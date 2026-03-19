Phát hiện cầu thủ cực điển trai ở U23 Việt Nam: Visual phát sáng, giọng hát còn đỉnh hơn!

Cách đây không lâu, cộng đồng mạng và người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ từng được một phen “dậy sóng” trước đoạn clip song ca đầy ngẫu hứng giữa trung vệ Lê Nguyên Hoàng và thủ môn Cao Văn Bình. Không chỉ là những đồng đội ăn ý trên sân cỏ trong màu áo SLNA và các cấp độ đội tuyển, bộ đôi này còn khiến fan thích thú bởi giọng hát tình cảm và phong thái tự tin không kém gì những nghệ sĩ thực thụ. Màn tương tác đầy tính giải trí này đã giúp Nguyên Hoàng ghi điểm tuyệt đối trong mắt người hâm mộ về sự trẻ trung, gần gũi phía sau sân cỏ.

Hiện tại, cả Văn Bình và Nguyên Hoàng đều được triệu tập lên U23 Việt Nam. Trong khi Văn Bình đã gây chú ý khi cản phá xuất thần ở VCK U23 châu Á 2026 thì Nguyên Hoàng lại là một cái tên khá mới mẻ với nhiều fan nữ.

Nguyên Hoàng trong buổi tập của U23 Việt Nam (Ảnh: HĐ)

Trong buổi tập mới nhất tại Hà Nội của U23 Việt Nam, Nguyên Hoàng xuất hiện với phong thái của một thủ lĩnh dày dạn kinh nghiệm. Anh tập trung hoàn thành tốt các giáo án của ban huấn luyện. Với kinh nghiệm trận mạc dạn dày, Nguyên Hoàng được kỳ vọng sẽ là điểm tựa vững chắc nhất cho hàng thủ U23 Việt Nam tại giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026 sắp tới.

Nguyên Hoàng từng cùng U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á (Ảnh: FBNV)

Lê Nguyên Hoàng (sinh năm 2005) được đánh giá là một trong những trung vệ triển vọng nhất mà lò đào tạo SLNA từng sản sinh trong thập kỷ qua. Dù không sở hữu thể hình không quá tốt, nhưng cầu thủ này lại sở hữu bộ kỹ năng hiện đại và tư duy chơi bóng cực kỳ thông minh. Anh được ví như “truyền nhân” của Quế Ngọc Hải nhờ khả năng đọc tình huống, đánh chặn điềm tĩnh và đặc biệt là kỹ thuật chuyền bóng phát động tấn công chính xác.