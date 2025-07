Pep Guardiola tiết lộ kế hoạch từ bỏ sự nghiệp huấn luyện

Sự nghiệp huấn luyện của Guardiola đã diễn ra không ngừng nghỉ kể từ khi nổi lên cùng Barcelona. Hành trình huấn luyện của ông được định hình bởi những thành công không ngừng, với những năm tháng đầy danh hiệu tại Barca và Bayern Munich, và giờ là hành trình lịch sử với Manchester City. Guardiola tiếp quản công việc vào năm 2016 và sẽ hoàn thành một thập kỷ tại vị vào cuối mùa giải tới. Vị chiến lược gia 54 tuổi đã giành được sáu chức vô địch Ngoại hạng Anh, đạt tỷ lệ thành công 67%, ra sân 533 trận và còn hai năm hợp đồng. Nhưng sau hơn 15 năm ở đẳng cấp cao nhất, Guardiola cho biết đã đến lúc dừng lại.

Khi nào Pep Guardiola sẽ rời Manchester City?

"Tôi biết rằng sau chương này với Manchester City, tôi sẽ dừng lại. Chắc chắn rồi. Điều đó đã được quyết định - hơn cả quyết định", Guardiola nói với GQ. "Tôi không biết mình sẽ vắng mặt bao lâu - 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm. Thành thật mà nói, tôi không biết. Nhưng tôi biết rằng tôi cần phải dừng lại và tập trung vào bản thân, vào sức khỏe của mình".

Guardiola trước đây đã từng nghỉ ngơi giữa công việc tại Barcelona và Bayern Munich trong mùa giải 2012-13. "Tôi nghĩ mình biết dừng lại đúng lúc. Điều tương tự cũng xảy ra với tôi khi làm HLV tại Barca, đã có lúc tôi tự nhủ đủ rồi, đủ rồi. Tôi sẽ tìm kiếm một thử thách khác".

Vị chiến lược gia 54 tuổi vẫn còn hai năm hợp đồng với Manchester City, có hiệu lực đến năm 2027. Đến lúc đó, nhiệm kỳ của ông tại Manchester sẽ là dài nhất trong sự nghiệp huấn luyện của ông - dài hơn cả những năm tháng hoàng kim của ông ở Catalonia.

Guardiola, người thường được đồn đoán sẽ đảm nhiệm một vai trò tương lai trong bóng đá cấp đội tuyển, thừa nhận ông đã bắt đầu học cách lùi lại, nhưng vẫn phải vật lộn với áp lực phải hoàn thành nhiệm vụ. "Khi bạn là một HLV, bạn cảm thấy trách nhiệm rất lớn đối với rất nhiều người tin tưởng bạn - các cầu thủ, chủ tịch CLB, giám đốc thể thao. Điều đó đè nặng lên bạn".

Những khó khăn của City và so sánh Lamine Yamal với Messi

Nhìn lại mùa giải trước, khi City không đạt được tiêu chuẩn cao mà họ đã đặt ra trong những năm gần đây, Guardiola đã thẳng thắn chia sẻ. "Chúng tôi đáng lẽ nên có nhiều động thái hơn trên thị trường chuyển nhượng - nhưng giờ thì dễ nói ra điều đó. Chúng tôi đã trải qua nhiều tháng không thắng một trận nào. Điều đó chưa bao giờ xảy ra với tôi trước đây. Đó là một bài học thực tế".

Ngay cả sau tất cả những thành công của mình, Guardiola vẫn chia sẻ rằng một trong những phần khó khăn nhất của công việc là quản lý các mối quan hệ trong đội hình. "Tôi có 23 cầu thủ và chỉ có thể chọn 11 người trong mỗi ba ngày. Những người còn lại bắt đầu cảm thấy tôi không coi trọng họ, nhưng thực tế thì ngược lại. Làm sao có thể không có xung đột? Điều đó là không thể".

Ông cũng chia sẻ về sự nghiệp cầu thủ của chính mình, vốn đã kết thúc không phải vì chấn thương hay tuổi tác, mà bởi vì, như ông nói, "tôi đã quá mệt mỏi rồi." Quyết định đó đã mở ra cánh cửa đến với nghề huấn luyện, một nghề vừa tiêu tốn thời gian vừa định hình nên con người ông.

Cuộc phỏng vấn kết thúc với việc Guardiola đưa ra nhận định thận trọng về tài năng trẻ đang lên của Barcelona, Lamine Yamal, người đã được so sánh với Lionel Messi. Ông cảnh báo: "Chúng ta cần để cậu ấy tự xây dựng sự nghiệp của riêng mình. Việc bị so sánh với Messi - đó là điều nghiêm trọng. Và nếu mọi người đã đưa ra những so sánh đó, điều đó có nghĩa là cậu ấy đặc biệt. Nhưng hãy cho cậu ấy không gian và xem điều đó sẽ đưa cậu ấy đến đâu".