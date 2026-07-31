Phong Phú Hà Nam thị uy sức mạnh, vùi dập TP.HCM 5 bàn ở giải U16 nữ Quốc gia

Phong Phú Hà Nam tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại TP.HCM với tỷ số 5-1 ở lượt 4 Giải bóng đá nữ Vô địch U16 Quốc gia 2026, qua đó duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu.

Chiều 31/7, lượt trận thứ 4 Giải bóng đá nữ Vô địch U16 Quốc gia 2026 chứng kiến màn trình diễn áp đảo của Phong Phú Hà Nam trước TP.HCM. Đội bóng đến từ Hà Nam sớm tạo ra cách biệt lớn và khép lại trận đấu với chiến thắng thuyết phục 5-1.

Phong Phú Hà Nam nhập cuộc đầy hứng khởi khi chỉ mất đúng một phút để khai thông thế bế tắc. Từ tình huống tổ chức tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, Vàng Thị Tâm dứt điểm chính xác mở tỷ số 1-0.

Đà hưng phấn giúp đội bóng áo đỏ liên tục tạo sức ép lên phần sân đối phương. Phút 9, Lê Thị Bảo Trâm nhân đôi cách biệt trước khi Nguyễn Quỳnh Lâm ghi tên mình lên bảng tỷ số ở phút 17, đưa Phong Phú Hà Nam vượt lên dẫn 3-0.

Hàng thủ TP.HCM tiếp tục gặp nhiều khó khăn trước sức tấn công của đối thủ. Đến phút 22, Lê Thị Bảo Trâm hoàn tất cú đúp của riêng mình, giúp Phong Phú Hà Nam khép lại hiệp đấu đầu tiên với lợi thế dẫn trước 4-0.

Sang cuối hiệp một, TP.HCM nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ và được đền đáp ở phút 38 khi Nguyễn Phương Thảo rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4. Tuy nhiên, đó cũng là dấu ấn đáng kể duy nhất của đại diện phía Nam trong trận đấu này.

Bước sang hiệp hai, Phong Phú Hà Nam vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận. Phút 62, Trương Khánh Chi ghi bàn thắng thứ năm, khép lại chiến thắng đậm 5-1 cho đội bóng Hà Nam.

Giành trọn 3 điểm, Phong Phú Hà Nam tiếp tục nối dài chuỗi trận ấn tượng và duy trì cuộc cạnh tranh ở nhóm đầu bảng tại Giải bóng đá nữ Vô địch U16 Quốc gia 2026. Trong khi đó, TP.HCM sẽ cần nhanh chóng cải thiện cả khả năng phòng ngự lẫn hiệu quả tấn công nếu muốn có kết quả tích cực ở những vòng đấu tiếp theo.