Patrik Lê Giang: VFF kháng cáo lên FIFA thành công và tôi đã rơi nước mắt vì hạnh phúc!

Ngay sau lần đầu tiên được bắt chính cho ĐT Việt Nam, Patrik Lê Giang đã có cuộc chia sẻ dài với báo Slovakia về những khó khăn và điều tuyệt vời tại Việt Nam.

Sau hành trình hơn 3 năm tại Việt Nam, ngọt ngào đỉnh điểm đang đến với Patrik Lê Giang khi lần đầu được lên ĐTQG và bắt chính, cùng đội thắng 7-0 trước Timor Leste. Trả lời báo Slovakia, Patrik Lê Giang đã có phần chia sẻ dài.

Phóng viên: Cảm xúc của bạn thế nào sau tiếng còi mãn cuộc trước Timor Leste, thắng 7-0, giữ sạch lưới?

Patrik Lê Giang: Đó thực sự là một cảm xúc khó tả. Tôi đã chờ đợi ngày này hơn ba năm rưỡi – thực ra là từ ngày đầu tiên tôi đặt chân đến Việt Nam. Từ ngày đầu tiên, tôi đã lên máy bay với một mục tiêu rõ ràng. Tôi biết mình ra đi để xây dựng một điều gì đó hoàn toàn mới và bắt đầu lại từ đầu.

Về cơ bản, tôi đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của mình. Và sau một thời gian dài như vậy, cuối cùng điều đó cũng đã xảy ra. Trước trận đấu, tôi đã hình dung lại toàn bộ hành trình này trong đầu. Nó không chỉ là về khoảnh khắc hay trận đấu cụ thể đó, mà là về tất cả những gì đã diễn ra trước đó. Đó là một dòng cảm xúc mãnh liệt.

PV: Khi đứng trên sân cỏ, bạn có nghĩ đến cha mình, người có gốc gác Việt Nam không?

Patrik Lê Giang: Dĩ nhiên rồi. Tôi đã nghĩ về cha, anh trai, mẹ, toàn thể gia đình và những người thân yêu của mình. Những người đã luôn bên cạnh và ủng hộ tôi trong suốt hành trình này. Những suy nghĩ đó hầu như luôn hiện hữu trong tôi mỗi khi Quốc ca vang lên trong mỗi trận đấu.

PV: Khi còn trẻ, anh từng thi đấu cho đội tuyển Slovakia. Cảm giác thế nào khi đột nhiên được nghe và hát một bài Quốc ca hoàn toàn khác trên đấu trường quốc tế?

Patrik Lê Giang: Nó khác biệt, nhưng không hoàn toàn mới lạ với tôi. Ở Việt Nam, việc hát Quốc ca trước mỗi trận đấu trong giải vô địch quốc gia là một truyền thống. Tôi đã học thuộc lòng từ lâu, tôi hát nó, và hôm nay tôi là một công dân chính thức của Việt Nam.

Tôi vô cùng tự hào vì mang trong mình dòng máu Việt Nam. Đồng thời, tôi không bao giờ quên nơi mình sinh ra và lớn lên. Tôi vẫn tự hào là người Slovakia, nhưng hôm nay tôi đại diện cho Việt Nam và tôi vô cùng tự hào và vinh dự. Khoảnh khắc này vô cùng đặc biệt. Khi đứng trên sân, tôi hoàn toàn nhận thức được vinh dự và trách nhiệm to lớn - rằng tôi đại diện cho một đất nước với cả trăm triệu dân.

PV: Việc có hộ chiếu và Quốc tịch Việt Nam là thử thách rất khó khăn. Anh có bao giờ nghĩ mình sẽ không thể vượt qua những thử thách ấy?

Patrik Lê Giang: Nếu phải miêu tả độ khó khăn, thành thật mà nói, tôi không biết mình đã từng đối mặt với điều gì khó khăn hơn thế trong đời hay chưa. Nhưng tôi tin vào một vũ trụ và một sức mạnh siêu nhiên nào đó. Tôi tin rằng nếu bạn thực sự khao khát điều gì đó và không bỏ cuộc, giải pháp sẽ luôn được tìm ra. Tôi đã mơ về điều đó rất nhiều, đó là mục tiêu lớn lao của tôi, và hôm nay cuối cùng tôi cũng đang sống với giấc mơ đó.

