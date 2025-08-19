Phân biệt chủng tộc với cầu thủ Bournemouth, fan Liverpool sẽ bị cấm đến sân trọn đời

Chiến thắng 4-2 của Liverpool trước Bournemouth tại Anfield trong ngày khai mạc Ngoại hạng Anh mùa giải mới đã bị phủ bóng đen bởi một sự cố nghiêm trọng. Một cổ động viên ngồi xe lăn bị cáo buộc có lời lẽ phân biệt chủng tộc với tiền đạo Antoine Semenyo của Bournemouth.



Sự cố khiến trận đấu bị dừng ít phút

Cổ động viên bị nêu tên là Mark Mogan, 47 tuổi, sở hữu vé xem cả mùa của Liverpool. Ông này sống cùng mẹ tại một khu nhà xã hội ở Liverpool và phải ngồi xe lăn từ nhỏ vì bệnh tật. Theo các nhân chứng, Mogan đã lăng mạ Semenyo trong một tình huống ném biên ở phút 29. Đoạn phim truyền hình cho thấy Semenyo dừng động tác ném biên và to tiếng qua lại với một khán giả trước khi tiếp tục trận đấu. Cầu thủ người Ghana sau đó đã báo cáo sự việc với trọng tài Anthony Taylor khiến trận đấu phải tạm dừng ít phút.

Ngay trong giờ nghỉ giữa hiệp, thông báo từ loa sân yêu cầu khán giả không có hành vi phân biệt chủng tộc. Trên mạng xã hội cũng xuất hiện hình ảnh một CĐV ngồi xe lăn bị cảnh sát hộ tống rời khán đài. Ngày hôm sau, cảnh sát Merseyside xác nhận đã tạm giữ một người đàn ông 47 tuổi vì tình nghi gây rối trật tự công cộng, có cả yếu tố phân biệt chủng tộc. Mogan sau đó được tại ngoại ba tháng, với điều kiện không được tham dự bất kỳ trận đấu bóng đá nào và phải trình diện cảnh sát vào tháng 11.

Mogan lăng mạ, ném kẹo cao su về phía Semenyo

Nếu bị kết tội, Mogan có thể đối diện án phạt nặng, trong đó có lệnh cấm đến sân Anfield suốt đời. CLB Liverpool ra tuyên bố cứng rắn: "Chúng tôi lên án mọi hình thức phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử. Không có chỗ cho điều này trong xã hội và bóng đá".

Một số CĐV Liverpool có mặt tại sân cũng lên tiếng chỉ trích Mogan. Nick Collins, người ngồi gần, cho biết Mogan vốn nổi tiếng là "quá khích" dù gắn bó nhiều năm với Anfield. Anh kể Mogan đã hét vào mặt Semenyo, thậm chí ném kẹo cao su vào cầu thủ này: "Chúng tôi đã bỏ lỡ bàn thắng đầu tiên vì tất cả đều cảm thấy không thoải mái khi ở gần Mogan. Câu lạc bộ phải hỗ trợ cảnh sát điều tra. Nếu thực sự có lời lẽ phân biệt chủng tộc, anh ta cần bị cấm suốt đời. Không có chỗ cho sự bao biện!".

Mogan chụp ảnh với cựu danh thủ Robbie Fowler

Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng khi thấy Mogan – người yêu thích Liverpool và hay giao lưu với các huyền thoại đội bóng – lại dính vào một vụ bê bối đáng xấu hổ. Hiệp hội người hâm mộ khuyết tật của Liverpool cũng ra thông báo: "Chúng tôi biết về cáo buộc và sẽ không bình luận trong quá trình điều tra. Tuy nhiên, chúng tôi kiên quyết phản đối mọi hình thức phân biệt chủng tộc."

Sự việc tại Anfield một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá Anh, cho thấy công tác an ninh và giám sát cần được siết chặt hơn nữa để bảo vệ sự công bằng trên sân cỏ.