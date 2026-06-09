Pedri ghi bàn, Tây Ban Nha thắng dễ trước thềm World Cup

Tây Ban Nha vừa hoàn tất bước chạy đà cuối cùng chuẩn bị cho chiến dịch World Cup 2026 bằng một chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-1 trước Peru. Tâm điểm của trận đấu tiếp tục gọi tên Pedri - ngôi sao Barcelona - người đã để lại dấu ấn đậm nét với một màn trình diễn đỉnh cao ở khu trung tuyến.

Bước vào trận giao hữu mang tính chất rà soát lực lượng vào sáng 9/6, HLV Luis de la Fuente tung ra sân một đội hình rất mạnh. Dù thiếu vắng hai cánh tốc độ là Lamine Yamal và Nico Williams do vấn đề thể lực, song sức mạnh của La Roja vẫn không hề suy giảm với bộ ba tuyến giữa gồm Pedri, Rodri và Fabian Ruiz. Ở hàng thủ, những Llorente, Cucurella... vẫn là danh giá hơn rất nhiều so với những gương mặt vô danh bên phía Peru.

Ngay khi tiếng còi khai cuộc cất lên, sức ép khổng lồ đã được Tây Ban Nha cụ thể hóa. Phút thứ 2, tiền đạo Mikel Oyarzabal đã xé lưới Peru. Pau Cubarsi tung ra đường chuyền chính xác để Mikel Oyarzabal tung cú sút mạnh mẽ từ ngoài vòng cấm, găm bóng vào góc lưới.

Bàn thắng chớp nhoáng giúp thế trận hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của đội bóng xứ bò tót . Họ thiết lập nhịp độ chơi bóng quen thuộc, liên tục dồn ép và biến nửa sân của Peru thành nơi hứng chịu những đợt hãm thành liên tiếp.

Điểm sáng lớn nhất trong bức tranh chiến thắng của Tây Ban Nha chính là Pedri. Anh thi đấu với phong thái điềm tĩnh và đẳng cấp vượt trội, thực sự trở thành linh hồn trong lối chơi của toàn đội. Không chỉ là trạm trung chuyển bóng xuất sắc giúp hệ thống kiểm soát bóng của Tây Ban Nha vận hành trơn tru, ngôi sao của Barca còn trực tiếp kết liễu đối thủ.

Tình huống Tây Ban Nha mở tỷ số





Phút 31, Pedri ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Tây Ban Nha. Ferran bứt đi rồi tạt bóng thuận lợi để Pedri dễ dàng dứt điểm cận thành. Pha lập công này giúp Tây Ban Nha tạm dẫn 2-0 sau hiệp 1.

Bước sang hiệp hai, sức ép nghẹt thở của Tây Ban Nha tiếp tục khiến hàng thủ đối phương mắc sai lầm. Phút 52, thủ thành Pedro Gallese lóng ngóng phản lưới nhà, nâng tỷ số lên 3-0.

Tỷ số này giúp HLV de la Fuente có thể sớm rút các trụ cột như Pedri, Oyarzabal và Rodri ra nghỉ để bảo toàn thể lực. Peru chỉ có thể tận dụng thời điểm đội hình Tây Ban Nha xáo trộn để ghi một bàn danh dự ở phút 65 do công của Jairo Velez. 90 phút kết thúc với tỷ số 3-1. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của Bò tót ở giai đoạn giao hữu. Họ sẽ đóng cửa rèn quân để hướng tới trận ra quân tại bảng H gặp Cape Verde vào ngày 15/6 tới.