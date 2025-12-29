Phí Thanh Thảo cho "bay màu" 60 clip trai đẹp 6 múi, thay bằng video của Lý Đức U22 Việt Nam giữa tin hẹn hò

Giữa lúc tin đồn hẹn hò với cầu thủ U22 Việt Nam Phạm Lý Đức còn chưa hạ nhiệt, Phí Thanh Thảo-– nữ xạ thủ được mệnh danh là "hot girl bắn súng hot nhất SEA Games" - lại tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý bởi một động thái mới trên mạng xã hội. Lần này, không phải ảnh hay status, mà là màn "dọn dẹp" TikTok khiến netizen không khỏi tò mò.

Theo đó, nhiều người phát hiện Phí Thanh Thảo đã âm thầm sắp xếp lại mục video đăng lại trên kênh TikTok cá nhân. Nếu như trước đây, nữ xạ thủ từng khiến cộng đồng mạng choáng nhẹ khi sở hữu tới 93 video đăng lại, phần lớn đều xoay quanh hình ảnh trai đẹp 6 múi, body cực phẩm, visual cuốn hút thì nay số lượng này đã giảm đi đáng kể. Ước tính có hơn 60 video kiểu "trai đẹp khoe body" đã biến mất khỏi danh sách của hot girl bắn súng.

Đáng chú ý, thay vì những video trai đẹp cơ bắp trước đó, Phí Thanh Thảo hiện chỉ giữ lại một số nội dung liên quan đến các cầu thủ bóng đá. Đặc biệt hơn cả là việc cô nàng đăng lại video mới nhất của Phạm Lý Đức - hot boy U22 Việt Nam, người đang vướng tin đồn có mối quan hệ tình cảm với chính cô.

Sự thay đổi rõ rệt này nhanh chóng lọt vào "tầm ngắm" của netizen. Nhiều người cho rằng đây khó có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhất là khi động thái diễn ra đúng thời điểm Phí Thanh Thảo và Lý Đức liên tục bị réo tên chung trên mạng xã hội. Không ít ý kiến đặt nghi vấn nữ xạ thủ đang ngầm "đánh dấu chủ quyền" hoặc ít nhất cũng cho thấy sự ưu ái đặc biệt dành cho chàng cầu thủ sinh năm 2003.

Ngoài ra, trong các status hay video đăng lên MXH, Phí Thanh Thảo và Phạm Lý Đức gần đây thường dùng sticker giống nhau như cách kí hiệu ngầm giữa hai người khiến netizen thích thú.

Tất nhiên, tất cả mới dừng lại ở mức suy đoán từ cộng đồng mạng. Phía Phí Thanh Thảo vẫn chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận mối quan hệ với Lý Đức. Tuy vậy, việc hơn 60 video trai đẹp 6 múi từng được đăng lại nay đồng loạt "bay màu", nhường chỗ cho hình ảnh một hot boy U22 Việt Nam, vẫn đủ để khiến dân tình bàn tán không ngớt.

Trong bối cảnh đó, mọi động thái trên mạng xã hội của Phí Thanh Thảo lúc này đều được netizen soi kỹ hơn bao giờ hết - và rõ ràng, TikTok của nữ xạ thủ đang trở thành nơi "phát tín hiệu" được chú ý nhất.