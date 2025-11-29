Phổ cập thông tin về phòng, chống doping cho HLV, VĐV SEA Games 33

HLV, VĐV chuẩn bị cho SEA Games 33-2025 đã được phổ cập các kiến thức về phòng, chống doping. Ảnh: TRỌNG HẢI

Đại diện Trung tâm doping và Y học thể thao Việt Nam cho biết tới thời điểm này, công tác phổ cập thông tin về phòng, chống doping dành cho tất cả HLV, VĐV thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33-2025 đã được thực hiện đầy đủ theo quy định.

Cán bộ của Trung tâm đã tiến hành các lớp tập huấn về các nội dung phòng, chống doping ở tất cả các Trung tâm huấn luyện có HLV, VĐV thể thao quốc gia chuẩn bị SEA Games 33. “Việc lấy mẫu kiểm tra doping trước SEA Games 33-2025 đã được thực hiện. Các mẫu đã gởi tới phòng xét nghiệm tiêu chuẩn quy định của Tổ chức phòng chống doping quốc tế WADA thực hiện kiểm tra”, đại diện Trung tâm cho biết.

Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33-2025 với lực lượng 841 VĐV và 191 HLV. Số lượng mẫu kiểm tra doping trước SEA Games 33-2025 là 45.

Theo thông báo mới nhất của Ban tổ chức SEA Games 33-2025, trong quá trình tham dự Đại hội, nếu VĐV nào có mẫu thử dương tính với chất cấm (doping) thì việc xử lý sau khi có kết quả chính thức kiểm tra mẫu thử sẽ do các quốc gia của VĐV đó thực hiện. Điều này có thể hiểu rằng, án phạt đối với các trường hợp dính doping sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy định được đưa ra.

SEA Games 33-2025 đưa vào tranh tài 579 nội dung của 50 môn chính thức và 1 môn đặc biệt (MMA) cùng 12 nội dung của 3 môn trình diễn. Việc kiểm tra doping trong quá trình thi đấu ở tất cả các môn thể thao đều được quy định cụ thể.