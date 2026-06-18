Phạm lỗi nặng mà không nhận thẻ, Messi thành tâm điểm tranh cãi sau hat-trick thần thánh

Trước Algeria, Messi đã có màn trình diễn siêu hạng khi lập một hat-trick. Nhưng nhiều người đang yêu cầu FIFA xem lại tình huống M10 phạm lỗi nặng mà không phải nhận thẻ phạt nào.

Lionel Messi tiếp tục chứng minh vì sao anh vẫn là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới dù đã bước sang tuổi 39. Trong trận ra quân của Argentina tại World Cup 2026, siêu sao mang áo số 10 đã ghi trọn vẹn cả ba bàn thắng giúp nhà đương kim vô địch đánh bại Algeria với tỷ số 3-0. Thành tích này không chỉ giúp Argentina khởi đầu thuận lợi mà còn đưa Messi cân bằng kỷ lục 16 bàn thắng tại các kỳ World Cup của huyền thoại Miroslav Klose.

Tuy nhiên, thay vì chỉ nhận những lời tán dương sau màn trình diễn đỉnh cao, Messi lại đang trở thành tâm điểm của một cuộc tranh cãi lớn liên quan đến công tác trọng tài.

Pha bóng gây tranh cãi làm lu mờ màn trình diễn siêu hạng

Khoảng giữa hiệp một, Messi có tình huống va chạm với một cầu thủ Algeria trong nỗ lực tranh chấp bóng. Nhiều góc quay cho thấy đội trưởng Argentina đã có pha vào bóng khá nguy hiểm, khiến không ít chuyên gia và người hâm mộ cho rằng anh hoàn toàn có thể phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Tình huống này nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận trên các diễn đàn bóng đá quốc tế. Điều khiến nhiều người bất ngờ là tổ trọng tài không đưa ra bất kỳ án phạt nào dành cho Messi, thậm chí VAR cũng không yêu cầu trọng tài chính xem lại màn hình.

Messi phạm lỗi với cầu thủ Algeria.

Sau trận đấu, cựu trọng tài Ngoại hạng Anh Mark Halsey là một trong những người lên tiếng mạnh mẽ nhất. Ông cho rằng FIFA cần phải làm rõ vì sao Messi không bị xử phạt trong pha bóng nói trên.

"Trọng tài Marciniak đã đứng ở vị trí rất thuận lợi và theo quan điểm của tôi, ông ấy điều hành trận đấu khá tốt. Tuy nhiên, khi xem lại tình huống quay chậm, có thể thấy Messi đã thực hiện pha vào bóng gây nguy hiểm cho sự an toàn của Aissa Mandi.

Theo những gì được ghi lại, bóng không còn nằm trong phạm vi kiểm soát ở thời điểm va chạm xảy ra. Pha phạm lỗi này, theo tôi, hoàn toàn có thể được xem là hành vi bạo lực vì có yếu tố giẫm lên chân đối phương. Điều khiến tôi thực sự bất ngờ là VAR không đề nghị trọng tài xem lại tình huống, nhất là nếu nhìn vào cách công nghệ này được sử dụng ở trận khai mạc World Cup 2026.

Trong cuộc đối đầu giữa Mexico và Nam Phi, Themba Zwane từng bị nghi có hành vi bạo lực và VAR đã yêu cầu trọng tài người Brazil trực tiếp xem lại băng hình. Cá nhân tôi cho rằng đó không phải là tình huống bạo lực và VAR lẽ ra không nên can thiệp. Thế nhưng ở tình huống của Messi, VAR lại hoàn toàn im lặng. Điều đó cho thấy sự thiếu nhất quán trong cách áp dụng công nghệ hỗ trợ trọng tài. Theo quan điểm của tôi, Messi đã rất may mắn bởi cú giẫm chân ấy thực sự có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của đối phương”.

Việc một cựu trọng tài giàu kinh nghiệm tại Premier League công khai đặt dấu hỏi về công tác điều hành trận đấu càng khiến tranh cãi trở nên nóng hơn. Nhiều cổ động viên cho rằng nếu người thực hiện pha phạm lỗi là một cầu thủ ít tên tuổi hơn, quyết định của trọng tài có thể đã khác.

“Liệu pha phạm lỗi đó có đe dọa đến sự an toàn của cầu thủ hay không? Liệu lực tác động trong tình huống ấy có vượt quá mức cần thiết? Theo quan điểm của tôi, câu trả lời cho cả hai đều là có.

Bất kỳ cầu thủ nào từng thi đấu bóng đá đều hiểu rằng việc bị đối phương dùng đinh giày tác động trực tiếp vào vùng bắp chân có thể dẫn đến những chấn thương nghiêm trọng, thậm chí khiến người bị phạm lỗi phải nghỉ thi đấu trong một thời gian dài.

