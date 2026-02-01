Phong Phú Hà Nam giành trọn 3 điểm ở lượt 8 U19 nữ Quốc gia 2026

Ở lượt 8 Giải bóng đá nữ Vô địch U19 Quốc gia – Cúp ACECOOK 2026 diễn ra ngày 1/2, các trận đấu tiếp tục mang đến những diễn biến đáng chú ý trong cuộc đua thứ hạng. Phong Phú Hà Nam là đội để lại dấu ấn đậm nét khi giành trọn 3 điểm, còn cặp đấu giữa Hà Nội và Thái Nguyên T&T khép lại với kết quả hòa.

Trước Than Khoáng Sản Việt Nam, Phong Phú Hà Nam sớm thể hiện sự vượt trội về thế trận. Đội bóng áo đỏ chủ động đẩy cao đội hình và nhanh chóng cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỷ số ở phút 12 của Nguyễn Thị Minh Ánh. Chỉ hai phút sau, Linh Chi tiếp tục lập công, giúp Phong Phú Hà Nam tạo ra cách biệt an toàn ngay trong hiệp một.

Bước sang hiệp hai, Phong Phú Hà Nam vẫn duy trì thế trận chắc chắn, kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu. Phút 66, Hoài Trang ghi bàn thắng thứ ba, ấn định chiến thắng 3-0, qua đó giúp đội bóng này tiếp tục bám sát nhóm dẫn đầu trên bảng xếp hạng.

Ở trận đấu còn lại, Hà Nội và Thái Nguyên T&T tạo ra thế trận cân bằng và không thiếu những tình huống đáng chú ý. Hà Nội là đội vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của An Hoàng Cúc, tuy nhiên Thái Nguyên T&T đã kiên trì tìm kiếm bàn gỡ. Nỗ lực của đội bóng vùng Đông Bắc được đền đáp ở phút 86, khi Thu Trang thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định tỷ số hòa 1-1.

Kết quả lượt 8 cho thấy Giải bóng đá nữ U19 Quốc gia – Cúp ACECOOK 2026 đang bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt, khi từng điểm số đều có ý nghĩa quan trọng với các đội trong cuộc đua đường dài của mùa giải.