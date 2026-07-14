Pháp quyết liệt muốn phục thù, món nợ cũ trước Tây Ban Nha sẽ sòng phẳng hay thêm đau?

Hai năm sau thất bại trước Tây Ban Nha ở bán kết EURO 2024, tuyển Pháp tái ngộ đối thủ tại World Cup 2026 với khát vọng viết lại cái kết và giành vé vào chung kết.

Hai năm sau, đối thủ vẫn là Tây Ban Nha

Khi lá thăm bán kết World Cup 2026 đưa Pháp chạm trán Tây Ban Nha, nhiều người hâm mộ lập tức nhớ đến trận bán kết EURO 2024 tại Munich. Hôm đó, Pháp là đội mở tỷ số nhờ cú đánh đầu của Randal Kolo Muani, nhưng cuối cùng lại gục ngã 1-2 sau khoảnh khắc thiên tài của Lamine Yamal - khi đó mới 16 tuổi, và pha lập công của Dani Olmo.

Đó là một thất bại đặc biệt đau đớn với "Les Bleus". Họ dừng bước ngay trước cánh cửa chung kết, còn Tây Ban Nha sau đó lên ngôi vô địch châu Âu bằng thứ bóng đá thuyết phục nhất giải đấu.

Hai năm đã trôi qua, nhưng cuộc tái ngộ tại bán kết World Cup mang đến cảm giác như số phận đang tạo nên một vòng lặp.

Chỉ khác rằng lần này, phần thưởng còn lớn hơn rất nhiều. Đội thắng sẽ giành quyền vào chung kết World Cup 2026, còn đội thua sẽ phải nhìn đối thủ tiến gần hơn tới chiếc cúp vàng danh giá nhất hành tinh.

"Không phải báo thù", nhưng chẳng ai quên EURO 2024

Trong buổi họp báo trước trận, HLV Didier Deschamps được hỏi rất nhiều về thất bại trước Tây Ban Nha tại EURO 2024. Ngoài ra hồi tháng Sáu năm ngoái, Pháp còn thua Tây Ban Nha ở Bán kết Nations League với tỷ số 4-5.

Nhà cầm quân 57 tuổi không muốn biến trận bán kết World Cup thành câu chuyện của quá khứ. Ông nhấn mạnh rằng đây không phải một trận "báo thù", bởi hoàn cảnh, giải đấu và cả hai đội đều đã thay đổi. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng nếu các học trò lấy tinh thần báo thù làm động lực thì càng tốt:

"Chẳng có chuyện rút kinh nghiệm gì ở đây cả. Đây sẽ là một cuộc chiến về tinh thần, ý chí. Quá khứ đã qua rồi, nên cũng chẳng phải chuyện trả thù gì hết. Tôi chỉ đang đơn giản là tập trung vào trận đấu. Nhưng nếu chuyện phục hận mà tạo được động lực cho các cầu thủ thì tốt quá. Tôi không muốn xem nhẹ 2 thất bại gần đây, nhưng đây là một trận đấu ở đẳng cấp khác, bán kết World Cup".

Tiền vệ trẻ Warren Zaïre-Emery

Cách trả lời của Deschamps phản ánh đúng triết lý quen thuộc của ông. Suốt hơn một thập kỷ dẫn dắt tuyển Pháp, chiến lược gia này luôn cố gắng giảm tối đa áp lực tâm lý cho các học trò, thay vì để họ bị cuốn vào những câu chuyện cảm xúc.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa các cầu thủ Pháp đã quên thất bại cách đây hai năm. Tiền vệ trẻ Warren Zaïre-Emery thừa nhận trận thua tại EURO vẫn còn in đậm trong ký ức của nhiều thành viên tuyển Pháp.

"So với trước đây, bây giờ chúng tôi sở hữu một đội ngũ khác. Chúng tôi đã sẵn sàng. Chúng tôi muốn thắng Tây Ban Nha và trả thù cho thất bại ở Euro 2024. Chúng tôi cần phải tập trung. Đây là bán kết World Cup rồi và chúng tôi sẽ làm được".

Dù không dùng những từ ngữ quá mạnh mẽ, phát biểu của Zaïre-Emery cho thấy khát khao sửa sai vẫn hiện hữu trong phòng thay đồ của "Les Bleus".

Một Tây Ban Nha còn đáng sợ hơn

Nếu nhìn vào hành trình của hai đội tại World Cup 2026, có thể hiểu vì sao Deschamps dành nhiều sự tôn trọng cho đối thủ.

Tây Ban Nha không phải đội ghi nhiều bàn nhất giải, nhưng họ vẫn duy trì hình ảnh quen thuộc dưới thời Luis de la Fuente: kiểm soát bóng vượt trội, pressing quyết liệt và cực kỳ bình tĩnh trong việc triển khai tấn công.