Sau ba năm, cuối cùng tôi cũng có được Quốc tịch thông qua một diện ngoại lệ, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia đã gọi điện cho tôi ngay lập tức. Ông ấy đã chờ tôi hơn hai năm, chúng tôi liên lạc thường xuyên. Vì chưa từng thi đấu cho đội tuyển quốc gia Slovakia, tôi tin rằng mình đã đáp ứng đủ điều kiện để chuyển đến quốc gia khác. Nhưng rồi một vấn đề bất ngờ khác lại xuất hiện.

Khi nhận được lời mời đầu tiên vào đội tuyển quốc gia, tôi đã hoàn toàn sẵn sàng và chuẩn bị để gia nhập đội tuyển. Tuy nhiên, tôi vẫn thiếu một giấy tờ cuối cùng. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã liên hệ với Liên đoàn bóng đá Slovakia vì họ cần giấy chuyển nhượng chính thức từ liên đoàn cầu thủ của tôi. Mỗi cầu thủ chuyên nghiệp chỉ có quyền thay đổi đội tuyển quốc gia một lần trong sự nghiệp.

Tôi tưởng mọi chuyện đều ổn về mặt pháp lý, nhưng rồi chúng tôi vướng phải luật của FIFA. Theo luật, trận đấu cuối cùng của tôi cho đội tuyển quốc gia Slovakia dưới 21 tuổi không được phép diễn ra khi tôi quá 21 tuổi. Lúc đó tôi tròn 21 tuổi và hai tháng. Đột nhiên một vấn đề lớn nảy sinh và có nguy cơ thực sự là tôi sẽ không bao giờ có thể đại diện cho Việt Nam trong đời. Tôi hoàn toàn bị sốc.

PV: Cuối cùng thì anh đã giải quyết được án phạt cấm thi đấu từ FIFA như thế nào?

Patrik Lê Giang: Tôi lập tức liên hệ với các luật sư của mình là Markéta Haindlová và Jakub Porsch từ ČAFH (Hiệp hội Cầu thủ Bóng đá Séc), nếu không có họ thì tôi đã không thể làm được điều này và tôi sẽ mãi mãi biết ơn họ. Tôi vẫn là thành viên của họ và những người này luôn đại diện cho tôi một cách xuất sắc.

Các luật sư đã ngay lập tức kiểm tra và điều tra kỹ lưỡng tất cả các điều lệ của FIFA – bao gồm cả những điều lệ mới nhất. Họ đã tìm ra giải pháp. Họ phát hiện ra rằng một quy tắc mới được áp dụng từ năm 2020: nếu trận đấu cuối cùng của bạn cho bất kỳ quốc gia nào ở hạng mục dưới 21 tuổi được chơi trước ngày quy định, thì quy định cũ không còn áp dụng và giới hạn độ tuổi không còn áp dụng.

Vì trận đấu cuối cùng của tôi cho đội tuyển Slovakia ở vòng loại U21 đã diễn ra cách đây 13 năm, quy tắc mới này đã cứu tôi. Dưới danh nghĩa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chúng tôi đã ngay lập tức gửi đơn kháng cáo lên FIFA, và FIFA đã chấp thuận.

Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc đó. Tôi đang ngồi trên xe buýt thì điện thoại reo. Chủ tịch câu lạc bộ gọi cho tôi và nói rằng FIFA đã chấp thuận sự thay đổi. Tôi phải thừa nhận rằng ngay lúc đó tôi cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc đến nỗi đã rơi nước mắt.

PV: Khi anh hình dung những gì mình đã phải trải qua, hẳn việc được thi đấu trước khán giả nhà là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời?

