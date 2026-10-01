Phạm Quang Huy trượt huy chương, bắn súng Việt Nam không đạt chỉ tiêu ASIAD 2026

Phạm Quang Huy đứng thứ 4 chung kết 25m súng ngắn bắn nhanh nam ASIAD 2026, lỡ cơ hội giành huy chương sau loạt bắn quyết định.

Chiều 1/10, Phạm Quang Huy kết thúc phần thi chung kết 25m súng ngắn bắn nhanh cá nhân nam ASIAD 2026 ở vị trí thứ 4. Xạ thủ Việt Nam có thời điểm vươn lên nhóm tranh huy chương nhưng không duy trì được sự chính xác ở loạt bắn quyết định.

Trước đó, Phạm Quang Huy vượt qua vòng loại 25m súng ngắn bắn nhanh với 578 điểm để giành quyền góp mặt ở chung kết. Đây không phải nội dung sở trường của xạ thủ sinh năm 1996, song anh vẫn có màn thể hiện đáng chú ý trước những đối thủ mạnh của châu lục.

Ở chung kết, các xạ thủ thực hiện từng loạt 5 viên trong thời gian 4 giây. Từ loạt thứ 4 trở đi, sẽ loại dần ai thấp nhất và loại cho đến chỉ có 2 người bắn tranh vị trí cao nhất.

Phạm Quang Huy dừng bước ở vị trí thứ 4 nội dung 25m súng ngắn. (Ảnh: On Sports)

Quang Huy khởi đầu với 11 điểm sau ba loạt đầu và đứng thứ 7. Đến loạt thứ tư, xạ thủ Việt Nam bắn trúng 4 trong 5 viên, nâng tổng điểm lên 15 và vươn lên vị trí thứ ba.

Anh tiếp tục giành thêm 3 điểm ở loạt kế tiếp để đạt tổng cộng 18 điểm, qua đó trụ lại trong nhóm 4 xạ thủ cuối cùng. Cơ hội cạnh tranh huy chương vẫn rộng mở trước loạt bắn thứ sáu.

Tuy nhiên, Quang Huy không duy trì được độ chính xác ở thời điểm quan trọng. Anh chỉ có thêm 2 điểm sau 5 phát bắn, khép lại phần thi với tổng cộng 20 điểm và đứng thứ 4 chung cuộc, qua đó lỡ cơ hội giành huy chương.

Huy chương vàng nội dung này thuộc về Lee Gun-hyeok của Hàn Quốc, trong khi Su Lianbofan (Trung Quốc) giành huy chương bạc. Xạ thủ Pakistan Ghulam Mustafa Bashir giành huy chương đồng.

Tại ASIAD 19 năm 2023, Phạm Quang Huy từng làm nên lịch sử khi giành HCV 10m súng ngắn hơi cá nhân nam với 240,5 điểm. Ở ASIAD 2026, Quang Huy không thể bảo vệ ngôi vô địch ở nội dung sở trường.

Phạm Quang Huy sinh năm 1996 tại Hải Phòng, trưởng thành trong gia đình có truyền thống bắn súng. Cha anh là cựu xạ thủ Phạm Cao Sơn, từng sở hữu 11 HCV SEA Games và sau đó chuyển sang công tác huấn luyện. Tuy nhiên, Quang Huy không theo đuổi môn thể thao này từ nhỏ. Đến năm 16 tuổi, sau khi hoàn thành lớp 10, anh mới lần đầu thử tập bắn súng trong kỳ nghỉ hè và từ đó gắn bó với con đường thi đấu chuyên nghiệp.