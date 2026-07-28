Phong Phú Hà Nam áp đảo Hà Nội, thắng đậm ở lượt 3 giải U16 nữ Quốc gia 2026

Phong Phú Hà Nam tiếp tục cho thấy sức mạnh khi đánh bại Hà Nội với tỷ số 3-0 ở lượt 3 Giải bóng đá nữ Vô địch U16 Quốc gia 2026, qua đó khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch.

Chiều 28/7, tâm điểm của lượt trận thứ 3 Giải bóng đá nữ Vô địch U16 Quốc gia 2026 là màn so tài giữa hai ứng viên sáng giá cho chức vô địch, Phong Phú Hà Nam và Hà Nội. Dù được kỳ vọng sẽ tạo nên cuộc đối đầu hấp dẫn, trận đấu lại chịu ảnh hưởng đáng kể bởi cơn mưa lớn xuất hiện trong hiệp một.

Mặt sân trơn và bóng ướt khiến cả hai đội gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi. Những tình huống cố định và các sai lầm cá nhân vì thế trở thành yếu tố quyết định cục diện trận đấu.

Phút 22, từ một quả phạt góc bên cánh phải, hàng thủ Hà Nội không thể giải nguy dứt điểm. Lê Bảo Trâm chớp thời cơ rất nhanh với cú dứt điểm cận thành, đưa Phong Phú Hà Nam vươn lên dẫn trước 1-0.

Có được bàn mở tỷ số, đội bóng trẻ đến từ Hà Nam thi đấu đầy hưng phấn. Chỉ bốn phút sau, họ tiếp tục tận dụng hiệu quả một tình huống phạt góc khác. Thủ môn Hà Nội bắt bóng không dính, tạo điều kiện để Khánh Chi ập vào đá bồi, nhân đôi cách biệt cho Phong Phú Hà Nam.

Chưa kịp ổn định tinh thần sau hai bàn thua liên tiếp, Hà Nội tiếp tục nhận thêm bàn thua ở phút 30. Thanh Tâm tung cú sút xa đầy uy lực từ ngoài vòng cấm, bóng đi căng và hiểm khiến thủ môn đối phương không thể cản phá, nâng tỷ số lên 3-0.

Bước sang hiệp hai, Hà Nội nỗ lực đẩy cao đội hình với hy vọng tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, Phong Phú Hà Nam chủ động giảm nhịp độ, duy trì sự chắc chắn trong phòng ngự và kiểm soát tốt thế trận.

Đội bóng Thủ đô cũng tạo ra một vài cơ hội đáng chú ý, nhưng đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Ở chiều ngược lại, Phong Phú Hà Nam cũng có những pha phản công nguy hiểm song không ghi thêm bàn.

Chung cuộc, Phong Phú Hà Nam giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Hà Nội. Kết quả này giúp đội bóng tiếp tục khẳng định sức mạnh và cho thấy họ là một trong những ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch Giải bóng đá nữ Vô địch U16 Quốc gia 2026. Trong khi đó, Hà Nội sẽ cần nhanh chóng cải thiện khả năng phòng ngự, đặc biệt ở những tình huống cố định, nếu muốn trở lại cuộc đua ở các lượt trận tiếp theo.