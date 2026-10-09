Phía sau trận thắng kỷ lục 20-0 của các cô gái trẻ Việt Nam

Chiến thắng 20-0 trước Quần đảo Bắc Mariana giúp U17 nữ Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng D vòng loại U17 nữ châu Á 2027. Kết quả đáng khích lệ, nhưng cũng cần nhìn nhận đúng giá trị khi khoảng cách trình độ giữa hai đội quá lớn.

U17 nữ Việt Nam giành trận thắng với tỷ số kỷ lục trước đội U17 Quần đảo Bắc Mariana. Ảnh: ĐÔNG HUYỀN

Hai mươi bàn thắng trong 90 phút, một tỷ số hiếm gặp ngay cả ở các giải trẻ. U17 nữ Việt Nam đã có buổi tối tưng bừng trên sân Bà Rịa ngày 8-10 khi đánh bại Quần đảo Bắc Mariana 20-0, qua đó thiết lập kỷ lục chiến thắng đậm nhất của bóng đá nữ Việt Nam.

Các học trò của HLV Okiyama Masahiko xứng đáng nhận lời khen về tinh thần thi đấu. Dẫn trước 9-0 sau hiệp một, họ vẫn duy trì sức ép, tổ chức tấn công liên tục và ghi thêm 11 bàn trong hiệp hai. Khả năng tận dụng cơ hội cùng sự tập trung là những điểm tích cực mà ban huấn luyện có thể hài lòng.

Dẫu vậy, tỷ số cách biệt cũng phản ánh sự chênh lệch quá lớn về trình độ. Quần đảo Bắc Mariana từng thua Kyrgyzstan 0-18 ở trận mở màn và đã nhận tổng cộng 38 bàn thua sau hai lượt đấu. Vì thế, chiến thắng của U17 nữ Việt Nam không bất ngờ, chỉ có cách biệt 20 bàn khiến nhiều người chú ý.

Điều đáng quan tâm hơn là các cầu thủ trẻ thu hoạch được gì từ một trận đấu quá dễ dàng. Ghi nhiều bàn thắng giúp các chân sút thêm tự tin, cải thiện cảm giác bóng và khả năng phối hợp. Tuy nhiên, khi đối phương gần như không đủ sức tranh chấp, những pha xử lý thành công chưa hẳn phản ánh chính xác năng lực. Hàng thủ Việt Nam cũng ít có cơ hội kiểm chứng khả năng phòng ngự trước sức ép thực sự.

HLV Okiyama Masahiko cùng các học trò đến gần với VCK U17 nữ châu Á 2027. Ảnh: ĐÔNG HUYỀN

Ở góc độ thành tích, 20 bàn thắng mang lại lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé dự vòng chung kết. Sau hai lượt trận, U17 nữ Việt Nam cùng có 6 điểm với Kyrgyzstan nhưng dẫn đầu nhờ hiệu số +26, so với +19 của đối thủ. Chỉ cần hòa ở cuộc đối đầu trực tiếp ngày 11-10, thầy trò HLV Okiyama Masahiko sẽ hoàn thành mục tiêu đi tiếp.

Tuy nhiên, để tiến xa hơn, bóng đá nữ Việt Nam cần tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ thường xuyên cọ xát với những đối thủ có trình độ cao. Những trận đấu căng thẳng, thậm chí thất bại, đôi khi mang lại nhiều bài học hơn chiến thắng cách biệt. Đó là môi trường cần thiết để cầu thủ rèn bản lĩnh, khả năng xử lý và thích nghi với sức ép.

Chiến thắng 20-0 trước Bắc Mariana chắc chắn là kỷ niệm đẹp với các cô gái trẻ Việt Nam. Nhưng giá trị của một lứa cầu thủ không nằm ở số bàn thắng trong một trận đấu. Điều đáng chờ đợi hơn là họ sẽ thể hiện ra sao khi gặp những đối thủ đủ sức đặt mình vào thử thách thực sự.