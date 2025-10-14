Phan Hiển: "U40 rồi mà quẩy vẫn OK"

Vận động viên khiêu vũ thể thao Nguyễn Đoàn Phan Hiển vẫn chứng minh sức bền và đam mê mãnh liệt với khiêu vũ thể thao ở tuổi 32. Từ sân chơi trong nước đến quốc tế, anh cùng bạn nhảy Thu Hương liên tục gặt hái những thành tích ấn tượng, khẳng định vị thế hàng đầu của Việt Nam trên bản đồ dancesport khu vực.

Mới đây cặp đôi tham dự Giải vô địch quốc gia Khiêu vũ thể thao 2025 diễn ra ở Hà Nội (9–13/10), Phan Hiển – Thu Hương tiếp tục thống trị đường nhảy khi giành 2 Huy chương Vàng ở Toàn năng Latin và Samba. Màn trình diễn bùng nổ của cả hai nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả.

Sau chiến thắng, Phan Hiển chia sẻ hài hước trên mạng xã hội: “U40 rồi mà quẩy vẫn ok mọi người nhỉ". Chia sẻ vừa vui vẻ, vừa thể hiện tinh thần trẻ trung của một vận động viên kỳ cựu.

Chia sẻ hài hước của Phan Hiển

Phần thi của Phan Hiển và Thu Hương ở giải quốc gia

Trước đó, Phan Hiển – Thu Hương còn ghi dấu ấn quốc tế khi lọt Top 41 thế giới tại World Open Latin 2024 và hiện nằm trong Top 49 bảng xếp hạng WDSF – Liên đoàn Khiêu vũ thể thao thế giới. Đặc biệt, ở Giải vô địch thế giới WDSF Showdance Latin, cặp đôi Việt Nam gây tiếng vang lớn khi xuất sắc giành Huy chương Đồng ngay lần đầu tiên tham dự.

Phan Hiển có bảng thành tích đồ sộ

Gần 20 năm kể từ khi bén duyên với khiêu vũ chuyên nghiệp, Phan Hiển vẫn giữ phong độ đỉnh cao, niềm đam mê cháy bỏng và tinh thần thi đấu nghiêm túc. Cùng Thu Hương, anh không chỉ là niềm tự hào của dancesport Việt Nam mà còn là hình mẫu cho thế hệ trẻ trong việc theo đuổi nghệ thuật bằng tất cả nỗ lực và kỷ luật.