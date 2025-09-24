Pep bảo vệ chiến thuật của Man.City trong trận hòa Arsenal

HLV Pep Guardiola khẳng định thay đổi duy nhất là các đối thủ chơi khác đi hoặc Man.City chơi không tốt.

Guardiola bị cáo buộc đã từ bỏ các nguyên tắc của mình tại Emirates, nơi Man.City chỉ kiểm soát bóng 33,2%, và ghi bàn thắng nhờ một pha phản công nhanh của Erling Haaland. Có ý kiến cho rằng cựu HLV của Barcelona và Bayern Munich đã ra lệnh cho đội bóng chơi theo một cách khác trong mùa giải này, và sẵn sàng “dựng xe buýt” trước Arsenal. Nhưng Guardiola khẳng định rằng các chỉ đạo của ông vẫn gần như không thay đổi, và bất kỳ sự thay đổi nào về phong cách đều là vì thích ứng với đối thủ.

“Khi chúng tôi nhiều lần vô địch Ngoại hạng Anh, chúng tôi là một đội bóng nhàm chán, phải không? Đó là lý do tại sao tôi nói ‘được rồi, tôi sẽ chơi phản công nhiều hơn trong mùa giải này’”, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đã đùa trong buổi họp báo trước trận vòng 3 Cúp Liên đoàn tại Huddersfield vào thứ Tư. “Các cầu thủ có thể nói về việc tôi đã thay đổi nhiều như thế nào trong mùa giải này. Bạn có thể hỏi họ. Tôi thì nghĩ mọi thứ vẫn như cũ. Hoàn toàn là vậy”.

Các đội bóng của Guardiola, dù ở Anh, Đức hay Tây Ban Nha, đều nổi tiếng với việc kiểm soát bóng vượt trội. Nhưng Guardiola nhấn mạnh thêm. “Điều thay đổi là các đối thủ chơi khác đi và chúng tôi không thể làm tốt hơn. Chúng tôi đã thay đổi lối chơi trước Napoli ư? Không. Ba ngày sau, chúng tôi đã thay đổi lối chơi trước Arsenal ư? Chết tiệt, tôi thực sự giỏi, tôi đã thay đổi hoàn toàn mọi thứ chỉ trong 3 ngày! Nghe này, đôi khi đối thủ rất giỏi và tạo ra những thử thách mà chúng tôi không thể xử lý”.

“Cho đến khi tôi rời CLB này hoặc giải nghệ, tôi vẫn muốn chơi theo cách tôi muốn. Đôi khi chúng tôi không giỏi, đôi khi đối thủ lại chơi tốt hơn. Khi chúng tôi phòng ngự sâu hơn, đó là vì họ giỏi hơn hoặc chúng tôi tệ. Về nguyên tắc, tôi thích chúng tôi giành lại bóng ở phần sân trên, kiểm soát bóng nhiều để phá vỡ cấu trúc của đối thủ và cố gắng trừng phạt họ. Luôn luôn như vậy và tôi sẽ luôn như vậy. Nếu điều đó không xảy ra thì đó là do chúng tôi chơi tệ, chứ không phải vì chúng tôi muốn như vậy”.