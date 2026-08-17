Patrik Lê Giang khoe body cuộn cuộn, hé lộ khoảnh khắc thót tim khi thoát thẻ đỏ: "VAR đã cứu tôi"

Thủ môn Lê Giang Patrik thừa nhận anh đã trải qua khoảnh khắc thót tim khi trọng tài tiến lại gần và rút thẻ đỏ trực tiếp trong trận thắng 2-0 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia tối ngày 16/8.

Tối ngày 16.8, đội tuyển Việt Nam đã bước vào trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 gặp chủ nhà Malaysia tại chảo lửa Kuala Lumpur. Trước sức ép dữ dội đến từ đội hình đối phương cùng hàng vạn cổ động viên cuồng nhiệt trên khán đài, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã thi đấu bản lĩnh để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-0.

Trận đấu diễn ra đầy hấp dẫn và bước ngoặt kịch tính nhất xuất hiện ở phút 61 của hiệp hai. Trong một tình huống cản phá pha lên bóng nguy hiểm từ phía Malaysia, thủ môn Lê Giang Patrik đã quyết định lao ra khỏi khu vực cấm địa để tranh chấp với tiền đạo Sumareh. Ban đầu, vị trọng tài chính đã không ngần ngại rút ra chiếc thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của người gác đền tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tín hiệu từ phòng VAR và trực tiếp xem lại băng ghi hình, trọng tài đã thay đổi quyết định, hủy bỏ chiếc thẻ đỏ đối với Lê Giang Patrik. Khoảnh khắc này không chỉ giải tỏa sức ép cho cá nhân anh mà còn giữ nguyên lợi thế quân số cho đội tuyển Việt Nam trong thời điểm then chốt của trận đấu.

Khoảnh khắc Patrik phải nhận thẻ đỏ (Ảnh: HĐ)

Chia sẻ sau khi trận đấu kết thúc, người gác đền đang khoác áo CLB Công an TP.HCM vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút căng thẳng trên sân:

"Mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Ông ấy tiến lại chỗ tôi và nói xin lỗi, tôi phải rút thẻ đỏ. Tuy nhiên, rất may là ông ấy đã kiểm tra VAR và rút lại thẻ đỏ. VAR đã cứu tôi lần này, tôi rất biết ơn vì điều đó".

Thủ môn 31 tuổi nhấn mạnh rằng việc được tiếp tục đứng trong khung gỗ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với cá nhân anh cũng như toàn đội trong bối cảnh đối thủ đang liên tục dâng cao tìm kiếm bàn gỡ:

"Nhờ vậy, tôi mới có thể tiếp tục đứng trong khung gỗ để hỗ trợ cho toàn đội. Cuối cùng, chúng tôi đã có chiến thắng mang về Việt Nam."

Không chỉ thoát khỏi tấm thẻ đỏ nghiệt ngã, Lê Giang Patrik còn có một ngày thi đấu xuất sắc với nhiều pha cứu thua mười mươi. Ngay từ phút 35, anh đã cản phá thành công cú dứt điểm cận thành nguy hiểm của Paulo Josue. Đến phút 90+2, thủ thành này lại một lần nữa trổ tài cứu thua quyết định, giúp bảo toàn trọn vẹn kết quả thắng 2-0 cho đội nhà.

Đánh giá về kết quả lượt đi, anh thận trọng cho biết:

"Một lần nữa chúng tôi đã giành chiến thắng. Đây là đối thủ rất khó chơi và đặc biệt đội tuyển Việt Nam lại phải thi đấu trên sân khách. Áp lực mà CĐV Malaysia tạo ra rất lớn. Đội tuyển Malaysia đã thi đấu tốt, liên tục gây sức ép nhưng rất may đội tuyển Việt Nam đã có bàn thắng ở cuối hiệp 1. Thắng lợi 2-0, đó là lợi thế lớn của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi mới chỉ đi được nửa chặng đường. Đội tuyển Việt Nam cần giữ sự tập trung, quyết tâm và mang lại niềm vui chiến thắng cho đông đảo CĐV nhà".

Sau trận đấu Chủ chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú cũng đã có những trao đổi, động viên với Lê Giang Patrik. Khoảnh khắc cuộc trò chuyện trong phòng thay đồ còn gây sốt khi thủ môn tuyển Việt Nam để lộ body săn chắc cuồn cuộn.

Lê Giang Patrik để lộ body săn chắc (Ảnh: VFF)

Góc nhìn từ đồng đội và những dấu ấn chiến thuật

Đáng chú ý, ở góc nhìn của người đồng đội Nguyễn Hoàng Đức, tiền vệ này lại tỏ ra khá bình tĩnh khi chứng kiến trọng tài rút thẻ đỏ ban đầu dành cho Patrik. Hoàng Đức cho biết nhờ quan sát kỹ góc quay và vị trí thi đấu, anh đã tin tưởng vào một quyết định công bằng từ công nghệ VAR:

"Tôi nhìn từ xa cũng đủ thấy Văn Vĩ chạm vào bóng trước, bóng bật trúng Sumareh rồi mới chạm Patrik. Trọng tài rút thẻ đỏ cho Patrik nhưng sau khi ông check VAR và đổi quyết định thì toàn đội rất vui".

Lê Giang Patrik ăn mừng chiến thắng sau trận (Ảnh: Hữu Đệ)

Quyết định chính xác của trọng tài sau khi tham khảo VAR đã giúp đội tuyển Việt Nam duy trì sự chủ động trên sân. Trước đó, ở phút 45+5 của hiệp một, Nguyễn Xuân Son đã có pha đánh đầu dũng mãnh mở tỷ số từ đường tạt bóng chính xác của Trương Tiến Anh. Lợi thế tâm lý cùng sự kiên định trong phòng ngự giúp Việt Nam có thêm bàn thắng thứ hai ở phút 86, khi Faris Danish vô tình lúng túng đưa bóng về lưới nhà sau nỗ lực căng ngang nguy hiểm của Nguyễn Quang Hải.

Dù chỉ vào sân từ ghế dự bị ở cuối hiệp hai, Quang Hải vẫn thể hiện vai trò thủ lĩnh quan trọng. Nhận xét về đàn anh, Hoàng Đức không tiếc lời ca ngợi:

"Đối với tôi, mỗi khi Quang Hải xuất hiện trên sân, anh ấy luôn là điều gì đó rất quan trọng với đội tuyển. Hôm nay Quang Hải đã có đường chuyền khiến đội bạn phản lưới. Bàn thắng đó có công rất lớn của anh Hải. Quang Hải luôn là đội trưởng, luôn đốc thúc tinh thần anh em trong đội cả trên sân lẫn sinh hoạt ngoài đời".

Thắng lợi 2-0 ngay tại Kuala Lumpur mang lại lợi thế cực kỳ lớn cho thầy trò HLV Kim Sang-sik trước khi bước vào trận bán kết lượt về trên sân nhà, tiếp tục củng cố niềm tin của người hâm mộ vào tấm vé bước vào trận chung kết ASEAN Cup 2026.