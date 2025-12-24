Phía sau tấm HCV SEA Games của bóng đá Việt Nam

SEA Games 33 tổ chức tại Thái Lan đã khép lại với dấu ấn đậm nét của đội tuyển U22 Việt Nam, khi thầy trò ban huấn luyện của ông Kim Sang-sik thể hiện một hành trình thuyết phục, giàu bản lĩnh và cho thấy sự trưởng thành rõ rệt về chuyên môn. Đỉnh cao của chiến dịch là tấm Huy chương Vàng đầy cảm xúc, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của bóng đá nam Việt Nam ở sân chơi khu vực. Thành công ấy không đơn thuần đến từ kết quả, mà phản ánh hiệu quả của quá trình chuẩn bị bài bản, khoa học và có chiều sâu được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam triển khai trong thời gian dài.

Trước thềm SEA Games 33, đội tuyển U22/U23 Việt Nam đã trải qua tổng cộng 7 đợt tập huấn và thi đấu quốc tế kéo dài xuyên suốt năm 2025, chủ yếu được tổ chức trong các kỳ FIFA Days. Các chuyến tập huấn tại Trung Quốc, UAE cùng loạt trận giao hữu với những đối thủ có chất lượng chuyên môn cao như U23 Hàn Quốc, U23 Uzbekistan hay U23 Qatar đã mang lại cho các cầu thủ trẻ cơ hội cọ xát ở cường độ lớn, qua đó tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế và rèn giũa bản lĩnh thi đấu trong môi trường khắc nghiệt.

Song song với đó, việc tham dự và giành chức vô địch Giải U23 Đông Nam Á lần thứ ba liên tiếp, cùng mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ giành vé dự Vòng chung kết U23 châu Á, đã tạo nên nền tảng vững chắc cả về tâm lý lẫn chuyên môn. Những kết quả này giúp đội tuyển U22 Việt Nam bước vào SEA Games 33 với sự tự tin, chủ động và quyết tâm rõ ràng.

(Ảnh: Linh Đan)

Tại Đại hội, U22 Việt Nam duy trì phong độ ổn định, thi đấu hiệu quả và thể hiện sự cân bằng giữa lối chơi tập thể, kỷ luật chiến thuật và tinh thần thi đấu kiên cường. Việc vượt qua vòng bảng với ngôi nhất bảng B cho thấy khả năng kiểm soát thế trận cũng như sự trưởng thành trong cách vận hành lối chơi của toàn đội.

Ở trận bán kết, trước đối thủ Philippines thi đấu đầy quyết tâm, các cầu thủ U22 Việt Nam tiếp tục thể hiện sự tập trung cao độ, khả năng làm chủ thế trận và bản lĩnh ở những thời điểm then chốt để giành chiến thắng thuyết phục, qua đó giành quyền góp mặt trong trận chung kết.

Cuộc đối đầu với đội chủ nhà Thái Lan ở trận đấu cuối cùng trở thành điểm nhấn lớn nhất của SEA Games 33. Trong bối cảnh bị dẫn trước 0-2, U22 Việt Nam không hề nao núng. Bằng tinh thần thi đấu kiên cường, sự bình tĩnh và kỷ luật trong lối chơi, các cầu thủ từng bước lấy lại thế trận ở hiệp hai. Những điều chỉnh hợp lý từ ban huấn luyện, cùng ý chí chiến đấu không bỏ cuộc của toàn đội, đã giúp U22 Việt Nam ghi liền 3 bàn thắng, hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng 3-2. Chiến thắng này không chỉ mang về tấm Huy chương Vàng danh giá, mà còn trở thành biểu tượng cho tinh thần thi đấu, khát vọng chiến thắng và bản lĩnh của bóng đá trẻ Việt Nam.

(Ảnh: Linh Đan)

Thành công của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 33 là kết quả tổng hòa của nhiều yếu tố, trong đó nổi bật là định hướng đầu tư trọng điểm và dài hạn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, công tác huấn luyện và quản lý đội tuyển khoa học của ban huấn luyện, sự phối hợp chặt chẽ với các câu lạc bộ, cùng tinh thần đoàn kết, ý chí và khát vọng cống hiến của các cầu thủ.

Việc duy trì kế hoạch chuẩn bị liên tục, chú trọng thi đấu quốc tế và tạo điều kiện tối đa để cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm không chỉ giúp U22 Việt Nam hướng tới thành công tại SEA Games 33, mà còn góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho những mục tiêu dài hạn của bóng đá Việt Nam.

Những gì đội tuyển U22 Việt Nam thể hiện tại SEA Games 33 cho thấy hướng đi đúng đắn trong công tác phát triển bóng đá trẻ. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tiếp tục hoàn thiện mô hình chuẩn bị cho các đội tuyển trẻ, hướng tới những đấu trường khu vực và châu lục trong thời gian tới, với mục tiêu từng bước nâng cao vị thế của bóng đá Việt Nam trên bản đồ bóng đá quốc tế.