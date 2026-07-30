Phá dớp Mỹ Đình, HLV Kim Sang-sik chờ đưa ĐT Việt Nam bứt tốc trước Singapore

Mỹ Đình từng là sân đấu không mang lại nhiều niềm vui cho HLV Kim Sang-sik. Nhưng trước Singapore, ĐT Việt Nam đủ phong độ và lực lượng để giúp ông xóa cái dớp ấy.

Highlights Timor Leste 0-7 Việt Nam (Bảng A, AFF Cup 2026)

Sau hơn một năm dẫn dắt ĐT Việt Nam, HLV Kim Sang-sik đã gặt hái hàng loạt thành công. Ông giúp đội tuyển vô địch AFF Cup, xây dựng lối chơi giàu năng lượng, đồng thời tạo nên chuỗi kết quả ấn tượng trên nhiều sân đấu khác nhau. Thế nhưng, giữa bức tranh tươi sáng ấy vẫn tồn tại một "vết gợn" mang tên SVĐ Mỹ Đình.

Đó là điều khá đặc biệt bởi Mỹ Đình vốn là biểu tượng của bóng đá Việt Nam, nơi từng chứng kiến nhiều khoảnh khắc huy hoàng. Nhưng với riêng HLV Kim Sang-sik, sân đấu này lại chưa thực sự mang đến may mắn.

Mỹ Đình - nơi HLV Kim Sang-sik vẫn còn món nợ

Ngay trong trận ra mắt ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình, chiến lược gia người Hàn Quốc cùng các học trò đánh bại Philippines 3-2, nhưng đó là chiến thắng đầy nhọc nhằn khi bàn quyết định chỉ đến ở phút bù giờ. Sau đó, đội tuyển tiếp tục nhận hai thất bại liên tiếp trước Thái Lan và Nga trong loạt giao hữu quốc tế, khiến Mỹ Đình trở thành sân đấu hiếm hoi mà ông Kim chưa thể tạo dựng dấu ấn tích cực.

Trái ngược hoàn toàn, mỗi khi rời Mỹ Đình, ĐT Việt Nam lại chơi như lột xác. Từ hành trình vô địch AFF Cup 2024 trên sân Việt Trì cho tới những chuyến làm khách gần đây, đội bóng áo đỏ liên tục thể hiện hình ảnh của một tập thể bản lĩnh, giàu sức tấn công và rất khó bị đánh bại.

Chính vì vậy, cuộc tiếp đón Singapore không đơn thuần là trận đấu vòng bảng AFF Cup 2026. Đây còn là cơ hội để HLV Kim Sang-sik xóa đi thống kê không mong muốn tại sân đấu lớn nhất cả nước.

Thời cơ đã đến để phá dớp

Nếu như những lần trước, ĐT Việt Nam còn trong giai đoạn hoàn thiện đội hình thì hiện tại mọi thứ đã rất khác.

Đội tuyển bước vào trận gặp Singapore với tâm lý hưng phấn sau chiến thắng 7-0 trước Timor Leste. Hàng công vận hành hiệu quả, các phương án tấn công đa dạng, trong khi chiều sâu lực lượng ngày càng được cải thiện với sự trở lại của nhiều trụ cột. Thủ môn Đặng Văn Lâm cũng đã tập luyện bình thường, giúp ban huấn luyện có thêm lựa chọn quan trọng.

Quan trọng hơn, HLV Kim Sang-sik lúc này không còn phụ thuộc vào một bộ khung cố định. Ông có đủ nhân sự để xoay tua mà vẫn duy trì chất lượng chuyên môn, điều rất cần thiết trong một giải đấu diễn ra với mật độ dày. Theo nhiều nhận định, chiến lược gia người Hàn Quốc có thể tiếp tục điều chỉnh ở hàng công nhằm tạo thêm sự biến hóa trước Singapore.

Bên kia chiến tuyến, Singapore không phải đối thủ dễ xem thường nhưng cũng chưa cho thấy đủ sức tạo ra mối đe dọa lớn. Đội bóng đảo quốc Sư tử phải rất vất vả mới vượt qua Campuchia và nhìn chung chưa thể hiện được sự ổn định trong cả khâu phòng ngự lẫn tổ chức tấn công. Xét tương quan lực lượng, phong độ và lợi thế sân nhà, ĐT Việt Nam rõ ràng được đánh giá cao hơn.

Không chỉ là 3 điểm

Ba điểm trước Singapore sẽ giúp ĐT Việt Nam tiến gần hơn tới tấm vé vào bán kết, nhưng ý nghĩa của trận đấu còn lớn hơn thế. Một chiến thắng thuyết phục sẽ giúp HLV Kim Sang-sik giải tỏa áp lực mỗi khi trở lại Mỹ Đình, đồng thời khẳng định sân vận động này vẫn có thể trở thành điểm tựa mới của đội tuyển trong giai đoạn tiếp theo.

Lịch sử đối đầu cũng đang hoàn toàn đứng về phía đội chủ nhà khi ĐT Việt Nam duy trì chuỗi gần ba thập kỷ bất bại trước Singapore. Nếu tiếp tục chơi đúng phong độ, rất khó để đội khách tạo nên bất ngờ tại Hà Nội.

Có thể "lời nguyền Mỹ Đình" vẫn là chủ đề được nhắc đến trước trận đấu, nhưng khác với những lần trước, HLV Kim Sang-sik đang sở hữu mọi điều kiện để khép lại câu chuyện ấy. Một tập thể đạt phong độ cao, lực lượng gần như mạnh nhất cùng đối thủ vừa sức khiến cơ hội phá dớp chưa bao giờ rõ ràng như lúc này. Chỉ cần các học trò chơi đúng khả năng, Mỹ Đình nhiều khả năng sẽ không còn là sân đấu khiến nhà cầm quân người Hàn Quốc phải trăn trở nữa.

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