Patrik Lê Giang: Đó là một cảm xúc vô cùng mạnh mẽ. Tôi tha thiết mong trận đấu đầu tiên sẽ diễn ra tốt đẹp. Càng mong hơn nữa vì đó là trận bắt đầu cho AFF Cup. 22.000 khán giả đã đến sân vận động quốc gia. Một trải nghiệm tuyệt vời.

Ở Slovakia, người hâm mộ có lẽ khó có thể hình dung được sự cuồng nhiệt bóng đá đang diễn ra ở Đông Nam Á. Ở đây, bóng đá thực sự là môn thể thao Vua. Rõ ràng đây là môn thể thao số một. Khi Việt Nam vô địch AFF Cup hai năm trước, đường phố gần như không thể di chuyển được. Người Việt Nam rất yêu nước!

PV: Tại Việt Nam, anh đã trở thành một cầu thủ hàng đầu. Anh được bầu chọn là thủ môn xuất sắc nhất giải đấu và nằm trong top 3 cầu thủ nước ngoài tại lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam. Giải đấu V.League có thể so sánh được với giải VĐQG Slovakia không?

Patrik Lê Giang: Khi rời khỏi Slovakia, tôi nhớ phản ứng của một số người ở đó. Họ hỏi tôi liệu tôi có phải đeo găng tay thủ môn ở V.League không, ám chỉ trình độ được cho là thấp. Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. V.League là một giải đấu thực sự khắc nghiệt và đòi hỏi thể lực cao.

Bản thân tôi cũng rất ngạc nhiên về kỹ thuật của các cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên, điều khiến tôi ấn tượng nhất là tinh thần chiến đấu và kỷ luật làm việc của họ. Bạn không cần phải yêu cầu các cầu thủ Việt Nam nỗ lực hơn trong tập luyện. Những phẩm chất này đơn giản là đã ăn sâu vào máu thịt họ. Theo tôi, sự chăm chỉ phi thường này đã được ghi khắc trong ADN của người Việt Nam.

Được lọt vào top ba cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất cho giải thưởng Quả bóng vàng là một vinh dự lớn đối với tôi. Chúng ta đều biết rằng trong các cuộc bình chọn này, thủ môn luôn gặp bất lợi rất lớn so với các cầu thủ khác. Hai cầu thủ còn lại trong top ba là hai tiền đạo người Brazil đến từ một câu lạc bộ vô địch.

Patrik Lê Giang cùng CLB Công an TP.HCM vô địch Cúp Quốc gia 2025/26.

PV: Trở ngại lớn nhất mà bạn gặp phải sau khi đến Việt Nam là gì?

Patrik Lê Giang: Chắc chắn rào cản ngôn ngữ và khí hậu địa phương là những khó khăn lớn nhất. Nhiệt độ khoảng 40 độ là một chuyện, nhưng thử thách thực sự là độ ẩm cực cao. Để bạn dễ hình dung – tôi thường đổ mồ hôi và giảm bốn cân trong một trận đấu ở đây. Điều đó hoàn toàn bình thường ở đây. Tôi đã quen với nó rồi, nhưng cơ thể tôi luôn phải chịu một thử thách khủng khiếp mỗi lần thi đấu.

Tuy nhiên, điều kiện ở Việt Nam đã đưa tôi đến một cấp độ hoàn toàn khác về lối sống và sự hồi phục. Đó là một trường học cuộc sống khổng lồ đối với tôi. Những gì ba năm rưỡi ở Việt Nam mang lại cho tôi, cả ba mươi năm ở châu Âu không thể mang lại. Tôi hoàn toàn bị đẩy ra khỏi vùng an toàn của mình và phải tự xoay xở mọi thứ. Năm đến sáu tháng đầu tiên sau khi đến là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Mọi thứ thay đổi hẳn khi tôi chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố lớn nhất và đông dân nhất Việt Nam, với 14 triệu dân.

PV: Mục tiêu trước mắt của đội tuyển quốc gia Việt Nam là gì? Liệu đội của anh có thể tham dự một giải đấu toàn cầu lớn?

