Phơi bày hợp đồng tiền hôn nhân “còng tay” Brooklyn Beckham với nhà vợ tỷ phú: David - Victoria lo con trai trắng tay

Cuộc chiến gia đình Beckham tiếp tục leo thang với những tình tiết mới gây sốc. Theo tiết lộ từ truyền thông Anh, David và Victoria Beckham đang vô cùng lo sợ rằng con trai cả Brooklyn có thể rơi vào cảnh "tay trắng", sau khi ký một hợp đồng tiền hôn nhân cực kỳ chặt chẽ với gia đình tỷ phú Peltz trước đám cưới năm 2022.

Nỗi lo này xuất hiện trong bối cảnh Brooklyn, đang xa cách nghiêm trọng với cha mẹ, sau tuyên bố bùng nổ trên Instagram. Cậu cả khẳng định không muốn hòa giải và cáo buộc gia đình đã kiểm soát cuộc đời cũng như can thiệp vào hôn nhân của anh với Nicola Peltz.

Ảnh: IGNV

Hợp đồng tiền hôn nhân "sắt đá" với nhà tỷ phú Peltz

Theo nguồn tin, Brooklyn đã ký một thỏa thuận tiền hôn nhân cứng rắn, theo đó anh sẽ không nhận được bất kỳ tài sản nào từ gia đình vợ nếu ly hôn. Điều này đặc biệt đáng chú ý khi cha của Nicola - doanh nhân, nhà đầu tư Nelson Peltz - được ước tính sở hữu khối tài sản lên tới 1,2 tỷ bảng Anh.

Với thỏa thuận này, nếu hôn nhân tan vỡ, Brooklyn chỉ được chia một nửa những gì hai vợ chồng cùng tạo ra như một thương hiệu chung, chứ không liên quan gì đến khối tài sản khổng lồ của nhà Peltz.

Những người thân cận với Brooklyn khẳng định điều này "không thành vấn đề", bởi anh và Nicola đang gắn bó hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, phía nhà Beckham lại nhìn câu chuyện theo một hướng hoàn toàn khác.

Ảnh: Getty

Nỗi sợ lớn nhất của David và Victoria là Brooklyn đã hoàn toàn bị cuốn vào gia đình vợ, trong khi ngày càng xa rời những người thân ruột thịt nhất.

"Thật đau lòng, nhưng cảm giác của họ là tương lai của cậu ấy đang nằm hoàn toàn trong tay nhà Peltz".

Nỗi lo này càng gia tăng sau khi Brooklyn gửi thư pháp lý 'ngừng liên lạc', yêu cầu gia đình không được liên hệ trực tiếp với anh và Nicola. Quá lo lắng trước ảnh hưởng từ phía gia đình vợ, David và Victoria được cho là chỉ dám trả lời bằng thư gửi riêng cho Brooklyn, với mong muốn biết con trai mình vẫn ổn.

Ảnh: IGNV

Ảnh đại diện Instagram và loạt hình xăm gây báo động

Một chi tiết khác khiến nhà Beckham không khỏi bất an là việc Brooklyn đổi ảnh đại diện Instagram thành hình xăm đôi mắt của Nicola Peltz trên gáy. Đây là hình xăm lấy từ bức thư Nicola viết cho anh trước đám cưới, với những lời thề nguyện "yêu mãi mãi".

Một người bạn của gia đình nhận xét: "Việc thể hiện sự tận tụy như vậy có phần quá mức, gần như cực đoan. Nó khiến người ngoài cảm thấy đáng báo động".

Brooklyn vốn nổi tiếng với hàng loạt hình xăm dành riêng cho vợ: lời thề cưới trên cánh tay, chân dung Nicola, chữ "N" trên ngón áp út, thậm chí cả tọa độ nơi anh sinh ra được xăm dưới mắt vợ. Dòng chữ "mama's boy" từng xăm trên ngực cũng đã được che lại bằng thiết kế liên quan đến bó hoa cưới của Nicola.

Ảnh: IGNV

Victoria Beckham suy sụp vì tuyên bố của con trai

Theo tiết lộ, Victoria Beckham bị ảnh hưởng nặng nề bởi tuyên bố dài sáu trang của Brooklyn, trong đó anh cáo buộc cha mẹ "kiểm soát" mình và cố tình phá hoại hôn nhân. Đặc biệt, Brooklyn còn kể lại việc Victoria nhảy "không phù hợp" trong đám cưới ở Florida, khiến anh cảm thấy bị sỉ nhục.

Một người bạn cho biết Victoria đã khóc nức nở và gọi điện cho bạn bè trong tuyệt vọng, hoàn toàn suy sụp tinh thần.

Trong khi đó, không khí gia đình càng thêm căng thẳng khi DJ đám cưới Fat Tony đăng clip châm biếm điệu nhảy của Victoria, còn em trai Cruz bị phát hiện "thả like" một video chế giễu các cáo buộc nhắm vào mẹ.

Rạn nứt Beckham - Peltz đã âm ỉ từ trước đám cưới

Theo nhiều nguồn tin, sự chia rẽ giữa nhà Beckham và nhà Peltz đã tồn tại từ lâu, đặc biệt là giữa Victoria và Nicola. Dù trên lý thuyết họ có nhiều điểm chung - tham vọng, yêu thời trang, coi trọng gia đình - nhưng hai bên chưa bao giờ thực sự gắn kết.

"Tại đám cưới, cảm giác 'chúng tôi và họ' hiện rõ trong căn phòng," một nguồn tin kể lại. "Thật kỳ lạ khi nhà Beckham - một trong những gia đình nổi tiếng nhất nước Anh - lại phải đứng ở vị trí thứ hai sau gia đình tỷ phú Peltz".

"Kiểm soát" hay "bảo vệ"?

Brooklyn khẳng định anh không bị Nicola thao túng, mà ngược lại, đã bị cha mẹ kiểm soát suốt nhiều năm. Trong khi đó, nhà Beckham tin rằng họ chỉ cố gắng bảo vệ con trai, đặc biệt trong giai đoạn Brooklyn nổi loạn thời thiếu niên.

"Mọi thứ họ làm đều vì lợi ích tốt nhất cho con.. Việc bị coi là 'gia đình kiểm soát' khiến họ vô cùng đau lòng", nguồn tin thân cận với nhà Beckham nói.

Tuy nhiên, Brooklyn được cho là đã quá mệt mỏi với hình ảnh "gia đình hoàn hảo" mang tên Thương hiệu Beckham, nơi mọi bài đăng và khoảnh khắc đều phải phục vụ hình ảnh công chúng.

Giữa tâm bão đấu tố, hợp đồng tiền hôn nhân bí mật giờ đây trở thành chi tiết then chốt, phản ánh nỗi lo sâu xa của David và Victoria: nếu con trai họ mất tất cả - họ sẽ không thể bảo vệ cậu ấy thêm lần nào nữa.