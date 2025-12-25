Phí Thanh Thảo vào sân khoác bộ đồ 13kg giá trăm triệu, đời thường ghép đôi với Lý Đức U22 Việt Nam cực hút fan

Khoác lên mình bộ đồ nặng hơn chục kg, giá gần trăm triệu, xạ thủ Phí Thanh Thảo mỗi lần bước vào sân thi đấu đều toát ra vibe "ngầu đét". Thế nhưng rời khỏi trường bắn, cô nàng lại khiến dân tình bất ngờ với hình ảnh đời thường sexy, cuốn hút, và điều được quan tâm không kém chính là chuyện tình với Lý Đức - cầu thủ U22 Việt Nam.

Trong các giải đấu lớn, Phí Thanh Thảo xuất hiện với bộ trang phục chuyên dụng gần như "đóng giáp" toàn thân. Theo chia sẻ của nữ xạ thủ, riêng quần áo đã nặng khoảng 5-10 kg, cộng thêm giày và phụ kiện thì cả bộ lên tới 13-14 kg. Không chỉ nặng, bộ đồ này còn có tác dụng giúp VĐV giữ cơ thể ổn định hơn khi ngắm bắn, đảm bảo độ chính xác trong từng phát súng. Tuy nhiên, thi đấu SEA Games 33 ở Thái Lan với thời tiết nóng bức là một thử thách không nhỏ.

Đáng chú ý, giá trị của bộ trang phục thi đấu này cũng không hề "dễ thở". Mỗi bộ có giá 2.000-3.000 euro, tương đương hơn 60 đến hơn 90 triệu đồng. Dù vậy, Phí Thanh Thảo cho biết các VĐV được trung tâm và quân đội cấp phát, thay mới định kỳ, đảm bảo chất lượng và an toàn khi thi đấu. Nghe qua đủ hiểu, để có một khoảnh khắc ngầu lòi trên sân bắn là cả một quá trình đánh đổi mồ hôi đúng nghĩa.

Trái ngược hình ảnh cứng cáp, nghiêm túc và tập trung cao độ khi thi đấu, ngoài đời Phí Thanh Thảo lại ghi điểm với phong cách nữ tính, quyến rũ, khoe vóc dáng săn chắc chuẩn thể thao. Chính sự đối lập này khiến cô nàng ngày càng được chú ý trên mạng xã hội.

Và tất nhiên, không thể không nhắc tới hint hẹn hò của Phí Thanh Thảo với Lý Đức - cầu thủ U22 Việt Nam đang hot rần rần gần đây. Cặp đôi đang được netizen "đẩy thuyền" nhiệt tình, được nhận xét là "trai tài - gái sắc", chỉ vài tương tác đáng yêu trên MXH đều khiến dân tình bàn tán rôm rả. Giữa ồn ào tình cảm sau SEA Games 33, mối quan hệ của Phí Thanh Thảo và Phạm Lý Đức càng có sức "hút view", đặc biệt ở vị thế của hai người tài năng trẻ nổi bật cùng theo đuổi thể thao đỉnh cao.

Ngầu trên sân, sexy ngoài đời, lại có chuyện tình thể thao gây xôn xao - bảo sao cái tên Phí Thanh Thảo ngày càng hot, liên tục thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Ảnh: FBNV