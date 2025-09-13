Pep Guardiola đánh giá Haaland cao hơn Isak trong danh sách tiền đạo hàng đầu thế giới

Alexander Isak và Erling Haaland

Isak có thể ra mắt Liverpool trong trận đấu với Burnley vào Chủ nhật sau khi ngôi sao người Thụy Điển hoàn tất thương vụ chuyển nhượng kỷ lục trị giá 125 triệu bảng Anh (169 triệu đô la) từ Newcastle vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng.

HLV Liverpool, Arne Slot ca ngợi phẩm chất của Isak sau khi cầu thủ 25 tuổi này tập luyện cùng nhà vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu tiên tuần này. Tuy nhiên, lời nhận định của ông rằng Isak có thể là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đã không được HLV Guardiola của City chấp nhận.

Haaland đã ghi 88 bàn sau 100 trận tại Premier League cho Man City kể từ khi chuyển đến từ Borussia Dortmund vào năm 2022, giúp họ giành hai chức vô địch Ngoại hạng Anh, Champions League và FA Cup.

Isak chuyển đến Newcastle từ Real Sociedad vào năm 2022 và ghi 54 bàn sau 86 lần ra sân tại giải vô địch quốc gia, giúp Chích chòe chấm dứt cơn hạn hán danh hiệu kéo dài 56 năm bằng chức vô địch League Cup mùa trước.

Guardiola đã nhanh chóng khẳng định Haaland là cầu thủ xuất sắc nhất. "Hơn một chút," ông nói về Haaland. "Isak là một cầu thủ xuất chúng. Bạn đã hỏi tôi về Erling, và cậu ấy là hàng đầu. Isak chắc chắn là một cầu thủ hàng đầu vì mức lương họ trả. Một người khác sẽ nói (Kylian) Mbappe, một người khác (Lionel) Messi, Cristiano (Ronaldo). Tôi sẽ không đổi Erling lấy bất kỳ ai. Tôi hiểu cậu ấy. Tôi thích cậu ấy".

Guardiola sẽ cần Haaland ở phong độ đỉnh cao khi City tìm cách trở lại đúng hướng trong trận derby Manchester vào Chủ nhật sau những thất bại liên tiếp trước Tottenham và Brighton. Sau khi kết thúc ở vị trí thứ ba đáng thất vọng mùa trước, Guardiola hy vọng đội bóng mới của mình sẽ khởi đầu thuận lợi, nhưng họ đã bị ảnh hưởng bởi chấn thương và các vấn đề phòng ngự.

Donnarumma mới 'khủng'

Man City đã chiêu mộ thủ môn người Italy Gianluigi Donnarumma từ Paris Saint-Germain để thay thế Ederson, người đã chuyển đến Fenerbahce sau 8 năm gắn bó với Manchester. Thủ môn người Brazil là trụ cột trong triều đại của Man City tại Ngoại hạng Anh, nhưng phong độ của anh đã sa sút trong hai mùa giải qua. Khả năng phát động tấn công với những đường chuyền tuyệt vời của Ederson trái ngược với kỹ năng giữ bóng còn thô sơ của Donnarumma, nhưng Guardiola không lo ngại về sự thay đổi này.

"Tôi luôn cố gắng thích nghi với chất lượng của các cầu thủ. Tôi sẽ không yêu cầu Gigi làm điều gì đó khiến cậu ấy không thoải mái", Guardiola nói, đồng thời từ chối xác nhận liệu Donnarumma hay James Trafford sẽ bắt chính trong trận đấu với Manchester United tại sân vận động Etihad. Chúng ta đang nói về thủ môn xuất sắc nhất mà tôi từng thấy về khả năng phân phối bóng, chuyền ngắn và chuyền dài, đó là Ederson. Chúng tôi không chọn Gigi để làm được những gì Ederson đã làm. Gigi còn có một phẩm chất khác. Cậu ấy rất cao. Cậu ấy rất to lớn. Tất cả các thủ môn đều cản phá thành công các cú sút, mang lại cá tính cho đội bóng và là một sự hiện diện lớn. Cậu ấy đã làm được điều đó trong những trận đấu lớn nhất".