Patrik Lê Giang: Năm nay, chúng tôi đã đạt được thành công lớn khi giành quyền tham dự vòng chung kết Giải vô địch châu Á tại Ả Rập Xê Út. Giải đấu này cũng sẽ có sự góp mặt của các đối thủ như Hàn Quốc, Nhật Bản và Úc. Giải đấu này dành cho toàn châu Á, cũng giống như Giải vô địch châu Âu dành cho châu Âu.

Nhưng nếu hỏi tôi về đỉnh cao toàn cầu, ước mơ của mỗi người Việt Nam là được tham dự World Cup 2030. Với việc FIFA mở rộng giải đấu lên 64 đội tham dự, cơ hội cho các quốc gia bóng đá đang phát triển ở châu Á đang tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, tôi không muốn tập trung vào năm 2030 xa xôi lúc này. Tôi sống trong hiện tại.

Mùa 2025/26, Lê Giang lọt Top 3 Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất giải.

PV: Các anh bước vào giải vô địch khu vực với tư cách là nhà đương kim vô địch. Bảng đấu với Singapore, Timor Leste, Campuchia và Indonesia có vẻ khá dễ chơi, nhưng áp lực từ dư luận chắc hẳn rất lớn?

Patrik Lê Giang: Chúng tôi là đương kim vô địch, nhưng ít ai biết rằng Việt Nam chưa bao giờ bảo vệ được danh hiệu này trong suốt lịch sử. Giờ đây chúng tôi muốn thay đổi điều đó. Áp lực từ một quốc gia 100 triệu dân và truyền thông địa phương không hề dễ dàng. Chúng tôi phải giữ bình tĩnh. Hơn nữa, chúng tôi còn nằm chung bảng với Indonesia, quốc gia có rất nhiều cầu thủ nhập tịch nước ngoài. Chúng tôi có lịch thi đấu dày đặc phía trước, với khối lượng di chuyển cực kỳ lớn khắp Đông Nam Á. Tâm điểm của vòng bảng sẽ là trận đấu vào ngày 3/8 tại Indonesia.

Gần đây tôi mới nhận ra rằng lần đầu tiên tôi đến Việt Nam là cách đây 17 năm, khi ĐTQG lần đầu tiên vô địch giải đấu này. Hồi đó, bạn không thể đi lại thoải mái trong thành phố vì quá đông người. Đó là một sự trùng hợp thú vị bởi vì nhiều năm sau, tôi cũng đang tham gia AFF Cup.

PV: Trong bóng đá châu Á, việc một đội tuyển quốc gia sở hữu những thủ môn chất lượng cao cùng lúc không phải là điều phổ biến. Anh đang cạnh tranh với ai để giành vị trí bắt chính?

Patrik Lê Giang: Ở đây thực sự có những thủ môn rất giỏi. Điều nghịch lý là tôi không phải là thủ môn duy nhất đến từ châu Âu mang một nửa dòng máu Việt Nam trong đội. Trong nhiều năm, ĐTVN luôn có một thủ môn gốc Nga-Việt (Đặng Văn Lâm). Và tất nhiên, còn có Filip Nguyễn, người mà tôi quen biết rất rõ từ Cộng hòa Séc - chúng tôi thậm chí còn chơi cùng nhau trong một đội ở Vlašim. Về cơ bản, chúng tôi có ba người mang một nửa dòng máu Việt Nam cùng chơi ở vị trí này.

Huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Kim Sang-sik đã theo dõi tôi sát sao hơn hai năm, vì vậy tôi phải liên tục duy trì phong độ và khẳng định phẩm chất của mình để ông ấy vẫn còn quan tâm đến tôi. Mùa giải trước, tôi không chỉ tận dụng từng phút giây ở giải đấu và cúp quốc nội. Ngay trong lần gặp đầu tiên, huấn luyện viên đã gọi tôi vào phòng và nói điều khiến tôi vô cùng xúc động: "Patrik, tôi biết rất rõ rằng việc cậu đeo băng đội trưởng ở CLB không phải là ngẫu nhiên".

