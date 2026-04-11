Pep Guardiola 'không biết' Silva quyết định rời Man City

Bernardo Silva và HLV Pep Guardiola

Cầu thủ 31 tuổi này đã gắn bó với Man City gần 9 năm, giành được 15 danh hiệu lớn, bao gồm 6 chức vô địch Premier League và Champions League năm 2023. Nhưng hợp đồng của anh với Citizens sẽ hết hạn vào cuối mùa giải và trợ lý HLV Pep Lijnders đã gợi ý rằng anh có khả năng sẽ ra đi khi nói rằng: "Mọi câu chuyện hay đều có hồi kết".

Tuy nhiên, Guardiola vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào từ tuyển thủ Bồ Đào Nha. Ông nói: “Tôi rất bực mình với Bernardo vì cách đây một tháng, tôi đã nói, 'nếu cậu đưa ra quyết định thì tôi phải là người đầu tiên biết', vậy mà cậu ấy vẫn chưa nói gì với tôi cả. Tôi nghĩ người thích hợp nhất để nói điều đó phải là Bernardo. Tôi không biết liệu cậu ấy đã quyết định chưa. Tôi đã nói đùa rằng, 'nói cho tôi biết đi, tôi xứng đáng được biết', nhưng cậu ấy không nói với tôi nên tôi không biết chuyện gì đang xảy ra”.

Nhưng khi được hỏi về quyết định bổ nhiệm Silva làm đội trưởng sau sự ra đi của Kevin De Bruyne vào mùa hè năm ngoái, Guardiola nói: "Đó là quyết định tốt nhất tôi đưa ra trong mùa giải này. Những đội trưởng trước đây đều tốt, vì vậy tôi không thể nói cậu ấy tốt hơn những người khác".

Tương lai lâu dài có thể chưa được quyết định, nhưng Silva sẽ có trận đấu thứ 297 tại Premier League vào cuối tuần này. Điều đó sẽ giúp anh lập kỷ lục mới về số bàn thắng tại Premier League đối với một cầu thủ người Bồ Đào Nha, vượt qua kỷ lục 296 bàn của Luis Boa Morte. Silva cũng đã ghi bàn vào lưới West Ham trước loạt trận quốc tế, và anh có thể ghi bàn trong hai trận đấu liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh lần đầu tiên kể từ tháng 3 năm 2023.

Trước chuyến làm khách đến Stamford Bridge để đối đầu với Chelsea vào Chủ nhật, Man City không có nhiều cơ hội để mắc sai lầm trong cuộc đua giành chức vô địch khi họ đang kém Arsenal 9 điểm, mặc dù họ còn một trận chưa đấu và sẽ tiếp đón Pháo thủ vào tuần tới.

Nhưng đây là giai đoạn mà họ thích thú trong mùa giải. Man City đã thắng 28 trong số 31 trận đấu gần nhất tại Premier League trong tháng Tư (2 trận hòa, 1 trận thua). Dưới thời Guardiola, Man City đạt trung bình 2,5 điểm mỗi trận tại giải đấu này trong tháng Tư (38 điểm, 30 trận thắng, 5 trận hòa, 3 trận thua), tỷ lệ cao nhất so với bất kỳ đội nào chơi từ 15 trận trở lên trong một tháng cụ thể dưới thời một HLV cụ thể; đứng thứ hai cũng là đội Man City của Guardiola, trong tháng Năm (2,47).

Khi được hỏi Man City phải làm gì để giành chức vô địch, Guardiola nói: "Thắng mọi trận đấu. Chúng ta cần phải thắng tất cả các trận, nếu không chúng ta sẽ không có cơ hội. Chúng tôi đã không đủ ổn định trong suốt mùa giải, chúng tôi đã đánh mất những điểm số đáng lẽ phải có và đó là lý do tại sao chúng tôi đang ở vị trí hiện tại, không thể làm khác đi được nữa".