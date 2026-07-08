'Phép màu' Messi: Argentina hơn 99% bị loại vẫn ngược dòng trong 800 giây

Lionel Messi và đồng đội tạo ra màn lội ngược dòng kinh điển khi khả năng bị loại của đội tuyển Argentina lên tới 99,4%.

Theo dữ liệu từ siêu máy tính Opta, ở phút 78 trong trận gặp Ai Cập tại vòng 1/8 World Cup 2026 , xác suất để Argentina giành chiến thắng trong 90 phút chỉ có vỏn vẹn 0,6%. Dù vậy, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã giúp họ vượt qua mọi định luật xác suất để thực hiện thành công cú lội ngược dòng trong chưa đầy 15 phút cuối trận.

Argentina khởi đầu đầy khó khăn trên sân Atlanta khi bị Ai Cập dẫn trước từ phút 15 sau pha đánh đầu của Yasser Ibrahim. Tình thế càng trở nên tồi tệ khi Lionel Messi sút hỏng quả phạt đền ở hiệp một, còn thủ môn Mostafa Shobeir liên tiếp có những pha cứu thua xuất sắc. Sau giờ nghỉ, Mostafa Zico nhân đôi cách biệt ở phút 67, đưa Ai Cập tiến rất gần tấm vé vào tứ kết. Đến phút 78, Argentina vẫn bị dẫn 0-2.

Xác suất để Argentina giành chiến thắng ở phút 78 trong thời gian thi đấu chính thức chỉ có 0,6%. (Ảnh: Reuters)

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 78 khi Cristian Romero đánh đầu rút ngắn tỷ số từ đường kiến tạo của Messi. Chỉ bốn phút sau, chính đội trưởng Argentina tung cú dứt điểm dội xà ngang đi vào lưới, gỡ hòa 2-2 và đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Khi nhiều người đã nghĩ đến hiệp phụ, Lautaro Martinez bứt tốc bên cánh phải rồi tạt bóng để Enzo Fernandez đánh đầu ghi bàn ở phút 90+2, hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục với chiến thắng 3-2.

Theo Opta, đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup có một đội bóng bị dẫn 2 bàn cho đến phút 78 nhưng vẫn giành chiến thắng ngay trong 90 phút mà không cần đến hiệp phụ. Trước trận đấu này, chưa từng có đội nào lội ngược dòng thành công trong hoàn cảnh tương tự.

Video: Argentina gỡ hoà 2-2 ở phút 83

Dù lập kỷ lục buồn khi trở thành cầu thủ đầu tiên đá hỏng hai quả phạt đền trong một kỳ World Cup, Messi vẫn là người hùng của Argentina. Anh góp dấu giày vào cả hai bàn gỡ với một pha kiến tạo và một bàn thắng, qua đó nâng thành tích ghi bàn tại World Cup lên 21. Số 10 của Argentina đã ghi bàn trong cả 5 trận đấu của đội nhà tại giải, lần lượt vào lưới Algeria, Áo, Jordan, Cabo Verde và Ai Cập.

Với pha kiến tạo cho Romero, Messi nâng tổng số đường chuyền thành bàn tại các vòng chung kết World Cup lên con số 9. Anh trở thành cầu thủ sở hữu nhiều pha kiến tạo nhất lịch sử giải đấu, vượt qua thành tích 8 kiến tạo của huyền thoại Diego Maradona.

Pha đánh đầu ấn định chiến thắng của Enzo Fernandez còn đi vào lịch sử khi trở thành bàn thắng thứ 3.000 trong lịch sử các vòng chung kết World Cup. Bàn thắng ở thời điểm 91 phút 55 giây cũng là pha lập công quyết định muộn nhất của một cầu thủ Argentina trong thời gian thi đấu chính thức tại World Cup.