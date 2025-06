Phản ứng của Doãn Hải My khi bị soi nịnh nhà Văn Hậu, bỏ rơi bố đẻ

Ngày của Cha năm nay, Doãn Hải My - nàng dâu nổi bật của làng bóng đá Việt - bất ngờ vướng vào một tranh cãi nhỏ trên mạng xã hội. Dù đăng bài chúc mừng đầy đủ và xúc động, còn chuẩn bị một bó hoa đặc biệt tặng Đoàn Văn Hậu, cô vẫn bị một số cư dân mạng "soi" vì cho rằng quá ưu ái chồng và nhà chồng, mà "quên" mất bố ruột - doanh nhân Doãn Thanh Sơn.

Cụ thể, trong bài đăng TikTok mừng Ngày của Cha, Doãn Hải My chia sẻ khoảnh khắc tự tay bó một đoá hoa đặc biệt tặng cho Đoàn Văn Hậu, như lời động viên và tri ân khi anh chàng đã và đang làm tốt vai trò người cha của bé Lúa, cũng như người chồng đáng tin cậy trong gia đình. Doãn Hải My không ngần ngại gửi nhắn nhủ ngọt ngào đến Văn Hậu, cổ vũ anh vượt qua khó khăn vì chấn thương.

Doãn Hải My khen chồng trong "Ngày của cha" nhưng lại bị netizen soi mói

Tuy nhiên, dưới phần bình luận, bà xã Đoàn Văn Hậu bất ngờ bị netizen dèm pha. Có người soi mói vì Hải My khi đăng bài chúc mừng Ngày của Cha trên Facebook đã lựa chọn để ảnh chồng - Đoàn Văn Hậu - và bố chồng lên đầu, còn bố ruột thì xuất hiện sau. Chưa dừng lại ở đó, một số netizen tiếp tục xét nét tài khoản TikTok của Hải My và nhận xét rằng cô chỉ khen chồng, hoàn toàn không nhắc gì đến bố đẻ: "Ngày của bố mà đăng Facebook thì đưa ảnh chồng và bố chồng lên trước. Tiktok thì chỉ ca ngợi chồng"...

Không để tranh cãi đi xa, Doãn Hải My đã nhanh chóng phản hồi một cách vô cùng nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần dứt khoát. Cô để lại bình luận thẳng thắn: "Bạn nhìn kiểu gì vậy trời? Rõ ràng mình đăng cả ông nội ông ngoại mà trời". Một câu nói ngắn gọn nhưng đủ để "dập tắt" luồng chỉ trích vô lý, vừa nhắ claij sự tinh tế của nàng dâu trẻ khi tôn vinh đủ cả bố chồng, bố đẻ và chồng, không một ai bị bỏ lại, trong ngày của cha

Doãn Hải My đáp trả bình luận của anti-fan

Đây không phải lần đầu tiên Doãn Hải My gây ấn tượng với công chúng nhờ sự tinh tế và khéo léo trong cách cư xử với gia đình chồng. Trước đó, cô từng được khen nức nở khi đăng ảnh lễ đầy tháng của con trai cưng Minh Đăng. Dù không kèm ảnh bố chồng bế cháu, Doãn Hải My vẫn không quên lý giải rằng ông nội bận rộn nên chưa chụp ảnh được, còn thể hiện sự gần gũi và thân thiết, khiến nhiều người xuýt xoa: "Không chỉ xinh mà còn rất biết cư xử". Trên mạng xã hội, không ít lời khen ngợi dành cho cô nàng: "Xinh là một chuyện, nhưng cách Hải My đối đãi với người lớn mới thật sự khiến người ta quý mến".

Giữa thời đại mà mọi động thái trên mạng đều có thể bị soi xét đến từng chi tiết, phản ứng bình tĩnh và duyên dáng của Doãn Hải My cho thấy cô không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật mà còn có bản lĩnh và sự thông minh trong cách ứng xử.

Bà xã Đoàn Văn Hậu đăng đủ hình của bố chồng và bố đẻ trong ngày của Cha, không phân biệt nội - ngoại