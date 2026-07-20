Phong Phú Hà Nam chia điểm với TP.HCM ở ngày ra quân giải U16 nữ Quốc gia 2026

Phong Phú Hà Nam và TP.HCM cống hiến màn so tài hấp dẫn trong trận mở màn Giải bóng đá nữ Vô địch U16 Quốc gia 2026, khép lại với tỷ số hòa 1-1.

Chiều 20/7, lượt trận mở màn Giải bóng đá nữ Vô địch U16 Quốc gia 2026 tiếp tục diễn ra với cuộc đối đầu đáng chú ý giữa Phong Phú Hà Nam và TP.HCM. Đúng với kỳ vọng, hai đội bóng giàu truyền thống đào tạo bóng đá nữ trẻ đã tạo nên thế trận cân bằng, hấp dẫn trước khi chia điểm với kết quả hòa 1-1.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Phong Phú Hà Nam là đội nhập cuộc chủ động hơn khi liên tục dồn ép đối phương. Những pha lên bóng ở hai biên giúp đội bóng của HLV Trần Lệ Thủy tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành TP.HCM.

Sức ép ấy được cụ thể hóa ở phút 15. Từ pha tạt bóng bên cánh phải của Trương Yến Linh, hàng thủ TP.HCM lúng túng trong khâu cản phá, tạo điều kiện để Bảo Trâm băng vào dứt điểm cận thành, đưa Phong Phú Hà Nam vươn lên dẫn trước 1-0.

Không mất nhiều thời gian để TP.HCM đáp trả. Phút 21, tận dụng tình huống đá phạt, Nguyễn Ngọc Như Ý bật cao đánh đầu chính xác, đưa bóng vào lưới, san bằng tỷ số 1-1 cho đại diện phía Nam.

Những phút còn lại của hiệp một diễn ra với tốc độ cao khi hai đội liên tục ăn miếng trả miếng. Dù đều tạo ra thêm một số cơ hội đáng chú ý, cả Phong Phú Hà Nam lẫn TP.HCM đều không thể tận dụng để vượt lên trước khi bước vào giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, thế trận vẫn diễn ra giằng co. Phong Phú Hà Nam nỗ lực gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định, trong khi TP.HCM duy trì sự chắc chắn trong khâu phòng ngự và chờ cơ hội phản công.

Mặt sân trơn sau cơn mưa khiến các pha phối hợp của hai đội thiếu đi sự chính xác cần thiết. Dù vẫn có những tình huống uy hiếp khung thành đối phương, cả hai bên đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Chung cuộc, Phong Phú Hà Nam và TP.HCM hòa nhau 1-1 trong ngày ra quân, qua đó cùng giành 1 điểm sau lượt trận đầu tiên tại Giải bóng đá nữ Vô địch U16 Quốc gia 2026. Đây được xem là kết quả phản ánh đúng cục diện của trận đấu khi cả hai đội đều có những thời điểm chơi lấn lướt nhưng không tạo được sự khác biệt.