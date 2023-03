Philippe Troussier và phong cách huấn luyện... đá đơn giản thôi!

Giữa khoảng không rộng lớn của sân tập, nghe rất rõ tiếng trợ lý ngôn ngữ Hoàng Bách thuật lại lời của HLV Troussier: "Đừng bao giờ chuyền dài, chuyền xa. Hãy chuyền ngắn và đơn giản thôi, tìm kiếm người gần nhất để chuyền". Thậm chí, chính chiến lược gia người Pháp cũng phải gào lên bằng câu tiếng Anh: "Never, never, never" (tạm dịch: không bao giờ) khi thấy học trò chuyền dài cho đồng đội. Hay "đá đơn giản thôi!" - một thông điệp khác được trợ lý chuyên môn Moulay Azzeggouarh truyền tải đến các cầu thủ.

U23 Việt Nam vừa khép lại tuần huấn luyện đầu tiên cùng tân HLV Troussier, giai đoạn để chiến lược gia người Pháp kiểm tra bộ kỹ năng của từng cầu thủ, trước khi sàng lọc nhân sự cho giai đoạn chuẩn bị kế tiếp. Thật ra, đây chỉ là những bài tập cơ bản, chưa phải nâng cao và đi sâu vào chi tiết chiến thuật. Dù chỉ mới bước khởi đầu, nhưng giới mộ điệu đã phần nào hình dung được triết lý chơi bóng của HLV Troussier sẽ áp dụng cho đội tuyển U23 và quốc gia Việt Nam ở trường quốc tế. Đó là ban bật, phối hợp ngắn nhỏ theo nhóm, lấy việc chủ động kiểm soát thế trận để tạo ra công thức chiến thắng. Lối chơi sở trường và nhiều lần đưa các đội tuyển Việt Nam chạm đến đỉnh vinh quang.

Trong đó, việc chuyền bóng là một phần trong điểm khởi đầu cho cách chơi mà HLV Troussier hướng đến. Xử lý tình huống nhanh, gọn và các cầu thủ tổ chức 5 đường chuyền liên tục khi phối hợp lên bóng là yêu cầu bắt buộc từ HLV Troussier."Phù thủy Trắng" nổi tiếng với sự khắt khe và kỷ luật, vì thế ông muốn các học trò phải thực hiện nhuần nhuyễn từng động tác mà mình hướng dẫn.

"HLV Troussier muốn toàn đội chủ động kiểm soát bóng, phối hợp và chuyền ban bật nhỏ nhiều hơn. Đó là khác biệt giữa thầy với các HLV khác", tiền đạo Nguyễn Văn Tùng, cầu thủ hiếm hoi từng trực tiếp làm việc qua 3 đời "thuyền trưởng" Park Hang-seo, Gong Oh-kyun và Troussier, chia sẻ với giới truyền thông trong những ngày đầu bước vào trại huấn luyện của U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam đã kết thúc tuần huấn luyện đầu tiên.

Có một chi tiết vô cùng thú vị. Cả 5 thủ môn của U23 Việt Nam, bên cạnh các bài tập riêng cùng HLV thủ môn, cũng phải tham các bài tập chuyền bóng với toàn đội. Họ được yêu cầu phải di chuyển như các cầu thủ trên sân, tư duy, quan sát và chuyền nhanh, tránh những tình huống xử lý nhiều chạm, không giữ bóng trong chân quá 5 giây (theo kiểu futsal). HLV Troussier xây dựng cho "người gác đền" chơi như một libero, hay trung vệ thòng. Bóng đá hiện tại, việc thủ môn chơi chân cực kỳ quan trọng, để vận hành chiến thuật được tốt hơn và mang đến sự hiệu quả. Đợt tập trung của đội tuyển quốc gia sắp tới có Trần Nguyên Mạnh, thủ môn được đánh giá chơi chân tốt nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại.



Mỗi HLV sẽ có những triết lý xây dựng khác nhau, nhưng tất cả đều hướng đến kết quả tích cực nhất, vì mục tiêu chung. "Tôi ưu tiên tổ chức đội tuyển quốc gia theo phương thức sử dụng cầu thủ có phong độ tốt nhất ở thời điểm đó. Đội tuyển không phải CLB mà chọn cầu thủ từ CLB. Các trợ lý sẽ chọn và giúp tôi nhận diện cầu thủ, tìm được những người tài năng nhất. Mỗi trận đấu có tính chất khác nhau, đối đầu với Brazil khác với Lào. Lối chơi của đội tuyển sẽ tùy thuộc vào từng đối thủ, và đó là triết lý bóng đá trên toàn thế giới", nguyên văn phát biểu của ông Troussier ở buổi ký kết hợp đồng với VFF vào hôm 27-2.