đầy nước mắt với bố mẹ để xin được nghỉ học chính quy và chuyển sang học trực tuyến. Lúc đó em chỉ biết khóc nức nở và nói: 'Con không muốn đi học nữa, con chỉ muốn đánh Pickleball thôi!'. Bố mẹ em ban đầu hoàn toàn không tin rằng con gái mình có thể kiếm sống từ bộ môn này." - Alix chia sẻ về bước ngoặt lớn nhất cuộc đời.

Sự đánh đổi đó cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng. Từ một cô bé 15 tuổi lần đầu tham dự US Open với sự bỡ ngỡ, Alix giờ đây đã là tay vợt xếp hạng 8 thế giới ở nội dung Mixed Doubles (đôi nam nữ), minh chứng cho việc chọn đúng đam mê sẽ đưa ta đến những đỉnh cao không tưởng.

"Nàng thơ" pickleball đình đám từng có thời gian chăm chỉ làm "mọt sách", học nghề bác sĩ (Ảnh: IGNV)

Nhưng đam mê pickleball đã khiến Alix Trương thay đổi cả tương lai (Ảnh: IGNV)

Dù sinh ra và lớn lên tại Mỹ, nhưng trong tim Alix Trương, hai chữ "Việt Nam" luôn mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Những chuyến trở về quê nhà thi đấu gần đây đã mang lại cho cô những trải nghiệm mà chính cô cũng không ngờ tới.

Alix hào hứng kể về sự cuồng nhiệt của người hâm mộ quê nhà: "Thật sự khi về Việt Nam, em cảm thấy mình như một nàng công chúa! Ở Mỹ, em chỉ là một vận động viên chuyên nghiệp bình thường, nhưng ở Việt Nam, sự săn đón và tình cảm của mọi người khiến em choáng ngợp.

Em vô cùng ấn tượng với tốc độ phát triển của bộ môn này tại quê nhà. Ở Sài Gòn, sân Pickleball mọc lên ở khắp mọi nơi, từ quán cà phê đến shop quần áo. Thậm chí, trận đấu tại Đà Nẵng với hơn 7.900 người theo dõi trực tiếp là khoảnh khắc kỳ diệu nhất mà em từng được trải qua".

Alix Trương từng nhiều lần về Việt Nam thi đấu pickleball (Ảnh: IGNV)

Khi được hỏi về tương lai và những dự định cá nhân, "nàng thơ" gốc Việt thể hiện một quan điểm vô cùng mạnh mẽ và hiện đại. Alix không ngần ngại bác bỏ những định kiến về việc phụ nữ phải sớm ổn định gia đình và từ bỏ sự nghiệp thể thao.

"Em thấy nhiều tay vợt nữ thường có xu hướng giải nghệ sớm để chăm lo gia đình, nhưng đừng ai bảo em phải làm gì cả! Em thực sự yêu môn thể thao này và em có thể thấy mình sẽ tiếp tục cầm vợt chiến đấu thêm ít nhất 30 năm nữa. Mục tiêu của em là không ngừng tiến bộ và vượt qua những giới hạn của chính mình. Nếu có cơ hội được đại diện cho Việt Nam tại những đấu trường lớn như Olympic, em chắc chắn sẽ không bỏ lỡ."

Hành trình của Alix Trương không chỉ là câu chuyện về một vận động viên tài năng, mà còn là nguồn cảm hứng cho những người trẻ dám từ bỏ sự an toàn để theo đuổi khát vọng thực thụ của bản thân.

