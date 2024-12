Phe vé trận Việt Nam - Myanmar than ế vì bị hạ nhiệt

Các phe vé tại sân Phú Thọ chào hàng một cổ động viên hỏi mua vé xem trận Việt Nam - Myanmar. ẢNH: TÂM HÀ

Vé xem trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam gặp Myanmar diễn ra trên sân Phú Thọ vào 20 giờ tối 20-12 có ba mức giá 300.000 đồng/vé, 200.000 đồng/vé và 100.000 đồng/vé. Tất cả đã được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) bán hết cho cho người hâm mộ thông qua hai hình thức trực tuyến (online) và trực tiếp tại sân Phú Thọ vào sáng 18-12.

Đồng nghĩa những khán giả chưa có vé nếu muốn vào sân Phú Thọ để tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam chỉ còn cách mua vé “chợ đen” được bán công khai trên mạng hoặc các phe vé tại sân Phú Thọ. Trong đó, việc mua vé trên mạng mang nhiều rủi ro vì nguy cơ vé giả hoặc bị lừa đảo.

Nhưng khi tìm đến các phe vé bán trực tiếp tại sân Phú Thọ thì giá vé “chợ đen” không tăng bao nhiêu so với giá gốc. Trong vai người của người mua vé, chúng tôi được một người phụ nữ lớn tuổi rao bán 450.000 đồng cho một vé khán đài A3, tức cao hơn 150.000 đồng/vé so với giá gốc. Trong khi các khán đài B, C và D cũng chỉ chênh nhau từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng/vé so với giá gốc.

Trên tay của một phe vé còn rất nhiều vé khán đài D.

So với trận đấu giữa Việt Nam - Indonesia cách đây 5 ngày, vé “chợ đen” của trận Việt Nam - Myanmar đã bị hạ nhiệt rất nhiều. Như vé khán đài A3 ở trận đấu trước được rao bán từ 750.000 đồng - 1 triệu đồng/vé.

Theo lý giải từ các phe vé, vì đối thủ Myanmar không được đánh giá cao cùng với khả năng vượt qua vòng bảng rất lớn của đội tuyển Việt Nam khiến vé “chợ đen” bị giảm nhiệt. Trên những bàn nhựa của các phe vé chồng vài xấp vé chưa được bán hết, nét mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ chán chường.

Một người phụ nữ bán nước ngay “mặt tiền” sân Phú Thọ cho biết: “Các phe vé ở đây chủ yếu đến từ Hà Nội. Hôm qua (ngày 19-12) và hôm nay không nhiều người đến mua như trận đấu với Indonesia, ai cũng than ế quá. Họ muốn trận bán kết của đội tuyển Việt Nam được dời về sân Mỹ Đình để bán được giá hơn”.

Các phe vé chỉ còn 24 tiếng để hy vọng bán sạch số vé đã “ôm”. Nhưng với tình hình này thì khả năng sát giờ bóng lăn nếu còn vé “chợ đen” cũng chỉ bán đúng giá gốc.