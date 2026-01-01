Phong Phú Hà Nam vươn lên dẫn đầu sau lượt 7 giải U19 nữ quốc gia 2026

Lượt trận thứ 7 của Giải bóng đá nữ vô địch U19 quốc gia – Cúp Acecook 2026 diễn ra với những kết quả có ảnh hưởng lớn đến cuộc đua trên bảng xếp hạng, trong đó chủ nhà Phong Phú Hà Nam đã tận dụng rất tốt cơ hội để vươn lên chiếm ngôi đầu.

Ở trận đấu sớm, Hà Nội đối đầu Than Khoáng sản Việt Nam trong thế trận chặt chẽ và thận trọng. Hai đội giằng co quyết liệt ở khu vực giữa sân, tạo ra không nhiều cơ hội rõ rệt trong hiệp một. Phải sang hiệp hai, thế bế tắc mới được phá vỡ. Phút 77, từ một tình huống phạt góc, Lê Thị Trang bật cao đánh đầu chính xác, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, mang về chiến thắng 1-0 cho Hà Nội.

Trận đấu còn lại chứng kiến màn so tài giữa TP.HCM và Phong Phú Hà Nam. Đội bóng chủ nhà nhập cuộc chủ động, song Phong Phú Hà Nam cho thấy sự chắc chắn trong lối chơi và khả năng tổ chức phòng ngự kỷ luật. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 72, khi Lê Hồng Yêu tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn, giúp Phong Phú Hà Nam giành chiến thắng tối thiểu 1-0 ngay trên sân của đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Với kết quả này, Phong Phú Hà Nam chính thức vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau 7 lượt trận, tạo lợi thế quan trọng trong cuộc đua vô địch. Trong khi đó, chiến thắng trước Than Khoáng sản Việt Nam giúp Hà Nội tiếp tục bám sát nhóm đầu, khiến cục diện giải đấu trở nên căng thẳng và hấp dẫn hơn khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định.