Phẫn nộ: Bích Tuyền bị cộng đồng mạng Thái Lan miệt thị ngoại hình

Chỉ một ngày trước khi lên đường sang Thái Lan tham dự Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025, đội tuyển Việt Nam bất ngờ mất đi trụ cột quan trọng Nguyễn Thị Bích Tuyền. Bích Tuyền xin rút lui vì lý do cá nhân.

Sau khi thông tin này được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội, Bích Tuyền bị đã bị một số tài khoản mạng xã hội công kích. Đặc biệt các tài khoản đến từ người hâm mộ bóng chuyền Thái Lan. Cụ thể, trong bài viết của Thairath (Thái Lan), đã có hơn 1,3 ngàn bình luận chỉ sau 2 tiếng. Đa phần bình luận của các cộng đồng mạng Thái Lan đều nhắm tới giới tính của Bích Tuyền với sự cười nhạo và bôi nhọ.

Bích Tuyền bị miệt thị ngoại hình

Hàng loạt bình luận ác ý đã xuất hiện, thậm chí công khai chế giễu ngoại hình và giới tính của cô. Trước đó, mỗi lần Bích Tuyền tỏa sáng trong các trận đấu gặp tuyển Thái Lan, đặc biệt sau chiến thắng lịch sử ở SEA V.League 2025, cô cũng trở thành mục tiêu của những chỉ trích nặng nề từ phía một số CĐV nước bạn. Việc liên tục bị công kích cá nhân khiến hình ảnh của Bích Tuyền chịu nhiều tổn thương, đồng thời đặt ra câu hỏi về văn hóa ứng xử trong thể thao, nơi vốn cần đề cao sự tôn trọng và tinh thần fair-play thay vì những hành vi tiêu cực.

Về phía đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, ngày 19/8, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) xác nhận chủ công Bích Tuyền sẽ không góp mặt tại giải đấu đỉnh cao thế giới. Theo thông báo, quyết định này xuất phát từ lý do cá nhân, mang tính bất khả kháng. Ban huấn luyện cùng VFV cho biết họ tôn trọng quyết định của vận động viên, đồng thời khẳng định Bích Tuyền vẫn luôn là nhân tố quan trọng của đội và cánh cửa trở lại tuyển quốc gia luôn rộng mở khi cô sẵn sàng.

Việc rút lui diễn ra chỉ một ngày trước thời điểm toàn đội khởi hành, khiến tuyển nữ Việt Nam không thể bổ sung nhân sự thay thế theo quy định của Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB). Điều đó đồng nghĩa đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ dự giải với 13 cầu thủ thay vì 14, trong đó Hoàng Thị Kiều Trinh là đối chuyền duy nhất còn lại.

Danh sách đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam: Chủ công: Trần Thị Thanh Thúy (C), Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Phương. Phụ công: Nguyễn Thị Trinh, Trần Thị Bích Thủy, Lê Thanh Thúy, Phạm Thị Hiền. Đối chuyền: Hoàng Thị Kiều Trinh. Chuyền hai: Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa. Libero: Nguyễn Khánh Đang, Nguyễn Thị Ninh Anh.