Ở vòng 1/8, họ vượt qua Bồ Đào Nha trong trận derby bán đảo Iberia nhờ bàn thắng duy nhất của Mikel Merino. Đến tứ kết, "La Roja" tiếp tục đánh bại tuyển Bỉ 2-1 trong trận đấu mà một lần nữa Merino sắm vai người hùng với pha lập công quyết định ở những phút cuối.

Trong khi đó, Lamine Yamal vẫn là ngòi nổ nguy hiểm nhất bên hành lang cánh phải. Sau siêu phẩm vào lưới Pháp tại EURO 2024, tài năng trẻ của Barcelona giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều, cả về kinh nghiệm lẫn tầm ảnh hưởng.

Hai năm trước, Yamal được xem là hiện tượng. Còn lúc này, anh đã là một trong những cầu thủ có khả năng định đoạt trận đấu tốt nhất thế giới. Đó chắc chắn sẽ là bài toán khó cho hàng thủ tuyển Pháp.

Pháp của Deschamps vẫn là cỗ máy chiến thắng

Nếu Tây Ban Nha mang đến cảm giác đẹp mắt, thì tuyển Pháp lại khiến đối thủ e ngại bởi sự lạnh lùng và hiệu quả. World Cup 2026 một lần nữa chứng minh điều đó. Pháp không cần kiểm soát bóng vượt trội trong mọi trận đấu. Họ cũng không tạo ra quá nhiều cơ hội. Nhưng mỗi khi có thời cơ, Mbappe cùng các đồng đội luôn biết cách kết liễu đối thủ.

Từ vòng 1/8 đến tứ kết, "Les Bleus" lần lượt đánh bại Paraguay rồi Morocco mà không để thủng lưới. Hàng phòng ngự với Saliba, Upamecano cùng thủ thành Maignan tiếp tục duy trì sự chắc chắn, trong khi tuyến trên vẫn sở hữu tốc độ và khả năng chuyển trạng thái thuộc hàng đáng sợ nhất giải.

Đó chính là phong cách đã giúp Deschamps đưa tuyển Pháp vào tới bốn kỳ bán kết của các giải đấu lớn liên tiếp. Không hoa mỹ. Không áp đảo. Nhưng cực kỳ hiệu quả.

Mbappe và cơ hội viết lại câu chuyện

Nếu có một cầu thủ mang nhiều động lực nhất trước trận đấu này, đó chắc chắn là Kylian Mbappe. Hai năm trước tại EURO, đội trưởng tuyển Pháp thi đấu không đúng kỳ vọng sau chấn thương mũi từ vòng bảng. Anh không thể tạo ra khác biệt trước Tây Ban Nha và phải chứng kiến đối thủ tiến vào chung kết.

World Cup 2026 lại chứng kiến một Mbappe hoàn toàn khác. Tiền đạo 27 tuổi đang đạt phong độ cao, liên tục ghi những bàn thắng quan trọng và tiếp tục khẳng định vai trò thủ lĩnh trên hàng công. Đây cũng là cơ hội để anh xóa đi ký ức buồn trước "La Roja".

Ở chiều ngược lại, Yamal sẽ bước vào trận đấu với vị thế khác hẳn. Nếu như tại EURO 2024, bàn thắng vào lưới Pháp giúp anh bước ra ánh sáng, thì giờ đây ngôi sao trẻ này đã trở thành niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Tây Ban Nha.

Cuộc đối đầu giữa Mbappe và Yamal vì thế không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn. Đó còn là cuộc chạm trán giữa ngôi sao đã thống trị bóng đá thế giới nhiều năm với gương mặt được kỳ vọng sẽ kế thừa vị trí ấy trong tương lai.

Quá khứ không quyết định tương lai

Thất bại tại EURO 2024 chắc chắn vẫn là một vết xước trong ký ức của tuyển Pháp. Nhưng như Deschamps khẳng định, World Cup là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đây không phải trận đấu để sống trong quá khứ, mà là cơ hội để tạo nên lịch sử mới. Nếu đánh bại Tây Ban Nha, "Les Bleus" không chỉ giành quyền vào chung kết mà còn khép lại một trong những ký ức buồn nhất của thế hệ hiện tại.

Còn nếu thất bại thêm một lần nữa, Tây Ban Nha sẽ tiếp tục chứng minh rằng họ thực sự là "khắc tinh" của tuyển Pháp trong những trận cầu lớn.

Dù kết quả ra sao, màn tái ngộ tại bán kết World Cup 2026 hứa hẹn sẽ không chỉ là cuộc chiến giữa hai ứng viên vô địch, mà còn là cuộc đối đầu giữa quá khứ và hiện tại, giữa ký ức đau đớn và khát vọng viết nên một cái kết khác.