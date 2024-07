Theo thông cáo được báo Pháp Le Monde trích dẫn, các hiệp hội kinh doanh hoàn toàn hiểu được “ưu tiên bảo đảm an ninh cho Thế Vận Hội”. Nhưng họ chỉ trích chính quyền các cấp, ban tổ chức “không cung cấp giải thích rõ ràng, thiếu thông tin về những biện pháp hạn chế để họ có thể dự phòng và yên tâm chuẩn bị”.

Tại quảng trường Trocadéro, đối diện với tháp Eiffel, khu vực trung tâm của sự kiện được bảo vệ nghiêm ngặt, lượng khách đến các nhà hàng và quán bar-cà phê giảm 70% . Còn tại một số khu vực khác, các hàng rào được dựng lên gây cản trở, phá vỡ cảnh quan khiến khách hàng ngại vào.

Lãnh đạo cảnh sát Paris Laurent Nuñez cho AFP biết “các biện pháp bảo đảm an ninh được tính toán để giữ cân bằng giữa mức độ an toàn và tổ chức hoạt động thường nhật về thương mại, văn hóa”. Tuy nhiên, trên thực tế, việc phải cung cấp thông tin cá nhân, ảnh, lý do đến khu vực bị hạn chế để có được giấy chứng nhận QR đã khiến khách hàng nản lòng.

Dưới đây là hình ảnh về các địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng của Paris đang vắng vẻ như thời Covid-19.

Tất cả đều yên tĩnh dọc theo bờ sông Seine.

Một người đi xe đạp đơn độc băng qua Quai François Mitterrand, con đường huyết mạch dẫn vào trung tâm Paris đã bị cấm giao thông.

Chỉ có một phương tiện được phát hiện trên Pont Neuf nối bờ trái và bờ phải của sông Seine.

Quảng trường Square de la Place Dauphine trên Ile de la Cité – nằm giữa sông Seine ở trung tâm Paris – vắng tanh vào cuối tuần.

Từ Pont Neuf dẫn đến cửa hàng bách hóa Samaritaine mang tính biểu tượng, các đường phố đã không còn xe cộ lưu thông và phương tiện giao thông công cộng.

Những con phố vắng dọc bờ sông Seine, nơi những người bán sách 'bouquiniste' nổi tiếng ở Paris - thường mở cửa kinh doanh cả cuối tuần - nay đều đóng cửa.