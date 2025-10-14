"Phát súng" đầu tiên của bầu Hiển & bước ngoặt đột phá cho bóng đá Việt Nam

Lần đầu tiên, một giải bóng đá trẻ tại Việt Nam được tổ chức theo thể thức League, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình chuyên nghiệp hóa bóng đá trẻ Việt Nam. Giải đấu này xuất phát từ ý tưởng của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội thuộc Công ty cổ phần Thể thao Hà Nội - T&T (thuộc bầu Hiển) và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các CLB.

Giải đấu hiện quy tụ 08 đội bóng: Hà Nội, Thể Công - Viettel, Công An Hà Nội, PVF, Hải Phòng, Hoài Đức, Đông Á Thanh Hoá và Sông Lam Nghệ An. Giải đấu được tổ chức theo thể thức thi đấu sân nhà - sân khách và diễn ra vào cuối tuần giúp các cầu thủ trẻ được rèn luyện, cọ xát thường xuyên, làm quen với nhịp độ thi đấu chuyên nghiệp. Giải đấu chính thức khởi tranh từ tháng 10/2025 đến tháng 01/2026 và đặt tham vọng sẽ tổ chức thường niên sau này.

U14 Hà Nội thắng U14 CAHN 3-0 ở lượt trận đầu tiên diễn ra cuối tuần vừa rồi.

Dù "chỉ là" một giải League dành cho lứa tuổi U14, nhưng theo BLV Quang Huy, sân chơi này đặc biệt quan trọng, có thể đóng vai trò "phát súng đầu tiên" tạo nên bước ngoặt đột phá cho bóng đá nước nhà:

"Đây là một điều rất tuyệt vời, rất bổ ích cho các em lứa U14. Lâu nay chúng ta đều biết, bóng đá trẻ cần được thi đấu nhiều, cần cọ sát nhiều thì mới tiến bộ được, nhưng cơ hội cho các em lại ít. Bởi thế khi ra giải đấu như thế này là rất cần thiết. Bầu Hiển đã đứng ra bắn phát súng đầu tiên thì tôi hy vọng sau này, sẽ có nhiều Mạnh Thường Quân nữa chung tay, để tổ chức các giải League thế này cho lớp trẻ.

Nhìn vào giải League cho U14 này, tôi mong sau này chúng ta có thể tổ chức thêm các giải League cho U17, U19 nữa. Các Mạnh Thường Quân, rồi VFF và VPF hy vọng có thể chung tay để làm. Nếu làm được như thế, tổ chức các giải League và Cup đan xen một cách bài bản, bền vững cho lớp trẻ, đấy sẽ là bước ngoặt mang tính đột phá cho bóng đá Việt Nam.

Đúng là với những em tài năng trẻ kiệt suất thì cũng có cơ hội thi đấu nhiều, nhưng số đông thì chưa được như vậy. Nên khi số đông được tạo điều kiện thi đấu, sẽ có thật nhiều em phát triển tốt, tạo ra những ngôi sao tương lai.

Chúng ta hãy nhìn vào bóng đá trẻ của Anh ấy, họ có rất nhiều giải đấu, có cả League cả Cup, thậm chí có các giải châu Âu luôn. Họ tạo ra hệ thống thi đấu dày đặc như vậy cho lớp trẻ thì làm sao không phát triển cho được".

U14 SLNA thắng U14 Hoài Đức cuối tuần vừa rồi.

Hết lời ca ngợi sự xuất hiện của giải League U14 Việt Nam, tuy nhiên BLV Quang Huy cũng thẳng thắn thừa nhận, không dễ để nhân rộng mô hình này cho các lứa tuổi khác, cũng như mở rộng số lượng đội tham gia. Việc mỗi CLB bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam duy trì đủ các đội lứa U, cũng như BTC tạo được nhiều giải League U14, U17, U19 thậm chí là U21 không hề dễ dàng

Tuy nhiên, BLV Quang Huy cũng nhấn mạnh: "Tất nhiên là sẽ có nhiều khó khăn, nhưng chúng ta cần làm được, làm tốt thì mới mong phát triển bóng đá Việt Nam".

Hiện, giải U14 League Việt Nam đã diễn ra vòng đấu đầu tiên với những diễn biến hấp dẫn, hứa hẹn là sân chơi để các tài năng nhí thể hiện và trưởng thành.

Chia sẻ về giải U14 League, ông Adachi, Giám đốc Kỹ thuật của CLB bóng đá Hà Nội cho biết: "Bản thân tôi, ngay từ khi còn giữ cương vị Giám đốc Kỹ thuật của VFF, đã luôn mong mỏi việc tổ chức các giải đấu theo thể thức league (vòng tròn). Sau 5 năm chờ đợi, nhờ có sự hỗ trợ to lớn từ T&T Group cùng với sự đồng lòng và thấu hiểu từ các học viện bóng đá, cuối cùng chúng tôi đã hiện thực hóa được giải U14 miền Bắc. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khởi đầu cho việc triển khai hệ thống giải đấu kéo dài quanh năm cho tất cả các lứa tuổi trẻ. Nếu bóng đá Việt Nam muốn thực sự vươn lên nhóm hàng đầu châu Á, thì đây là con đường không thể khác được. Tôi hy vọng rằng giải U14 lần này sẽ sớm được mở rộng ra khu vực miền Trung và miền Nam, và sau đó các lứa tuổi khác cũng sẽ được bổ sung để hệ thống ngày càng hoàn thiện và toàn diện hơn. Giải đấu theo thể thức league không chỉ đơn thuần nhằm tăng số lượng trận đấu, mà còn tạo ra một môi trường phát triển quan trọng, nơi cầu thủ và HLV có thể trưởng thành thông qua chu trình "trận đấu – tập luyện – trận đấu (M~T~M)" lặp lại mỗi tuần. Đây là điều mà thể thức đấu loại trực tiếp hoàn toàn không thể mang lại, đặc biệt là trong việc phát triển năng lực cá nhân của cầu thủ trong suốt cả năm. Cuối cùng, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc tới tất cả những người đã đồng hành và hỗ trợ để giải đấu này trở thành hiện thực".



