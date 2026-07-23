Bị Sơn La chọc thủng lưới trước ở đầu hiệp hai, Phong Phú Hà Nam vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 2-1 ở lượt hai Giải bóng đá nữ Vô địch U16 Quốc gia 2026.

Phong Phú Hà Nam ngược dòng hạ Sơn La

Chiều 23/7, lượt trận thứ hai Giải bóng đá nữ Vô địch U16 Quốc gia 2026 tiếp tục diễn ra trên sân vận động 3/2 (Sơn La) với màn so tài giữa đội chủ nhà Sơn La và Phong Phú Hà Nam.

Được thi đấu trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà, Sơn La nhập cuộc đầy tự tin và tổ chức thế trận phòng ngự chặt chẽ. Đội chủ nhà chơi kỷ luật, hạn chế đáng kể những pha phối hợp của Phong Phú Hà Nam, khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành.

Ở chiều ngược lại, Phong Phú Hà Nam là đội kiểm soát bóng nhiều hơn và chủ động dâng cao tấn công. Tuy nhiên, các chân sút của đội bóng này không thể tận dụng những cơ hội tạo ra trước hàng thủ chơi tập trung của Sơn La. Sau 45 phút đầu tiên, hai đội rời sân tạm nghỉ mà chưa có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp hai, thế trận bất ngờ thay đổi khi Sơn La có bàn mở tỷ số ở phút 50. Nguyễn Thị Thủy đi bóng vượt qua ba cầu thủ đối phương trước khi thực hiện đường chọc khe thuận lợi để Nguyễn Lê Khánh Đan băng xuống dứt điểm chính xác, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn 1-0.

Bàn thua buộc Phong Phú Hà Nam phải gia tăng sức ép. Đội bóng của HLV Trần Lệ Thủy liên tục tổ chức những đợt tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ và nỗ lực của họ được đền đáp ở phút 75. Sau quả đá phạt của Bùi Thị Ngọc Lan, thủ môn Sơn La bắt bóng không dứt khoát, tạo điều kiện để Lê Thị Bảo Trâm nhanh chân đá bồi, san bằng tỷ số 1-1.

Có được bàn gỡ, Phong Phú Hà Nam càng chơi hưng phấn và tiếp tục dồn ép đối thủ trong những phút cuối trận. Đến phút 85, Lê Thị Bảo Trâm hoàn tất cú đúp bằng cú sút xa chuẩn xác từ ngoài vòng cấm, khi thủ môn Sơn La đã dâng cao khỏi vị trí, ấn định chiến thắng 2-1 cho đại diện đến từ Hà Nam.

Màn ngược dòng giúp Phong Phú Hà Nam giành trọn 3 điểm quý giá sau hai lượt trận, qua đó tạo lợi thế trong cuộc đua ở Giải bóng đá nữ Vô địch U16 Quốc gia 2026. Trong khi đó, Sơn La dù thi đấu đầy quyết tâm trên sân nhà vẫn chưa thể có được chiến thắng đầu tiên tại giải.