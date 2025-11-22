Pep Guardiola khiến Man City mất hơn 100 tỷ đồng vì... nói nhiều

Pep Guardiola nổi tiếng với việc nghĩ quá nhiều, khi luôn bị ám ảnh bởi các ý tưởng chiến thuật. Cũng vì vậy, ông còn nổi tiếng nói nhiều, liên tục đưa ra các chỉ dẫn cho cầu thủ không chỉ trên đường pitch mà còn trong thời gian nghỉ giữa hai hiệp.

Những cuộc trao đổi trong 15 phút nghỉ giải lao của Guardiola là nguyên nhân gây ra sự chậm trễ cho các trận đấu mùa giải trước. Mùa trước, trận đấu bị trì hoãn lâu nhất có sự góp mặt của Man City là 2 phút 24 giây. Tổng kết vào cuối mùa 2024/25, nửa xanh thành Manchester chịu khoản tiền phạt 1 triệu bảng Anh.

Mùa 2023/24 thậm chí còn nặng hơn, với mức phạt mà Man City phải chịu lên đến 2,09 triệu bảng bởi 22 lần làm chậm thời gian giao bóng. Tính riêng hai mùa qua, tổng tiền phạt là hơn 3 triệu bảng, tương đương 104 tỷ đồng.

Theo Ban tổ chức Premier League, các trận đấu cần bắt đầu đúng giờ nhằm "đảm bảo tiêu chuẩn chuyên nghiệp cao nhất có thể" cũng như hỗ trợ phát sóng trực tiếp. Guardiola đương nhiên không hài lòng với quy định khắt khe này để mới đây, mỉa mai giải đấu hàng đầu xứ sương mù rất hoàn hảo ở khía cạnh phạt theo luật định.

Vào thứ Sáu (21/11), Guardiola buộc phải dời lịch tập luyện sau khi được Ban tổ chức thông báo sẽ bị phạt tiền nếu bắt đầu buổi họp báo trước trận đấu với Newcastle diễn ra sau 13h30.

"Chúng tôi buộc phải tập muộn hơn, bởi nếu tập từ 12h đến 13h30, tôi không thể đến kịp buổi họp báo", Guardiola trần tình, "Ban tổ chức Ngoại hạng Anh không cho phép tôi đến họp báo lúc 2h chiều. Tôi không muốn Man City bị phạt tiền, sau khi đã phải trả rất nhiều vì tôi khiến trận đấu chậm giờ. Tôi chỉ thắc mắc, hồi chúng tôi chơi trận chung kết Champions League, trận đấu bị chậm vì các ca sỹ đến muộn, vậy mà họ chẳng bị phạt".