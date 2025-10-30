Phản công sắc bén, đội bóng Việt Nam đại thắng 3-0 trước đại diện Nhật Bản

Trong trận ra quân giải U17 Quốc tế New Generation Cup 2025, U17 PVF đối đầu với U17 Iwaki FC (Nhật Bản). Đây là giải đấu được tổ chức ở Thái Lan, quy tụ nhiều đội bóng trẻ đến từ các nền bóng đá khác nhau. U17 PVF mang đến giải đấu đội hình có nhiều cầu thủ từng khoác áo tuyển trẻ Việt Nam.

Bước vào trận đấu, giống như nhiều đội bóng Nhật Bản khác, U17 Iwaki FC nhập cuộc với lối chơi phối hợp bóng ngắn khá bài bản. Nhưng U17 PVF cũng cho thấy sự tự tin với các pha triển khai tấn công rất mạch lạc.

Phút 12, U17 PVF tìm được bàn mở tỉ số. Sau pha cướp bóng ngay trên phần sân đối phương, các cầu thủ Việt Nam tổ chức lên bóng nhanh. Hoàng Anh Tú tăng tốc bên cánh trái rồi chuyền vào bên trong. Bùi Duy Đăng xoay người dứt điểm đẹp mắt, đánh bại thủ môn đối phương.

Cách biệt sớm được nhân đôi ngay ở phút 20. Vẫn là tình huống tấn công thần tốc đến từ U17 PVF. Pha ném biên nhanh bên cánh phải mở ra khoảng trống, sau đó là một đường căng ngang chính xác vào vòng cấm địa. Lê Tuấn Anh là người có mặt đúng lúc để sút bóng ở cự li gần, nâng tỉ số lên 2-0.

U17 PVF (áo xanh) nâng tỉ số lên 2-0

Trong hiệp hai, các cầu thủ U17 Iwaki FC dồn lên tấn công và duy trì được sức ép khá mạnh mẽ. Nhưng U17 PVF đã thi đấu chặt chẽ và không để cho đối thủ có nhiều khoảng trống để uy hiếp khung thành.

Tới phút 62, vũ khí phản công nhanh của U17 PVF thêm lần phát huy tác dụng. Thủ môn Iwaki FC phán đoán sai và không ngăn được đường chuyền hướng khu vực 5m50. Bùi Duy Đăng dễ dàng dứt điểm vào khung thành rộng mở, đưa cách biệt lên thành 3 bàn.

3-0 nghiêng về U17 PVF cũng là kết quả cuối cùng. U17 PVF giành chiến thắng xứng đáng trong trận đấu mà họ đã thi đấu hiệu quả và sắc bén hơn hẳn đối thủ.

U17 PVF giành chiến thắng xứng đáng

2 trận đấu tiếp theo, đại diện Việt Nam sẽ lần lượt gặp U17 Rajnavy (Thái Lan) vào ngày 31/10 và U17 Assumption United (Thái Lan) vào ngày 1/11. Các trận đấu đều diễn ra trên SVĐ Thonburi, Bangkok, Thái Lan.