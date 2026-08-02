Patrik Lê Giang: Tuyển Việt Nam không ngại Mitchell Baker

Tiền đạo Mitchell Baker đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 với 4 bàn thắng, nhưng theo Patrik Lê Giang, đội tuyển Việt Nam không tập trung vào bất kỳ cá nhân nào mà đã chuẩn bị kỹ để đối phó với cả tập thể Indonesia.

Thủ môn Patrik Lê Giang. Ảnh: Hữu Phạm

Sau trận hòa 0-0 đầy tiếc nuối trước Singapore trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam đã tự đẩy mình vào thế khó tại bảng A ASEAN Cup 2026. Thầy trò HLV Kim Sang-sik hiện đứng thứ ba với 4 điểm, kém Indonesia 2 điểm, trong khi Singapore dẫn đầu với 7 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận. Campuchia và Timor Leste đã chính thức bị loại.

Điều đó khiến cuộc đối đầu với Indonesia trở thành trận "chung kết" với đội tuyển Việt Nam. Một chiến thắng sẽ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Ngược lại, nếu chỉ hòa hoặc thất bại, Việt Nam sẽ rơi vào thế bất lợi trước lượt trận cuối diễn ra ngày 7/8.

Phát biểu trong họp báo trước trận đấu, thủ môn Patrik Lê Giang khẳng định quyết tâm của toàn đội:

"Trận đấu ngày mai rất quan trọng đối với chúng tôi để tiến vào vòng tiếp theo. Rõ ràng, chúng tôi phải giành chiến thắng. Dù thi đấu trên sân khách với những khó khăn nhất định về điều kiện thời tiết hay sân bãi, chúng tôi vẫn phải thể hiện sự kiên cường và quyết tâm cao nhất để giành chiến thắng".

Khi được hỏi về Mitchell Baker - tiền đạo cao 1,97 m của Indonesia, người đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 với 4 bàn thắng, Patrik Lê Giang cho biết đội tuyển Việt Nam không dành sự quan tâm đặc biệt cho bất kỳ cá nhân nào.

"Chúng tôi không tập trung vào bất kỳ cá nhân đặc biệt nào của đối thủ mà tập trung vào toàn bộ tập thể Indonesia. Toàn đội đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng và sẵn sàng cho trận đấu ngày mai".

Thủ thành Việt kiều cũng nhấn mạnh niềm tự hào mỗi khi khoác áo đội tuyển quốc gia và khẳng định luôn ra sân với tinh thần cống hiến cao nhất.

"Đối với tôi, mỗi trận đấu khoác áo đội tuyển quốc gia đều là một trận đấu lớn. Được đại diện cho đất nước là vinh dự lớn nhất của một cầu thủ. Tôi không cảm thấy sự khác biệt hay áp lực giữa các trận đấu. Mục tiêu của tôi luôn là cống hiến hết mình, mang lại niềm vui cho người hâm mộ và làm cho đất nước tự hào".

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