Paparazzi tóm dính Rooney "say sưa", thân mật bên mỹ nhân bí ẩn lúc nửa đêm

Cựu ngôi sao Manchester United, Wayne Rooney, một lần nữa trở thành tâm điểm của truyền thông sau khi những hình ảnh anh "vui vẻ" thâu đêm cùng các phụ nữ lạ mặt được lan truyền rộng rãi. Sự việc diễn ra ngay trước thềm lễ trao giải âm nhạc danh giá Brit Awards tại London.

Theo ghi nhận từ hiện trường, vị huấn luyện viên của Plymouth Argyle đã xuất hiện tại một buổi tiệc tiền Brit Awards trong trạng thái khá phấn khích. Các nhân chứng cho biết Rooney đã tham gia cuộc vui kéo dài nhiều giờ đồng hồ, uống rượu và trò chuyện thân mật với một nhóm phụ nữ bí ẩn.

Rooney bị bắt gặp tiệc tùng với cô gái lạ (Ảnh: The Sun)

Cả hai cùng uống rượu (Ảnh: The Sun)

Sau đó cùng ra về (Ảnh: The Sun)

Những tấm hình được tờ The Sun đăng tải cho thấy huyền thoại bóng đá Anh dường như đã rũ bỏ hoàn toàn áp lực công việc trên băng ghế huấn luyện để tận hưởng không khí sôi động của hộp đêm. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên cựu tiền đạo này bị bắt gặp trong những tình huống nhạy cảm khi thiếu vắng sự có mặt của vợ mình, Coleen Rooney.

Dù Rooney vẫn đang nỗ lực khẳng định mình trong vai trò dẫn dắt đội bóng, nhưng những bê bối đời tư liên tiếp đang khiến hình ảnh của anh bị ảnh hưởng đáng kể. Hiện tại, phía Coleen Rooney vẫn giữ thái độ im lặng. Tuy nhiên, dư luận đang đổ dồn sự chú ý vào phản ứng của cô, bởi trong quá khứ, những cuộc vui quá đà của chồng đã nhiều lần khiến cuộc hôn nhân của họ đứng bên bờ vực đổ vỡ.

Theo đó, việc giữ hình ảnh chuyên nghiệp là vô cùng quan trọng đối với một huấn luyện viên trưởng. Những ồn ào ngoài sân cỏ có thể gây xao nhãng và tạo ra tiền lệ không tốt cho các cầu thủ trẻ dưới quyền anh. Sự việc lần này tiếp tục nối dài danh sách những scandal "tiệc tùng" gắn liền với cái tên Wayne Rooney, đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng cân bằng giữa đam mê cá nhân và trách nhiệm của một người đàn ông gia đình cũng như một nhà cầm quân chuyên nghiệp.

Nguồn: The Sun