Vì vậy, tôi cho rằng đây là tình huống đã gây nguy hiểm rõ ràng đến sự an toàn của cầu thủ. Quan điểm này không thay đổi dù người thực hiện pha bóng đó là Messi hay bất kỳ cầu thủ nào khác. Lúc này, điều tôi muốn nghe là lời giải thích từ ông Pierluigi Collina và bộ phận trọng tài của FIFA về cách họ đánh giá tình huống nói trên trong các cuộc họp báo sắp tới”, ông Mark Halsey tiếp.

M10 xin lỗi khi biết mình vừa mắc sai lầm.

Hugo Broos nói về “tiêu chuẩn kép”, bất ngờ nhắc tên Messi

Không chỉ giới trọng tài, những người làm chuyên môn cũng bắt đầu bày tỏ quan điểm về vụ việc.

HLV trưởng đội tuyển Nam Phi, Hugo Broos, đã nhắc đến Messi khi nói về vấn đề mà ông cho là "tiêu chuẩn kép" trong cách áp dụng luật thi đấu. Nhà cầm quân người Bỉ cho rằng bóng đá cần có sự công bằng tuyệt đối và các quyết định của trọng tài phải nhất quán đối với mọi cầu thủ, bất kể đó là siêu sao hay người ít tên tuổi hơn.

“Tôi không hề mong muốn Messi phải nhận thẻ đỏ. Một cầu thủ đẳng cấp như anh ấy luôn là giá trị đặc biệt đối với bóng đá và tất cả chúng ta đều hiểu anh ấy xuất sắc đến mức nào. Tuy nhiên, điều tôi muốn nói ở đây là sự nhất quán trong các quyết định của trọng tài.

Theo quan điểm của tôi, chiếc thẻ đỏ dành cho Themba Zwane là quá nặng. Khi xem lại tình huống, có thể thấy cầu thủ Mexico đã chủ động cản trở cầu thủ của chúng tôi. Anh ta không hướng sự chú ý vào trái bóng mà chỉ tìm cách giữ Themba lại. Trong nỗ lực thoát khỏi sự đeo bám đó, Themba vòng tay qua vai đối phương và cuối cùng lại phải nhận thẻ đỏ cùng án treo giò ba trận.

Chính vì thế, khi đặt tình huống đó bên cạnh những gì xảy ra trong trận đấu của Messi, tôi không thể đồng tình với cách xử lý của các trọng tài. Theo hiểu biết của tôi, tình huống liên quan đến Messi thậm chí còn không được VAR xem xét kỹ lưỡng, trong khi trường hợp của chúng tôi lại được đưa ra phân tích và đánh giá rất chi tiết. Đó là điều khiến tôi cảm thấy khó hiểu”.

Việc Hugo Broos bất ngờ đưa tên Messi vào cuộc thảo luận cho thấy sức ảnh hưởng của vụ việc đã vượt ra ngoài phạm vi trận đấu giữa Argentina và Algeria. Nó trở thành chủ đề được quan tâm trên toàn giải đấu.

Trong bối cảnh World Cup 2026 đang diễn ra với sự chú ý của hàng tỷ người hâm mộ, mọi quyết định gây tranh cãi của trọng tài đều có thể tạo ra những phản ứng dữ dội. Đặc biệt khi nhân vật chính lại là Messi, người đang được xem là biểu tượng lớn nhất của bóng đá thế giới đương đại.

Messi tỏa sáng rực rỡ nhưng việc anh phạm lỗi nặng mà không phải nhận thẻ nào, thậm chí VAR cũng "bỏ qua" luôn vụ việc là một vết gợn lớn.

Messi vẫn viết tiếp lịch sử

Bỏ qua những tranh cãi, không thể phủ nhận rằng Messi đã có một ngày thi đấu xuất sắc. Cả ba bàn thắng vào lưới Algeria đều cho thấy khả năng chọn vị trí, dứt điểm và đọc trận đấu tuyệt vời của siêu sao Argentina.

HLV Algeria Vladimir Petkovic sau trận đấu cũng thừa nhận đội bóng của ông đã mắc những sai lầm nghiêm trọng và tạo điều kiện cho Messi tỏa sáng. Nhà cầm quân này nhấn mạnh rằng một cầu thủ đẳng cấp như Messi luôn biết cách trừng phạt đối thủ khi có cơ hội.

Với cú hat-trick lịch sử, Messi không chỉ giúp Argentina chiếm lợi thế ở bảng J mà còn cân bằng kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup của Miroslav Klose. Đây cũng là cú hat-trick đầu tiên của anh tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau hơn hai thập kỷ chinh chiến ở sân chơi này.

Dẫu vậy, thay vì chỉ nói về những cột mốc huy hoàng mà Messi vừa thiết lập, dư luận bóng đá thế giới vẫn đang chờ đợi phản hồi từ FIFA về pha bóng gây tranh cãi trước Algeria. Nếu không có lời giải thích thỏa đáng, câu chuyện "Messi thoát thẻ đỏ" có thể sẽ còn tiếp tục là đề tài nóng bỏng trong những ngày tới, bất chấp việc số 10 vừa tạo nên một trong những màn trình diễn đáng nhớ nhất từ đầu World Cup 2026.