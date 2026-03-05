Phản ứng của Văn Toàn khi Hòa Minzy thân thiết bên trai lạ?

Mới đây, mạng xã hội được một phen xôn xao khi Hòa Minzy bất ngờ đăng tải khoảnh khắc tựa đầu cực tình cảm bên một người đàn ông giấu mặt trong bộ quân phục. Ngay dưới bài đăng, dàn sao sân cỏ đã nhanh chóng đổ bộ, biến phần bình luận thành một "đại hội bóc phốt" đầy hài hước.

Mọi chuyện bắt đầu khi Đoàn Văn Hậu khơi mào bằng màn "cà khịa" cực gắt, khẳng định người trong ảnh chính là tiền đạo sinh năm 1996: "Nguyễn Văn Toàn mặc quân phục đẹp thật". Ngay lập tức, "chính chủ" Văn Toàn đã vào để lại bình luận với thái độ vừa như đang "dỗi", vừa muốn đính chính gấp để tránh bị hiểu lầm.

Nam cầu thủ tuyên bố: "Bạn Hòa hợp với người mặc quân phục thật. Tôi chỉ mặc đồ thể thao thôi". Câu nói này của Văn Toàn không chỉ nhằm khẳng định mình "vô can" trong bức ảnh, mà còn như một lời thừa nhận khéo léo rằng người đàn ông kia mới thực sự là "chân ái" của cô bạn thân, còn anh chỉ trung thành với phong cách quần đùi áo số.

Hòa Minzy xuất hiện bên chàng trai lạ mặt (Ảnh: FBNV)

Không để bạn thân phải "ấm ức" lâu, bà mẹ một con Hòa Minzy cũng nhanh chóng vào cuộc để giải vây. Nữ ca sĩ trực tiếp phản hồi Đoàn Văn Hậu bằng một câu nhận xét "chí mạng" về ngoại hình của Văn Toàn: "Tóc nhiều thế lại bảo Toàn kaka". Màn tương tác lầy lội này đã ngầm xác nhận nhân vật bí ẩn trong ảnh không phải Văn Toàn.

Dù luôn được người hâm mộ kỳ vọng sẽ trở thành một cặp, nhưng qua màn "dỗi hờn" và đính chính cực nhanh này, Văn Toàn và Hòa Minzy một lần nữa chứng minh họ mãi là đôi bạn tri kỷ "không thể yêu nhau". Hiện tại, danh tính của "soái ca quân nhân" vẫn đang là dấu hỏi lớn, liệu đây là người yêu mới hay chỉ là nam chính trong một dự án âm nhạc sắp tới của nữ ca sĩ?

Văn Toàn và Hòa Minzy được dân mạng "đẩy thuyền" thành 1 cặp nhưng nhiều lần khẳng định chỉ là bạn thân (Ảnh: FBNV)

Văn Toàn và Hòa Minzy quen nhau từ khi anh chàng còn ở lứa cầu thủ U19 Việt Nam và Hòa Minzy mới bắt đầu sự nghiệp. Hòa Minzy tiết lộ Văn Toàn là cầu thủ đầu tiên cô quen biết trong giới bóng đá. Văn Toàn thường xuyên ủng hộ các sản phẩm âm nhạc của Hòa Minzy, gần nhất là xuất hiện trong ngày ra mắt MV "Bắc Bling" (tháng 3/2025) và chia sẻ thông tin về fan concert của cô. Ngược lại, Hòa Minzy cũng thường xuyên đến sân cổ vũ hoặc thăm Văn Toàn khi anh thi đấu ở nước ngoài.