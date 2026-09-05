Phó Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan tuyên bố không dùng cầu thủ nhập tịch

Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Charnwit Polcheewin đã nói về việc sử dụng cầu thủ nhập tịch không có nguồn gốc Thái Lan ở đội tuyển quốc gia nước này.

Theo tờ MGR , Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ)Thái Lan Charnwit Polcheewin khẳng định Thái Lan sẽ không nhập tịch cầu thủ nước ngoài như tuyển Indonesia và Việt Nam, đồng thời cho rằng nếu muốn thực hiện chính sách này thì cần tham khảo ý kiến người hâm mộ.

Vấn đề nhập tịch cầu thủ tiếp tục trở thành chủ đề được quan tâm tại bóng đá Thái Lan trong thời gian qua. Trả lời truyền thông, ông Charnwit Polcheewin, Phó Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, khẳng định nước này không có ý định chạy theo xu hướng nhập tịch cầu thủ nước ngoài để tăng cường sức mạnh cho đội tuyển quốc gia.

Ông Charnwit Polcheewin trả lời truyền thông Thái Lan rằng việc nhập tịch cầu thủ nước ngoài (không có gốc gác Thái Lan) về mặt pháp luật là “không thể hoặc rất khó thực hiện”, đồng thời đặt câu hỏi liệu người hâm mộ Thái Lan có chấp nhận chính sách này hay không.

Phó Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Charnwit Polcheewin đã tiết lộ lý do ĐT Thái Lan không dùng cầu thủ nhập tịch

“Về mặt pháp luật thì không thể hoặc rất khó thực hiện. Và câu hỏi đặt ra là người hâm mộ có chấp nhận hay không?”, P hó Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan phát biểu.

“Từ khi tôi còn là cầu thủ, rồi làm HLV và trở thành nhà quản lý, cánh cửa nhập tịch chưa bao giờ được mở. Nếu thực sự muốn làm thì đây phải là một vấn đề lớn”, ông Charnwit chia sẻ.

Theo Phó Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, nếu triển khai việc nhập tịch cầu thủ thì cần sự đồng thuận của người hâm mộ.

“Hãy thử đặt câu hỏi này ra công chúng xem. Không thể đâu, người hâm mộ sẽ không chấp nhận. Nhưng nếu thực sự muốn làm thì phải bắt đầu bằng việc tổ chức một cuộc trưng cầu ý kiến của người dân”, ông Charnwit nói.

Ông Charnwit cũng cho biết LĐBĐ Thái Lan kỳ vọng các đội U23 Thái Lan tiến sâu tại ASIAD 2026, nhưng đánh giá bóng đá nữ có cơ hội giành huy chương tốt hơn nam. Đội tuyển nam chịu ảnh hưởng bởi lịch thi đấu trùng với FIFA ASEAN Cup nên đội tuyển quốc gia được ưu tiên lựa chọn cầu thủ.

“Thay mặt LĐBĐ Thái Lan, chúng tôi hy vọng có thể tiến sâu nhất có thể tại giải đấu. Xét trên thực tế, bóng đá nữ có thể có cơ hội giành huy chương tốt hơn bóng đá nam”, Phó chủ tịch LĐBĐ Thái Lan khẳng định,

“Về mục tiêu, chúng tôi sẽ cố gắng tập trung vào từng trận đấu. Thành tích tốt nhất của U23 Thái Lan ở ASIAD là vị trí thứ 4. Ở vòng bảng, chúng tôi nằm cùng bảng với U23 Nhật Bản, đội chủ nhà. Có lẽ họ đánh giá chúng tôi là một đội mạnh và dành cho chúng tôi nhiều sự tôn trọng khi xếp cùng bảng với đội chủ nhà”, ông Charnwit nói thêm.