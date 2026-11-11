Phía sau trận U23 Việt Nam thắng đậm U23 Thái Lan

Chiến thắng 3-0 trước U23 Thái Lan tại trận ra quân Gia Lai Cup 2026 mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho đội chủ nhà U23 Việt Nam, dù đội khách vẫn có những hạn chế và thua thiệt nhất định.

Đồng đội ăn mừng bàn thắng cùng tác giả cú đúp - Minh Tâm (18). Ảnh: HOÀNG TÙNG

Cú đúp của Nguyễn Minh Tâm, bàn thắng đầu tiên của Williams Minh Hoàng trong màu áo U23 Việt Nam và những điều chỉnh nhân sự của HLV Đinh Hồng Vinh cho thấy đội tuyển trẻ đang có thêm những lựa chọn đáng chú ý. Tuy nhiên, kết quả này cũng cần được nhìn nhận trong bối cảnh U23 Thái Lan chưa có sự chuẩn bị tốt nhất về lực lượng và thời gian tập luyện.

Nguyễn Minh Tâm là nhân vật nổi bật nhất trận đấu. Được bố trí đá chính, tiền đạo đang khoác áo HAGL đã đáp lại sự tin tưởng của ban huấn luyện bằng hai bàn thắng đều từ những pha đánh đầu. Hai bàn thắng có cùng cách thực hiện nhưng cho thấy khả năng chọn vị trí và sự nhạy bén của Minh Tâm. Việc được trao suất đá chính và ghi dấu ấn trước đối thủ nhiều duyên nợ như Thái Lan cũng giúp tiền đạo trẻ có thêm sự tự tin trong cuộc cạnh tranh vị trí.

Trong khi đó, chân sút Việt kiều Williams Minh Hoàng cho thấy giá trị của một cầu thủ có thể tạo ảnh hưởng khi vào sân từ ghế dự bị. Được HLV Đinh Hồng Vinh đưa vào sân ở phút 78 thay thế Minh Tâm, tiền đạo này không mất nhiều thời gian để ghi dấu ấn. Phút 87, anh thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định chiến thắng 3-0. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Williams Minh Hoàng trong màu áo U23 Việt Nam.

Cách sử dụng hai tiền đạo cho thấy HLV Đinh Hồng Vinh có thêm phương án ở vị trí trung phong. Minh Tâm được trao cơ hội từ đầu và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong khi Williams Minh Hoàng vào sân ở thời điểm đội tuyển cần duy trì sức ép. Hai cầu thủ có những điểm mạnh riêng, tạo điều kiện để ban huấn luyện linh hoạt hơn trong lựa chọn nhân sự.

Williams Minh Hoàng có bàn ấn định tỉ số 3-0 vào lưới Thái Lan từ chấm phạt đền. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Một gương mặt khác cũng cần nhắc đến là Gia Bảo. Cầu thủ này được tung vào sân trong hiệp hai và có pha đột phá vào vòng cấm, buộc thủ môn U23 Thái Lan phạm lỗi ở phút 86, mang về quả phạt đền cho đội chủ nhà. Tình huống ấy cho thấy khả năng tạo khác biệt của những cầu thủ vào sân thay người. Các điều chỉnh nhân sự của HLV Đinh Hồng Vinh cũng giúp đội tuyển duy trì sức ép trong giai đoạn cuối trận.

Nhìn vào các con số thống kê, chiến thắng của U23 Việt Nam có những điểm đáng chú ý. Đội chủ nhà chỉ kiểm soát bóng 37%, thấp hơn khá nhiều so với 63% của đối thủ, nhưng tung ra đến 20 cú sút, trong đó có 13 lần trúng đích. U23 Thái Lan chỉ có 6 pha dứt điểm và 2 lần đưa bóng đi trúng hướng cầu môn. Sự khác biệt nằm ở khả năng tổ chức tấn công và tận dụng cơ hội của các cầu thủ Việt Nam.

Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận những bất lợi mà U23 Thái Lan phải đối mặt trước trận đấu. Sau thất bại, HLV trưởng Thawatchai Damrong-Ongtrakul thừa nhận đội bóng của ông có nhiều cầu thủ mới, trong đó một số gương mặt lần đầu được triệu tập lên U23. Ban huấn luyện chỉ có hơn 1 ngày làm việc cùng lực lượng này nên chưa thể đánh giá đầy đủ phong độ, khả năng phối hợp cũng như mức độ thích nghi của từng cầu thủ.

Khâu chuẩn bị nhân sự cũng gặp những trở ngại nhất định. Một số cầu thủ vừa thi đấu cho CLB vào cuối tuần. Vì vậy, ban huấn luyện phải cân nhắc kỹ tình trạng thể lực, ưu tiên những cầu thủ có thể trạng phù hợp và hạn chế nguy cơ chấn thương. Theo truyền thông Thái Lan, đội hình sang Việt Nam lần này cũng chưa có được quá trình tập luyện chung đầy đủ trước giải.

HLV Thawatchai (thứ 2 từ phải sang) thừa nhận U23 Thái Lan chơi không tốt bằng chủ nhà Việt Nam. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Chiến thắng đậm của U23 Việt Nam có sự đóng góp từ màn trình diễn tốt của đội chủ nhà, đồng thời chịu tác động bởi tình trạng chuẩn bị chưa hoàn chỉnh của đối thủ. Nó xứng đáng được ghi nhận, nhưng cũng không nên xem tỷ số này là thước đo tuyệt đối về khoảng cách trình độ giữa hai nền bóng đá ở cấp độ trẻ.

Thực chất U23 Việt Nam vẫn còn những điểm cần cải thiện. Đội chủ nhà có thời điểm để đối phương gia tăng sức ép, đặc biệt trong hiệp hai. Tình huống đá phạt nguy hiểm ở phút 61 buộc thủ môn Cao Văn Bình trổ tài cứu thua hay trung vệ Đinh Quang Kiệt chủ quan để mất bóng suýt phải trả giá. Khả năng duy trì sự tập trung và kiểm soát thế trận khi đã có lợi thế vẫn cần được HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục điều chỉnh.

Điều đáng mừng là đội tuyển đang có thêm những gương mặt biết tận dụng cơ hội. Bên cạnh Minh Tâm, Williams Minh Hoàng và Gia Bảo cùng ghi dấu ấn theo những cách khác nhau, còn sự trợ giúp đắc lực của Ngô Đăng Khoa, Quang Duyệt, Hoàng Minh, Văn Thuận hay Long Vũ,… Với HLV Đinh Hồng Vinh, giá trị của giải đấu nằm ở việc quan sát các cầu thủ trong những điều kiện thi đấu khác nhau, từ đó tìm ra sự kết hợp phù hợp.

Sau trận thắng Thái Lan, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Singapore ngày 12-11, trước khi đối đầu U23 Qatar ngày 14-11. Đây là hai đối thủ với những đặc điểm chuyên môn khác nhau, giúp ban huấn luyện tiếp tục đánh giá khả năng thích nghi của các cầu thủ.

Chiến thắng trước Thái Lan là khởi đầu thuận lợi, nhưng chặng đường phía trước vẫn còn nhiều việc phải làm. Với bóng đá trẻ Việt Nam, điều đáng chờ đợi sau mỗi giải đấu là có thêm những cầu thủ trưởng thành, đủ khả năng cạnh tranh vị trí ở CLB và tiến gần hơn đến đội tuyển quốc gia.