PV: Giờ anh đã có thể giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Việt chưa?

Patrik Lê Giang: Lần trước, tôi đã trả lời một số câu hỏi bằng tiếng Việt trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, điều này khiến nhiều người ngạc nhiên. Các đoạn ghi hình cuộc phỏng vấn đó ngay lập tức tràn ngập YouTube và TikTok. Tôi đã học được tất cả các chỉ đạo quan trọng trên sân. Điều thú vị là, chúng tôi có một đồng đội người Brazil ở câu lạc bộ không biết tiếng Anh. Để có thể chỉ đạo anh ấy hiệu quả từ khung thành, tôi cũng đã học thêm các cụm từ bóng đá cơ bản bằng tiếng Bồ Đào Nha. Đôi khi trong một trận đấu, tôi thường kết hợp ba ngôn ngữ - tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Bồ Đào Nha.

PV: Anh đã nghĩ đến việc sẽ đi đâu sau khi giải nghệ thủ môn chưa? Bạn có dự định trở về Slovakia không?

Patrik Lê Giang: Thành thật mà nói, tôi đã cảm thấy như ở nhà tại Việt Nam rồi. Tôi nhận ra điều này rõ ràng nhất khi lần cuối cùng đến Slovakia thăm gia đình. Khi chuẩn bị rời sân bay, tôi chợt nghĩ thầm: "Cuối cùng thì mình sắp trở lại Việt Nam rồi!"

Thành phố Hồ Chí Minh là một nơi tuyệt vời, sôi động. Nơi đây mang đến vô vàn cơ hội cho cuộc sống và tương lai tươi sáng.

Sau khi giải nghệ bóng đá, tôi muốn tiếp tục gắn bó với thể thao, nhưng ước mơ của tôi rộng lớn hơn. Tôi đã ấp ủ một giấc mơ lớn từ lâu. Tôi muốn xây dựng một trung tâm giáo dục toàn diện cho trẻ em và kết nối nó với quỹ Step by Step của tôi, quỹ này giúp đỡ những trẻ em không có cùng cơ hội khởi đầu trong cuộc sống – dù là trẻ mồ côi hay trẻ em khuyết tật. Tôi muốn tạo ra một hệ thống học bổng hoạt động hiệu quả.

PV: Cuối cùng, một câu hỏi bắt buộc: Anh có nhớ món thịt xông khói ngon lành của Slovakia, hay những món ăn nhà làm khi ở một thành phố châu Á không?

Patrik Lê Giang: Tôi nhớ món ăn đó, nhưng tôi nhìn nhận mọi việc một cách thực tế. Mỗi năm một lần bay về Slovakia, tôi rất thích được thưởng thức món đó. Nếu có điều gì tôi thực sự nhớ khi ở Việt Nam thì đó là gia đình, những người bạn thân thiết nhất và dãy núi Tatra của Slovakia. Bất cứ khi nào tôi về nhà ở Slovakia và có thời gian, bước đầu tiên của tôi luôn hướng về phía những ngọn núi.

Mặt khác, Việt Nam có một thế mạnh đáng kinh ngạc. Tất cả những người Slovakia đến đây và ở lại hơn hai tuần đều nói với tôi rằng cuối cùng họ thậm chí không muốn quay trở lại Slovakia. Tất cả đều muốn ở lại đây.

Việt Nam là một đất nước mà bạn sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng trước hết bạn phải thực sự hiểu rõ về nó. Người dân nơi đây thân thiện, nhưng họ đòi hỏi sự nỗ lực tối đa trong công việc. Tôi và anh trai đã có một tuổi thơ vô cùng thú vị và đa văn hóa. Chúng tôi không chỉ được định hình bởi những giá trị châu Âu cổ điển từ phía mẹ, mà còn bởi sự nghiêm khắc, tôn trọng và trung thực đặc trưng của người châu Á từ phía cha. Tất cả những điều đó đã ăn sâu vào trong tôi và nhờ vậy mà tôi có được vị trí như ngày hôm nay.