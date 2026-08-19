Cruz Beckham đáp trả khi bị chê “xấu trai”, phản ứng lầy lội đúng chất “cây hài” nhà Beckham.

Cruz Beckham - con trai thứ ba của vợ chồng danh chủ David Beckham và Victoria - mới đây lại khiến người hâm mộ bật cười với một màn đáp trả cực kỳ “mặn” trước sự toxic của anti-fan. Bị một tài khoản công khai chê những người con nhà Beckham có ngoại hình kém xa bố mẹ, chàng trai 21 tuổi chẳng những không khó chịu mà còn chủ động biến mình thành trò đùa.

Mọi chuyện bắt đầu khi một bài đăng chia sẻ hình ảnh David và Victoria Beckham thời trẻ bất ngờ viral. Đi kèm bức ảnh là dòng nhận xét khá phũ phàng: “Thật kỳ lạ khi một cặp đôi có nhan sắc đỉnh cao như vậy lại chỉ sinh ra những đứa con xấu xí".

Cruz Beckham (Ảnh: Daniel DeSlover)

Bình luận hài hước của Cruz Beckham khi bị chê xấu trai (Ảnh chụp màn hình)

Bình luận này nhanh chóng gây tranh cãi. Nhiều người hâm mộ lập tức lên tiếng bảo vệ gia đình Beckham, cho rằng cả Brooklyn, Romeo, Cruz và Harper đều sở hữu ngoại hình nổi bật, đồng thời thừa hưởng nhiều đường nét từ bố mẹ.

Thế nhưng, trong khi mọi người còn đang tranh luận, Cruz đã âm thầm xuất hiện. Không đôi co, không giải thích, cũng chẳng cần chứng minh điều gì, Cruz chỉ để lại một meme của nam diễn viên hài Druski với biểu cảm ngơ ngác và đang chỉ tay vào chính mình. Một cách hiểu đơn giản: “Đang nói tôi đấy à?”. Màn tự “nhận” mình là nhân vật bị chê khiến cư dân mạng bật cười. Bình luận của Cruz nhanh chóng thu về gần 70.000 lượt thích, thậm chí gần gấp đôi lượng tương tác của bài đăng gốc.

Đáng nói, đây không phải lần đầu Cruz khiến Internet thích thú bằng cách phản ứng đầy hài hước trước những câu chuyện liên quan đến gia đình.

Cậu út nhà Beckham siêu năng nổ trên MXH

Trong thời gian gia đình Beckham vướng vào cuộc rạn nứt với con trai cả Brooklyn, Cruz dường như là người lựa chọn cách đối diện nhẹ nhàng nhất - bằng sự hài hước. Brooklyn từng công khai một tuyên bố dài 6 trang hồi tháng 1, cho biết anh đã cắt đứt quan hệ với gia đình và không còn muốn là một phần của cái gọi là “Brand Beckham”. Anh cũng đưa ra nhiều cáo buộc nhằm vào bố mẹ và các em.

Giữa lúc drama gia đình ngày càng ồn ào, Cruz nhiều lần có những động thái được cho là “đá xoáy” anh trai và chị dâu Nicola Peltz. Sau khi Brooklyn nói Victoria từng có hành động “rất không phù hợp” với anh tại đám cưới năm 2022, mạng xã hội lập tức ngập tràn meme. Cruz sau đó được phát hiện nhấn thích một số bài đăng chế giễu câu chuyện này.

Cruz bảo vệ bố mẹ giữa mâu thuẫn với anh cả Brooklyn (Ảnh: IGNV)

Cruz cũng từng đăng video TikTok ghi lại cảnh mình và Romeo ngồi phía sau một chiếc ô tô cùng bạn gái. Dòng chú thích đi kèm đầy ẩn ý: “Tưởng tượng việc ghét bỏ trong khi chúng tôi chỉ đang ở đây như thế này". Động thái càng gây chú ý bởi Brooklyn từng tuyên bố Romeo và Cruz bị “sai khiến” để công kích mình, trước khi quyết định chặn hai em trai trên mạng xã hội.

Cruz từng nhiều lần lên tiếng giữa drama gia đình

Không giống phần lớn các thành viên còn lại, Cruz cũng từng trực tiếp lên tiếng để đính chính những thông tin liên quan tới gia đình. Khi xuất hiện tin đồn David và Victoria đã bỏ theo dõi Brooklyn trên Instagram, Cruz lập tức bác bỏ: “Không đúng. Bố mẹ tôi sẽ không bao giờ bỏ theo dõi con trai mình... Họ thức dậy và phát hiện mình bị chặn, tôi cũng vậy".

Cruz cũng từng phủ nhận thông tin Brooklyn và Kim Turnbull có quan hệ tình cảm trong quá khứ. Sau đó, chính Kim cũng xác nhận cô chưa từng hẹn hò với Brooklyn. Từ những câu trả lời thẳng thắn đến loạt màn “cà khịa” đầy duyên dáng, Cruz ngày càng tạo được dấu ấn riêng giữa drama kéo dài của gia đình Beckham.