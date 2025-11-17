Parrott (số 7) đã cứu rỗi tuyển Ireland.

"Điên rồ", "Không tưởng", "Chấn động", là những gì báo chí châu Âu phấn khích khi viết về trận đấu giữa Hungary và Ireland. Kịch bản không tưởng đã xảy ra trên sân Puskas Arena khi Ireland thắng ngược Hungary trong thế 2 lần bị dẫn trước. Bàn thắng ấn định chiến thắng cho Ireland được ghi ở đúng phút bù giờ cuối cùng, mang lại cho họ tấm vé thông hành vào vòng play-off tranh vé vớt dự World Cup 2026.

Trước đợt tập trung đội tuyển tháng 11, Ireland gần như hết cửa dự World Cup 2026. Thầy trò HLV Heimir Hallgrimsson phải giải bài toán cực khó, khi đứng thứ 3 ở bảng F. Ireland chỉ có một lựa chọn, là thắng cả Bồ Đào Nha và Hungary để vươn lên vị trí thứ. Và khi bị dồn vào thế chân tường, Ireland bất ngờ thắng cả 2 trận.

Kỳ tích của Ireland cũng chính là kỳ tích của tiền đạo Troy Parrott. Chân sút đang khoác áo CLB AZ Alkmaar khiến Bồ Đào Nha choáng váng với cú đúp bàn thắng sau 45 phút. Đến trận Hungary, phong độ xuất thần của Parrott liên tiếp vực dậy tập thể Ireland trong thế bị dẫn bàn, trước khi chính anh chấm dứt mọi hy vọng của Hungary.

Parrott đã thực hiện cú chích mu cực kỳ nhạy cảm, chỉ nhanh hơn thủ môn Hungary trong tích tắc để chạm vào bóng. Tiền đạo 23 tuổi khép lại một tuần bùng nổ với đầy đủ kiểu cách ghi bàn: Đánh đầu, tự solo ghi bàn, sút phạt đền, vẩy má và chích mu bàn chân.

Cú chạm đầy nhạy cảm của Parrott, ghi bàn 3-2 cho Ireland.

Bốn năm trước, Parrott còn trôi dạt ở League One (hạng Nhì Anh). Đó là giai đoạn chật vật tìm cơ hội của Parrott khi tiền đạo này không có dù chỉ một cơ hội trong màu áo Tottenham. 4 năm trong biên chế đội một Tottenham, Parrott bị mang đi cho mượn 5 lần, qua 5 CLB khác nhau, phiêu bạt từ hạng Nhất đến hạng Nhì, trở lại hạng Nhất và bị đẩy sang giải Hà Lan.

Ở Tottenham, Parrott được ví như "Harry Kane" mới của đội trẻ. Nhưng con đường màu hồng ở "Gà trống" là điều Parrott không thể chạm tới. Những chấn thương dai dẳng khiến tài năng người Ireland nghỉ thi đấu dài hạn, tập trung nhiều nhất ở đầu gối, nhẹ thì nghỉ vài tuần, nặng có thể kéo dài gần 3 tháng (năm 2023).

Parrott bị đánh giá quá chậm để thi đấu ở Ngoại hạng Anh. Kỹ năng của Parrott khi còn khoác áo Tottenham không tệ nhưng cũng không có gì nổi trội. Điều đó cũng tương đương với cảnh Parrott có thể tỏa sáng ở đội trẻ Tottenham nhưng bước chân vào các buổi tập ở đội một, được trao cơ hội chơi cho đội một là bộ mặt khác hẳn.

Jose Mourinho từng yêu cầu Parrott bớt kiêu ngạo khi khoác áo U23 Tottenham. Tập trung thể hiện kỹ năng tốt nhất và coi trọng từng trận đấu, đó là điều Parrott phải làm để có tương lai sáng hơn ở "Gà trống".

Kết quả là cả Parrott và Tottenham đều mất kiên nhẫn với nhau. Hè 2024, tuyển thủ Ireland bị Tottenham bán đứt cho AZ. Đó là sự tiếp nối sau một mùa Parrott chơi rất tốt ở Exelsior tại giải Hà Lan, ghi 17 bàn sau 32 trận. Và chính từ bước ngoặt rời Tottenham, từ bỏ hy vọng ở Ngoại hạng Anh, Parrott tìm thấy ánh sáng cho sự nghiệp.

Mùa 2024/25, anh ghi 20 bàn sau 47 trận cho AZ. Đến mùa 2025/26, Parrott còn chơi tốt hơn thế với 13 bàn sau 14 trận. Đặc biệt hơn cả là 5 bàn thắng ghi cho Ireland chỉ sau 2 trận, giúp đội tuyển tiến vào vòng play-off World Cup 2026 và còn nguyên giấc mơ dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm sau.

Parrott trải qua chặng đường 5 năm đầy biến động kể từ ngày bị Mourinho công khai chỉ trích trên báo. Sau nửa thập kỷ, sao mai ngày nào của Tottenham chỉ mới 23 tuổi và bắt đầu đưa cái tên của mình bước ra ánh sáng.



Vì Parrott, Bồ Đào Nha khốn đốn ở trận áp chót. Vì Parrott, giấc mơ World Cup của Szoboszlai và các tài năng đang lên của Hungary sụp. Và sau cùng, từ Parrott, người dân Ireland có một đêm mất ngủ và được sống trong cảm xúc "từ cõi chết trở về" đúng nghĩa.

Đây sẽ chỉ là sự khởi đầu cho sự bứt phá của cái tên Parrott ở bản đồ bóng đá thế giới.